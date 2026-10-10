Udržitelný demokrat Petr Pavel …
Tato informace vyvolala celou řadu reakcí, ve velké většině negativních. Proč? A tady to začíná být velmi zajímavé …
První hledisko je dá se říct právní. Pan Prezident po posledních parlamentních volbách při jmenování nové vlády velmi zdůrazňoval vyřešení střetu zájmů našeho současného premiéra a dokonce tím podmiňoval jmenování pana Babiše premiérem. Jak my obyčejní lidé máme chápat situaci, kdy prezident létá soukromým letadlem velmi vlivného podnikatele, miliardáře, na soukromé dovolené se svými přáteli byť za své? Když mě můj kamarád Tomáš odveze na letiště a zaplatím mu benzín, i tak se mu cítím zavázán a službu mu rád oplatím. Máte to jinak? A pan Prezident???
Druhé hledisko je lidské. Všichni nás dnes všude nabádají, abychom neplýtvali. V některých článcích, které jsem dnes četl odhadují jednu cestu z Prahy do Maroka letadlem Gulfstream na 2 az 3 mil. Kč. To není na jednu cestu málo. Vezmeme li, že letadlo pojme 10 cestujících z nichž jeden byl pan Prezident, který si podle sdělení hradu cestu hradil sám, ale musel s ním být aspoň jeden člen osobní ochranky a možná víc a těm to hradil kdo ? A to nešlo jen o jednu cestu. Ve skutečnosti půjde o cesty čtyři. Hlava státu 2.10. spolu s ochrankou a přáteli odletěla. Následně se 9.10. z Maroka s ochrankou a zřejmě bez přátel, kteří na let soukromým letadlem přidali vrátil zpět do Čech, aby pod tíhou veřejné kritiky rychle odvolil, protože demokracie je demokracie a je třeba jí bránit. Vzápětí se však opět s ochrankou vrátil zpět do Maroka, protože kámoši jsou kámoši, aby se na konci víkendu zase vracel stejným způsobem do Čech, protože povinnosti…. To je během jednoho týdne hodně času v oblacích bratru tak za 12 mega…
Třetí hledisko je udržitelné. Nesmíme pálit uhlí, elektro auta budou brzy povinná, elektřina v noci a v bezvětří bude na příděl, hovězí zakázané, protože krávy prdí do atmosféry a to vše a mnohem víc musíme všichni strpět, abychom tu naší kulatou chudinku Zemi před námi zachránili. A pak je tu náš pan Prezident, který vyrazí brázdit pouští na své neeko motorce a místo aby šel příkladem a letěl běžným letem s uhlíkovou stopou na osobu cca 300kg CO2 tam a 300kg CO2 cestou zpět, dal si to rovnou 4x s uhlíkovou stopou 3000kg CO2 na osobu. Takže 600kg nebo 12000kg CO2 za týden a zážitek ve finále stejný, tady někdo umí žít… To, že už z podstaty své funkce je pan Prezident papaláš je zřejmé. Jenže tak nějak to lidem malinko skřípe mezi zuby, když se tak i bez ostychu chová…
A abych vás všechny neunudil k smrti, dovolím si už jen jedno poslední hledisko, a to je za mě to nejdůležitější. To hledisko je morální. V demokratické zemi je prezident především hlavou státu, představitelem ústavní kontinuity a jedním z garantů fungování demokratických institucí. Kdo jiný by měl být se svým národem v den voleb, než prezident všech občanů, pokud to doopravdy myslí vážně? 1.9.2025, před posledními parlamentními volbami to byl právě pan Prezident Petr Pavel, který ve svém projevu k veřejnosti prohlásil :„ Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že za vás a o vás budou rozhodovat druzí.“ 3.32023 pak v Inauguračním projevu Petr Pavel vyzvedl význam vysoké volební účasti při volbách. 4.6.2023 pak ve svém projevu v Poslanecké sněmovně upozornil na problém občanů, kteří přestali chodit k volbám. To jako vážně? Ten stejný Prezident Petr Pavel, který 5.10.2026. veřejně oznámil, že k volbám nepůjde… Článek na serveru Novinky.cz ze 7.10.2026. pod titulkem Pavel se rozhodl už dávno. Maroko před volbami upřednostnil vědomě…. Zkrátka kmoši jsou kmoši a my Češi jsme co, vzduch ???
Janda Jakub
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