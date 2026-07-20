Dvě borovice
Každá však viděla svět jen ze své strany. Západní borovice si stěžovala, že ji ranní stín připravuje o světlo, východní naříkala nad stínem odpoledním. Jen v poledne, kdy slunce stálo vysoko nad krajinou, jejich hádky na okamžik umlkaly.
„Pojďme se zeptat větru,“ navrhla jednou západní borovice. „Rozhoupá každý strom i každý stín. Snad zná pravdu.“
Vítr je vyslechl, ale jen tiše zašuměl: „Já stíny pouze rozháním. Pravdu hledejte u slunce, jehož paprsky vás obě hladí.“
Slunce odpovědělo: „Svítím na všechny stejně. Neznám zvýhodnění ani křivdu. Zeptám se neutronové hvězdy, která pamatuje dávnější časy než já.“
Ani neutronová hvězda však rozsudek nevynesla. Obrátila se proto na černou díru, tichou svědkyni zrození i zániku světů.
A černá díra pravila:
„Řekněte borovicím, že každý spor jednou vyhasne. Jejich kořeny sahají hlouběji, než si dovedou představit – až k samotnému počátku vesmíru. Zanikají hvězdy, galaxie i celé kosmy, ale láska nezaniká. Je tichou silou, z níž se rodí každý nový svět, z lásky
Až borovice pochopí, jak křehký je život, budou si vážit každé kapky deště i každého slunečního paprsku. Až poznají, že štěstí jedné není možné bez štěstí druhé, stanou se jednou bytostí se dvěma korunami a jedním srdcem.“
Neutronová hvězda předala poselství slunci, slunce větru a vítr je donesl borovicím.
Od toho dne už mezi nimi nezněla žádná výčitka. Jejich větve zpívaly společně, kořeny se objímaly v tiché hlubině země a oba stromy rostly, jako by byly jednou jedinou bytostí.
A kopec, na němž stály, byl díky nim o něco blíž nebi.
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