Tragédie u Splitu …
Jde o velkou tragédii, média a různí odborníci se jí již intenzivně věnují. Po internetu se šíři mnoho pohledů, ale ani jeden nevrátí život těm, kteří o něj v neděli přišli. Téměř polovinu života se aktivně věnuji námořnímu jachtingu, takže i já mám na celou věc určitý názor. Několik let také v Chorvatsku velkou část roku žiji a tak mám i trochu jiný úhel pohledu vyplývající z jisté znalosti místního prostředí a lidí.
Místní úřady už celou záležitost s nasazením všemožné techniky a velkého množství lidí vyšetřují a určitě i vyšetří. Jaký bude závěr a kdo bude za nehodu odpovědný se uvidí. Co je ale už dnes myslím jasné, že v neděli bylo celkem pěkné počasí, vítr spíše podprůměrný, výborná viditelnost a i ze záběrů, které kolují po internetu je patrné, že se v okolí tragedie žádné velké množství lodí nepohybovalo. Splitská vrata i přes některá vyjádření na internetu nejsou Hong Kong nebo Hamburg. Vzhledem k počasí ten den a provozu na moři nemůže být pochyb o tom, že za normálních okolností měli obě lodě o sobě navzájem bez ohledu na velikost a rychlost s dostatečným předstihem vědět. Každá loď je zároveň vybavena určitými prvky aktivní bezpečnosti. Na plachetnicích to bývá buď jen základní radarový odražeč nebo aktivní radar, oba slouží k tomu, aby byly lodě pro jiná, větší, popřípadě rychlejší plavidla viditelná a zabránila tak případné kolizi. Na ostatních a zejména velkých lodích je pak radar, který sám vyhodnocuje případné nebezpečí srážky a na něj včas upozorní. Kapitán pak na displeji vidí kurz, identifikaci i rychlost druhé lodě a může včas reagovat. Sám mám na své lodi podobný radar jako součást VHF radia a jedná se o zařízení velmi přesné a za pár korun.
Komerční katamaran přepravující cestující plující rychlostí až 40 uzlů takové zařízení určitě má. Pokud se blíží k plachetnici jedoucí jakýmkoliv kurzem na motor nebo i na plachty, která je schopna jet za počasí, které ten den bylo maximálně 6 uzlů a radar vyhodnotí kolizní kurz, zároveň za dobré viditelnosti to musí z kapitánského můstku vyhodnotit i zkušená profesionální posádka, včasným upravením kurzu o 10 až 20 stupňů vždy srážce zabrání. Laicky řečeno, pokud kapitán rychlé lodi vidí až 1 námořní míli předem pomalou loď na kolizním kurzu, uhne za záď této lodě o 15 stupňů, přičemž zejména u plachetnice díky poloze ráhna jde příď a záď dobře poznat i z dálky, nemá plachetnice ani se sebevíc nezkušenou posádkou na nový kolizní kurz šanci stihnout doplout.
Základem chování na moři je za jakýchkoliv okolností předejít ztrátám na životech. Tomu musí každá loď přizpůsobit plavbu bez ohledu na to, kdo v tu danou chvíli měl nebo neměl právo plavby neboli přednost.
A teď ještě ta místní zkušenost. Na moři trávím mnoho let, zažil jsem na plachetnici velký noční provoz velkých rybářských lodí a obrovských obchodních lodí v Mexickém zálivu, spousty divně plujících neoznačených plavidel domorodců v Karibiku včetně amerických tzv. jachtařů, kteří si půjčí loď na dovolenou a pravidla jim nic neříkají. Proplétal jsem se s plachetnicí na Baltu nebo v ústí velkých přístavů jako je Hamburg opravdu velkým lodním provozem a zažívám i Chorvatsko. Chorvatsko je pro lodě a lidí, co je užívají ráj. Bezpečné přehledné moře, dobře značené vodní cesty, skvělá péče místních o moře jako takové a pak jsou tu trajekty. Věřím, že každý, kdo se na moři v Chorvatsku pohybuje mi dá za pravdu, protože má podobné zkušenosti. První věc je stav trajektů, hodně z nich je z roku raz dva a tomu také odpovídá jejich stav. Druhá věc je chování posádek trajektů na moři. Neříkám, že je to vždy, ale je to velmi časté. Trajekty si na moři dost často vynucují přednost svou velikostí, troubením, často míjí jiná plavidla bez změny kurzu v nebezpečné blízkosti.
