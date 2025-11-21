Takhle to být nemělo …
Tehdy jsem měl celý život před sebou, a protože pocházím z rodiny, která byla komunismem dost postižená, věřil jsem ve změnu pro sebe i naší zemi. Byl jsem mladý a můj svět byl tehdy ještě jen můj. Můj dědeček pocházel z výjimečné tradiční kožešnické rodiny a ještě před plným nástupem komunismu vybudoval díky své pracovitosti, zručnosti a nadání velký majetek. Šil pro prezidenty, herečky, továrníky i stavitele, s Havlovými se znal z Barrandovských teras, kde rád trávil volné chvíle. A za to vše byl novým režimem odměněn 6ti lety vězení v uranových dolech. 80% mých příbuzných prožili život v emigraci,moje maminka nesměla studovat a tak jsem byl svou rodinou a jejím příběhem silně indoktrinován. Během podzimu 89 jsem tedy zcela přirozeně cítil, že na změně k lepšímu se musím podílet. Konečně se i u nás mohlo splnit to, o čem jsem slýchal v šifrovaných telefonátech s našimi příbuznými ze Západu, kterým jsem tehdy jako dítě ještě úplně nerozuměl. A tak jsem cinkal, křičel, zpíval, dojímal se, až se to povedlo a změna přišla.
Asi v sobě mám kus dědečka a tak jsem i já dokázal vybudovat pro svou rodinu velmi silné zázemí. Podnikání šlo jak po másle, příležitostí bylo tolik, že byl někdy problém je stíhat realizovat .... , ale dnes je všechno jinak. To, před čím mě má rodina za doby totality varovala a k čemu mě učila byt citlivým se nám vrátilo jako bumerang. Mé hodnoty založené na svobodě, ale i jasných pravidlech vzaly za své. Dnes se bojím říkat, co si opravdu myslím, co jsem dokázal a co bych si přál. Tak to být nemělo. V létě 1987 jsem se s rodiči po mnoha předchozích neúspěšných pozváních dostal na prázdniny k příbuzným do Západního Německa. Hned jsem věděl, že takhle chci žít i já. Všechno bylo krásné, všeho dostatek, všechno fungovalo. Lidé byli usměvaví, tak nějak víc v pohodě a v podstatě vlastně takoví celkově hezčí. To byla ta změna, kterou jsem si přál.
Dneska se už odmítám účastnit oslav svátku, jehož podstata se zcela vytratila. O obsahu mě poučují z medií lidé, kteří jej ani nezažili. Já tam byl a vím, co jsem viděl a to mi stačí. Můj odjezd do Dubaje neměl být žádnou formou protestu, prostě se mi chtělo. Ale když už zde trávím čas, přemýšlím o hlubších souvislostech toho, co jsem prožil a toho, co nás ještě čeká, nemohu si nevšimnout jistých podobností. Pozoruji usměvavé lidi, pro které není nic problém. Všude kolem sleduji, jak se tento svět na rozdíl od našeho před očima mění a rozvíjí. Světe div se, ono to jde. Nemovitosti tu jsou levné, stále se staví nové a nové a pro nikoho z žádné sociální vrstvy není problém si je pořídit. Benzín je tu třikrát levnější než u nás. Elektromobilů tu jezdí celkem dost, ale proto, že je lidé chtějí. Nikdo je nikomu nevnucuje. Termín dotace nebo hypotéka je tu sprosté slovo a tak nějak to bylo po revoluci i u nás. No a když koukám na lidi kolem, stejně jako tehdy v Německu před revolucí mi připadají bezstarostní a tak nějak hezčí.
Mám čerstvě dospělé děti a na mém životě už tolik nezáleží, ale na tom jejich ano a proto zejména pro ně hledám tu osobní svobodu a spokojenost, kterou jsem tehdy cinkáním v centru Prahy na nějakou dobu pro sebe našel.
Je smutné, že už těchto pár jednoduchých věcí, které dělají ty hezčí lidi se u nás už najít nedá. Na druhou stranu je dobře, že stále existují, i když v jiné části světa a to myslím i mým dětem bude stačit. Vědět, že jinde to jde lépe, bylo tehdy mým hnacím motorem a tu příležitost teď mají i oni. I když to takhle být nemělo, důležité je, že to stále i dnes jde.
Janda Jakub
Pane Babiši, učte se od Fialy …
Proběhly volby, byla to jízda a teď zpátky nohami na zem. Takhle země potřebuje vládu, která bude plnit, co slíbila.
Janda Jakub
Bravo pane Fialo, bravo …
Je před volbami a já jen doufám, že tragedie v podobě vlády, která nám doposud vládla už konečně skončí ...
Janda Jakub
Elektromobilům se domů nechce….
Vychází jeden článek za druhým, jak elektromobily už téměř kamkoliv a zejména do Chorvatska dojedou buď nastejno se spalovákem nebo jen o pár minut déle...asi jo, ale jak je to zpátky???
Janda Jakub
Kolumbie je drsná země, zvláště ta u Brna…
Už jako malý chlapec si Pavlík rád v ulicích Brna hrával na policajty a zloděje. Ta druhá parta ho obzvláště fascinovala. Když se přiblížila puberta, zaslechl pár příběhů Pabla Escobara a zrodil se náš Don Pablo.
Janda Jakub
Vítek Gottwald alias Klement Rakušan…
Cenzura byla postupně zesilována režimem K.Gottwalda po únoru 1948. Byla zřízena Hlavní správa tiskového dohledu, která kontrolovala media, literaturu a umění, začaly vznikat složky na každého...
