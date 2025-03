Vítek Gottwald alias Klement Rakušan…

Cenzura byla postupně zesilována režimem K.Gottwalda po únoru 1948. Byla zřízena Hlavní správa tiskového dohledu, která kontrolovala media, literaturu a umění, začaly vznikat složky na každého...

Následně pak byla Státní bezpečnost ( StB ) jako součást Ministerstva vnitra po únorovém převratu přeměněna na represivní složku zaměřenou na sledování, zatýkání a likvidaci odpůrců režimu. Gottwald a jeho režim využívali StB k potírání opozice, politickým procesům a udržení totalitní diktatury. I tehdy existovalo nemalé množství lidí , kteří tento proces nadšeně podporovalo a jakékoliv pochybnosti zametalo pod stůl se slovy : „ … to se nám a tady nemůže stát …“ nebo „ … máme přeci spojence a ti by to tak nenechali… „

Tehdy bylo chvíli po válce a lidé měli strach. Mnozí přišli o všechno a báli se o holý život. Dnes jsme o pár kroků dál, ale hrozba války pár set kilometrů od nás a dynamický vývoj posledních dní i dnes zbavuje mnohé dříve ostražité zdravého rozumu. Stejně jako tehdy rostla popularita KSČ mezi lidmi až do řádných voleb v roce 1946, které drtivě vyhrála a Gottwald se stal premiérem, i dnes před volbami posiluje hnutí STAN v jehož čele stojí současný ministr vnitra Vít Rakušan, na jehož ministerstvu vzniká bezprecedentní vyhláška , podle níž by měli poskytovatelé internetu povinnost zaznamenávat , jaké weby lidé navštěvují a tyto informace pro různé potřeby archivovat. Jedná se o Vyhlášku, kterou se mění Zákon 357/2012 Sb. Dnešní vládní koalice ráda poukazuje na kvalitu a sociální status svých voličů a ostatní ráda hanlivě škatulkuje, ale i tehdejší KSČ k moci dostali vedle nespokojených dělníků a rolníků a lidí postižených válkou zejména státní zaměstnanci, inteligence a mladá generace, tedy ti, na něž i dnešní vládní spojenci rádi cílí a jimiž se rádi prezentují.

Co tedy tato úprava našich práv přináší : … v praxi by to znamenalo, že by existovala nějaká síla nebo moc, typicky například policejní orgán nebo nějaká jiná složka např. Ministerstva vnitra ( dříve k tomu byla vyčleněna StB ) , která by u každého občana mohla najít, co sleduje na internetu, kam přispívá, o co se zajímá a hlavně co mu vadí, tedy každý bychom měli svou složku a s tou se dá panečku pracovat. Tuto úlohu měla v roce 1948 právě Hlavní správa tiskového dohledu a to neměla k dispozici internet a všichni dnes víme, k čemu to co následovalo poté vedlo a co to způsobilo. Zatím ještě nemáme všeho schopné represivní složky, ale totalitářská vyhláška již existuje….

Doufám, že nás, které tento krok ministerstva pana Rakušana znepokojuje není málo a že k tomu nakonec nedojde, protože to, co přijde poté z nedávné historie dobře známe a mnozí si to i pamatujeme .

Zaráží mě, že odborníci na totalitní prostředí např. z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který financujeme od roku 1995 ze státního rozpočtu a který spadá také pod Ministra vnitra nebije na poplach. Nechápu, že metro na Letenskou pláň nemá posílené linky a Milion chvilek v tuto chvíli mlčí, vždyť právě teď demokracie trpí a svoboda umírá….