Jméno
Nikdo nepotřeboval znát její jméno. A přitom každý tvor, který v řece a kolem žil, jméno měl. Řece to přišlo líto a byla smutná.
„Vy všichni máte jména a přece jsem to já, která vás udržuje při životě, ale jméno jste mi nedali. Cožpak mně nemáte rádi?“ postěžovala si řeka.
Tvoři, kteří obývali řeku, se zastyděli a přemýšleli, jaké jméno by řece dali.
„Budeš se jmenovat had,“ pravil racek, protože tak se mu řeka z výšky jevila.
„Budeš se jmenovat modrá,“ pravil jezevec, neboť mu řeka připadala modrá.
Přišla žába a kvákla, „budeš se jmenovat mokrá,“ neboť tak ji řeka připadala.
A přicházeli další tvoři a všem se řeka jevila jinak. „Tahle by to nešlo!“ Vyskočil z vody pstruh.
„Máme jen jednu jedinou řeku a té říkáme řeka, a tak proč bychom to měli komplikovat. Nechme vše, jak bylo.“
A tak zůstalo vše při starém, a řeka se musela spokojit s tím, že ji nazývali řekou.
Jakub Kouřil
Máme nový rok
Na straně vlády padla pěst, opozice roztáhla nůžky a tím pohrála rozstřel. Je zajímavé, co všechno se dá říci a vlastně se nic neřekne.
Jakub Kouřil
Nesmrtelný
Kolik by vám stačilo ke štěstí? Deset, padesát, sto milionů...co miliarda, ta by vás mohla uspokojit. Někdo by mohl namítnout, že peníze už má....
Jakub Kouřil
Turecký bej a piha
Věčně zamračený turecký bej se dívá do zrcadla a vidí pihu na své tváři. Ta piha se tváři jako by nic, ale on ví, že se mu vysmívá...
Jakub Kouřil
Zvířátka a deprese
Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“
Jakub Kouřil
V kapičce rosy tančily dvě bytosti
Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.