Někdy mi to tak připadá, že nám jachtařům tak Chorvaté dávají najevo, kdo je tam doma, kdo je tu pán a kdo má uhnout.
Je to cca měsíc, kdy mě oslovil kamarád, abych mu se svou lodí pomáhal v oblasti ostrovů okolo Šibeniku pořádat regatu pro začínající jachtaře. Cíl jedné z rozjížděk jsme měli postavený před ostrovem Zlarin, kudy rychle katamaranové trajekty také projíždí. A přesně tam nastala situace, kdy nám první lodě dojížděli na plachty do cíle a přesně takový katamaran, který byl nyní účastníkem tragické nehody u Splitu se nám prohnal již dost velkou rychlosti cílovým polem závodících plachetnic bez úpravy kurzu a některým poměrně dost blízko před přídí. Chápu, že to v takovém případě není nebezpečné, protože kapitán katamaranu dobře viděl asi i na přístrojích rychlost plachetnic, jejich kurz a dokázal vyhodnotit, že i když jim pluje jen kousek před přídí , plachetnice nedokáže tak rychle akcelerovat nebo změnit kurz, aby se něco stalo, ale bylo to bezohledné a arogantní a takové chování by na moři nemělo mít místo. Mohl bych tu popisovat i jiné situace, co na Chorvatských ostrovech běžně uvidíte. Přijede plný trajekt aut a lidí, u břehu stojí jen na motor, bez jediného lana uvázaného na břeh, protože se chvátá dál a auta vesele vyjíždějí ven, lidé vycházejí a rampa po břehu jezdí sem a tam, ale to bych už hodně odbočil od tématu.
Závěrem bych chtěl jen dodat, že při posuzování této nehody by se měli posuzovat i širší souvislosti. Ten, kdo si jednou nebo dvakrát do roka zajede s rodinou na loď, nemá tolik zkušenosti a neomlouvá ho to, ale má právo na tom moři být. Ten kdo se naopak plavbou na lodích živí, by měl být i přes veškeré své zkušenosti dvakrát ostražitý a předvídat a to i proto, aby dokázal případně předejít chybě toho méně zkušeného. Podobné tragédie často vedou k dalším zpřísněním a úpravám pravidel pro ty chybující, většinou méně zkušené, ale je to ta správná cesta? Ten kdo přijede na loď jen občas nemá šanci nikdy nabrat tolik zkušeností, jako ten, kdo je na moři denně a moře je zase natolik velké, aby ten zkušený se tomu nezkušenému dokázal z dálky a bezpečně vyhnout.
Janda Jakub
Pane Babiši, tenhle populismus nám neuleví …
Již několikátý den čtu v novinách, že náš pan Premiér vyhlásil válku cenám pohonných hmot. Chce nám pomoci a tak tlačí na pumpaře.
Janda Jakub
Tak jak to bylo s tou demonstrací …
Rozmohl se nám tu takový nešvar přátelé, novináři lžou. Když se to některým hodí, je jedna demonstrace velká a když ne, jde jen o pár dezolátů...
Janda Jakub
Lží o Ukrajincích už bylo dost…
Černá barva je černá. Bílá je bílá. Všichni to tak vidíme, jen liberální mediální mainstream se nás snaží přesvědčit o opaku.
Janda Jakub
Opravdoví chlapi …
Dnešní doba zoceluje naše muže, tím jsem si teď už úplně jistý. Přežijeme. Dají to jen ti nejsilnější a není den v médiích, který by nás o tom nepřesvědčil.
Janda Jakub
Fiala vyslal další signál 1 a 1 jsou 5, takže nepochybujte
Je mnoho tvrzení, které nám už nějak tak z podstaty věci připadají pocitově nepravdivá, ač se nás někdo druhý snaží přesvědčit o opaku.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí
Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...
Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let
Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...
Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu
Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...
Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun
Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...
Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas
Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 50
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1689x