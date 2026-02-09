Tak jak to bylo s tou demonstrací …
Česká republika je hřiště, družstva už se představila, fanoušci šílí a s nimi i novináři. Na tom by nebylo vůbec nic špatného, kdybychom my jako republika hráli například s Ruskem a naši komentátoři, v tomto případě novináři tak nějak přirozeně fandili našemu národnímu teamu. Tohle je ale derby. Každý průměrný Čech ví, že v derby proti sobě hrají pouze dva národní celky a úloha komentátorů je nestranně informovat diváky a posluchače o tom, jak celé utkání probíhá, kdo udělal faul a jak za něj bude potrestán. Neumím si vůbec představit, že sportovní komentátor v zápase Sparty s Baníkem bude jasně nadržovat Baníku. Když Sparta dá gól, tak by to vymlčel a ve chvíli, kdy by útočník Baníku vystřelil z ofsajdu, ječel by jak vzteklý : „ Góóóóól …. To je boreeeeeéééc, viděli jste tóóó ?
A přesně takhle dnes fungují naši mainsteamoví novináři….
17.11.2021. otiskl Český rozhlas na svém webu článek Na Staroměstském náměstí demonstrovalo proti koronavirovým opatřením na desettisíc lidí.
U článku byla připojena tato fotografie. Tehdy byl odhad novinářů zhruba 10.000 lidí a náměstí bylo zhruba ze dvou třetin plné. Osobně jsem na té demonstraci byl a všichni jsme tehdy měli za to, že je nás o něco víc. Každopádně žijeme v moderní době, na kde co máme sofistikovaný nástroj a tak jsem podrobil tento obrázek analýze AI.
Zde je závěr ChatGPT 5.2 :
Varianta A – fotka 2021 (odhad novinářů 10 000, plocha cca 9000 m²)
Na fotce je vidět, že:
- část plochy je plná
- ale jsou i volnější zóny, koridory, mezery
- nejsou všude „rameno na rameni“
Reálná hustota v průměru bude zhruba:
1,0 až 1,6 lidí/m²
Výpočet pro 9000 m²:
- 1,0 → 9 000
- 1,2 → 10 800
- 1,4 → 12 600
- 1,6 → 14 400
Takže odhad 10 000 lidí v roce 2021 je úplně realistický, spíš bych řekl 10–14 tisíc.
Tehdy byl tedy postoj novinářů velmi střízlivý a skutečné počty spíše podhodnocovali.
Dnes jsme o více než 4 roky dále a máme na stejném místě další demonstraci, demonstraci pořádanou spolkem Milion chvilek . Organizátoři sami uvedli, že účast na demonstraci odhadují na 80-90.000 lidí a mnoho novinářů tento údaj bez dalšího zpřesnění popřípadě analýzy prostředky, které jsou dnes již dostupné i obyčejným lidem, převzali a šíří coby narativ dál : „ Milion chvilek dali góóól, viděli jste to ? To jsou borciiiiíííí….“ Z mnoha vyberu jeden článek Deníku.cz z 1.2.2026 pod názvem Tisíce lidí dorazily podpořit prezidenta na Staroměstské a Václavské náměstí , kde se v textu přebírá údaj organizátorů akce a podsouvá se čtenářům coby fakt.
Z přiložené fotografie, která je součástí článku je patrné, že oproti roku 2021 je lidí více, ale rozhodně ne 9x. I tuto fotografii jsem konzultoval s AI :
Varianta B – fotka (podpora prezidenta Pavla), plocha cca 8000 m²
Tahle fotka vypadá:
· hustší
· víc „koberec lidí“
· méně volných míst
· ale pořád to není „festivalový crush“
Reálná hustota:
1,8 až 2,8 lidí/m²
Výpočet pro 8000 m²:
· 1,8 → 14 400
· 2,0 → 16 000
· 2,2 → 17 600
· 2,5 → 20 000
· 2,8 → 22 400
Reálně bych tuhle akci viděl kolem 16–22 tisíc.
Aby nebylo pochyb, ještě jsem se AI na závěr zeptal, je-li vůbec číslo 90.000 lidí na tomto prostoru reálné. Zde je odpověď :
Proč 90 000 nedává smysl
Kdyby bylo 90 000 lidí na 8000 m²:
90 000 / 8000 = 11,25 lidí/m²
To je úplně mimo realitu.
V takové hustotě už člověk:
· nemůže zvednout ruce
· nemůže udělat krok
· dav se chová jako tekutina
· a končí to průšvihem (ušlapání / panika)
My bohužel nejsme na fotbale a nehrajeme s Ruskem, ale to zřejmě naši novináři nejsou ochotni přijmout. Bohužel mají své favority. Můžeme spekulovat nad tím, proč zrovna tenhle národní team a ne ten druhý, ale mohl by jim už konečně někdo vysvětlit, že by jim mělo jít zejména o Česko a naše občany? Neměli by hloubit příkopy mezi lidmi. Nebylo by fajn, kdyby se vrátili k podstatě své profese a nás obyčejné lidi jen objektivně informovali a přestali už vymlčovat ofsajdy svých oblíbenců?
Protože pokud se právě oni nevzpamatují, může se stát, že jednou někdo z těchto emotivně zainteresovaných žurnalistů skončí na pohotovosti s akutním zánětem slepého střeva a na propouštěcí kartě z nemocnice bude mít zapsánu úspěšně provedenou resekci zubu se zdůvodněním, že lékaře ty zuby baví víc. A to střevo ? No to zase víc baví hodináře z Žižkova, tak o co Vám jde pane, tady jste v Motole .....
Janda Jakub
Lží o Ukrajincích už bylo dost…
Černá barva je černá. Bílá je bílá. Všichni to tak vidíme, jen liberální mediální mainstream se nás snaží přesvědčit o opaku.
Janda Jakub
Opravdoví chlapi …
Dnešní doba zoceluje naše muže, tím jsem si teď už úplně jistý. Přežijeme. Dají to jen ti nejsilnější a není den v médiích, který by nás o tom nepřesvědčil.
Janda Jakub
Fiala vyslal další signál 1 a 1 jsou 5, takže nepochybujte
Je mnoho tvrzení, které nám už nějak tak z podstaty věci připadají pocitově nepravdivá, ač se nás někdo druhý snaží přesvědčit o opaku.
Janda Jakub
Takhle to být nemělo …
17. listopad 1989 a dny následující jsem coby náctiletý trávil v Praze na demonstracích, protože jsem cítil, že je to důležité. Ten letošní 17. listopad trávím v Dubaji, protože opět cítím, že je to důležité.
Janda Jakub
Pane Babiši, učte se od Fialy …
Proběhly volby, byla to jízda a teď zpátky nohami na zem. Takhle země potřebuje vládu, která bude plnit, co slíbila.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Rychlobruslení na ZOH: Nikola Zdráhalová je v TOP 10, zlato má snoubenka Jake Paula
Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupila na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů....
ODS bude letos v Brně kandidovat opět společně s TOP 09
ODS bude letos v komunálních volbách znovu kandidovat společně s TOP 09. Již v lednu o tom...
Hradecké uskupení Změna a Zelení půjde v Hradci Králové do voleb s KDU-ČSL
Královéhradecké uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude v podzimních komunálních volbách v Hradci...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 48
- Celková karma 22,69
- Průměrná čtenost 1697x