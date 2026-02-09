Tak jak to bylo s tou demonstrací …

Rozmohl se nám tu takový nešvar přátelé, novináři lžou. Když se to některým hodí, je jedna demonstrace velká a když ne, jde jen o pár dezolátů…

Česká republika je hřiště, družstva už se představila, fanoušci šílí a s nimi i novináři. Na tom by nebylo vůbec nic špatného, kdybychom my jako republika hráli například s Ruskem a naši komentátoři, v tomto případě novináři tak nějak přirozeně fandili našemu národnímu teamu. Tohle je ale derby. Každý průměrný Čech ví, že v derby proti sobě hrají pouze dva národní celky a úloha komentátorů je nestranně informovat diváky a posluchače o tom, jak celé utkání probíhá, kdo udělal faul a jak za něj bude potrestán. Neumím si vůbec představit, že sportovní komentátor v zápase Sparty s Baníkem bude jasně nadržovat Baníku. Když Sparta dá gól, tak by to vymlčel a ve chvíli, kdy by útočník Baníku vystřelil z ofsajdu, ječel by jak vzteklý : „ Góóóóól …. To je boreeeeeéééc, viděli jste tóóó ?

A přesně takhle dnes fungují naši mainsteamoví novináři….

17.11.2021. otiskl Český rozhlas na svém webu článek Na Staroměstském náměstí demonstrovalo proti koronavirovým opatřením na desettisíc lidí.

U článku byla připojena tato fotografie. Tehdy byl odhad novinářů zhruba 10.000 lidí a náměstí bylo zhruba ze dvou třetin plné. Osobně jsem na té demonstraci byl a všichni jsme tehdy měli za to, že je nás o něco víc. Každopádně žijeme v moderní době, na kde co máme sofistikovaný nástroj a tak jsem podrobil tento obrázek analýze AI.

Zde je závěr ChatGPT 5.2 :

Varianta A – fotka 2021 (odhad novinářů 10 000, plocha cca 9000 m²)

Na fotce je vidět, že:

  • část plochy je plná
  • ale jsou i volnější zóny, koridory, mezery
  • nejsou všude „rameno na rameni“

Reálná hustota v průměru bude zhruba:

1,0 až 1,6 lidí/m²

Výpočet pro 9000 m²:

  • 1,0 → 9 000
  • 1,2 → 10 800
  • 1,4 → 12 600
  • 1,6 → 14 400

Takže odhad 10 000 lidí v roce 2021 je úplně realistický, spíš bych řekl 10–14 tisíc.

Tehdy byl tedy postoj novinářů velmi střízlivý a skutečné počty spíše podhodnocovali.

Dnes jsme o více než 4 roky dále a máme na stejném místě další demonstraci, demonstraci pořádanou spolkem Milion chvilek . Organizátoři sami uvedli, že účast na demonstraci odhadují na 80-90.000 lidí a mnoho novinářů tento údaj bez dalšího zpřesnění popřípadě analýzy prostředky, které jsou dnes již dostupné i obyčejným lidem, převzali a šíří coby narativ dál : „ Milion chvilek dali góóól, viděli jste to ? To jsou borciiiiíííí….“ Z mnoha vyberu jeden článek Deníku.cz z 1.2.2026 pod názvem Tisíce lidí dorazily podpořit prezidenta na Staroměstské a Václavské náměstí , kde se v textu přebírá údaj organizátorů akce a podsouvá se čtenářům coby fakt.

Z přiložené fotografie, která je součástí článku je patrné, že oproti roku 2021 je lidí více, ale rozhodně ne 9x. I tuto fotografii jsem konzultoval s AI :

Varianta B – fotka (podpora prezidenta Pavla), plocha cca 8000 m²

Tahle fotka vypadá:

· hustší

· víc „koberec lidí“

· méně volných míst

· ale pořád to není „festivalový crush“

Reálná hustota:

1,8 až 2,8 lidí/m²

Výpočet pro 8000 m²:

· 1,8 → 14 400

· 2,0 → 16 000

· 2,2 → 17 600

· 2,5 → 20 000

· 2,8 → 22 400

Reálně bych tuhle akci viděl kolem 16–22 tisíc.

Aby nebylo pochyb, ještě jsem se AI na závěr zeptal, je-li vůbec číslo 90.000 lidí na tomto prostoru reálné. Zde je odpověď :

Proč 90 000 nedává smysl

Kdyby bylo 90 000 lidí na 8000 m²:

90 000 / 8000 = 11,25 lidí/m²

To je úplně mimo realitu.
V takové hustotě už člověk:

· nemůže zvednout ruce

· nemůže udělat krok

· dav se chová jako tekutina

· a končí to průšvihem (ušlapání / panika)

My bohužel nejsme na fotbale a nehrajeme s Ruskem, ale to zřejmě naši novináři nejsou ochotni přijmout. Bohužel mají své favority. Můžeme spekulovat nad tím, proč zrovna tenhle národní team a ne ten druhý, ale mohl by jim už konečně někdo vysvětlit, že by jim mělo jít zejména o Česko a naše občany? Neměli by hloubit příkopy mezi lidmi. Nebylo by fajn, kdyby se vrátili k podstatě své profese a nás obyčejné lidi jen objektivně informovali a přestali už vymlčovat ofsajdy svých oblíbenců?

Protože pokud se právě oni nevzpamatují, může se stát, že jednou někdo z těchto emotivně zainteresovaných žurnalistů skončí na pohotovosti s akutním zánětem slepého střeva a na propouštěcí kartě z nemocnice bude mít zapsánu úspěšně provedenou resekci zubu se zdůvodněním, že lékaře ty zuby baví víc. A to střevo ? No to zase víc baví hodináře z Žižkova, tak o co Vám jde pane, tady jste v Motole .....

Autor: Janda Jakub | pondělí 9.2.2026 19:34

