Jméno

Kdysi tekla jedna řeka, která neměla jméno, ale všichni co v ní a kolem žili, věděli, že je to ona a když se mluvilo o vodě, hovořilo se o řece.

Nikdo nepotřeboval znát její jméno. A přitom každý tvor, který v řece a kolem žil, jméno měl. Řece to přišlo líto a byla smutná.

„Vy všichni máte jména a přece jsem to já, která vás udržuje při životě, ale jméno jste mi nedali. Cožpak mně nemáte rádi?“ postěžovala si řeka.

Tvoři, kteří obývali řeku, se zastyděli a přemýšleli, jaké jméno by řece dali.

„Budeš se jmenovat had,“ pravil racek, protože tak se mu řeka z výšky jevila.

„Budeš se jmenovat modrá,“ pravil jezevec, neboť mu řeka připadala modrá.

Přišla žába a kvákla, „budeš se jmenovat mokrá,“ neboť tak ji řeka připadala.

A přicházeli další tvoři a všem se řeka jevila jinak. „Tahle by to nešlo!“ Vyskočil z vody pstruh.

„Máme jen jednu jedinou řeku a té říkáme řeka, a tak proč bychom to měli komplikovat. Nechme vše, jak bylo.“

A tak zůstalo vše při starém, a řeka se musela spokojit s tím, že ji nazývali řekou.

Autor: Jakub Kouřil | neděle 4.1.2026 7:09 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

Další články autora

Jakub Kouřil

Máme nový rok

Na straně vlády padla pěst, opozice roztáhla nůžky a tím pohrála rozstřel. Je zajímavé, co všechno se dá říci a vlastně se nic neřekne.

3.1.2026 v 10:49 | Karma: 4,87 | Přečteno: 87x | Diskuse | Společnost

Jakub Kouřil

Nesmrtelný

Kolik by vám stačilo ke štěstí? Deset, padesát, sto milionů...co miliarda, ta by vás mohla uspokojit. Někdo by mohl namítnout, že peníze už má....

26.12.2025 v 8:11 | Karma: 6,98 | Přečteno: 102x | Diskuse | Společnost

Jakub Kouřil

Turecký bej a piha

Věčně zamračený turecký bej se dívá do zrcadla a vidí pihu na své tváři. Ta piha se tváři jako by nic, ale on ví, že se mu vysmívá...

14.12.2025 v 10:51 | Karma: 7,85 | Přečteno: 156x | Diskuse | Poezie a próza

Jakub Kouřil

Zvířátka a deprese

Na místě kde rostly stromy, seděl na pařezu jezevec a ptal se zvířátek. „Kdo mi řekne co je to deprese?“

27.9.2025 v 8:47 | Karma: 6,62 | Přečteno: 56x | Diskuse | Miniblogy

Jakub Kouřil

V kapičce rosy tančily dvě bytosti

Vypadaly jako miniaturní lidé. Jedna byla celá červená a druhá celá modrá. Škubaly rukama a nohama naproti sobě a vesele se smáli, jako na diskotéce, disco koule byla hvězdná obloha.

23.9.2025 v 4:05 | Karma: 6,47 | Přečteno: 67x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).
28. prosince 2025,  aktualizováno  29. 12. 7:12

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů

Pražský orloj
27. prosince 2025  8:37

V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...

V Bečově končí pracemi v kapli záchrana horního hradu

V BeÄŤovÄ› konÄŤĂ­ pracemi v kapli zĂˇchrana hornĂ­ho hradu
4. ledna 2026  5:40,  aktualizováno  5:40

V Bečově nad Teplou na Karlovarsku končí práce na záchraně horního hradu. Poslední částí je...

Ostravské valašky v zoo se těší z jehňat. Bílé ovečky mají tmavou srst

Ovce plemene valaška v ostravské zoo zvládají i velké mrazy. (30. prosinec 2025)
4. ledna 2026  6:12

V prosinci se ve výběhu ovcí domácích valašek v ostravské zoo narodilo několik jehňat. Tentokrát...

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 4. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Na okraji Chebu na přejezdu narazil vlak do sypače, nikdo se nezranil

ilustrační snímek
3. ledna 2026  20:53,  aktualizováno  20:53

Na okraji Chebu na přejezdu narazil osobní vlak do sypače. Ve vlaku cestovalo zhruba 40 lidí, nikdo...

Jakub Kouřil

  • Počet článků 390
  • Celková karma 6,57
  • Průměrná čtenost 330x
BOHATSTVÍ NEMÁ STROP, TAK JAKO BÍDA NEMÁ SVÉ DNO. 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.