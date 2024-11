Sbírka na Německo, my vás padnout nenecháme

Že se Německu dlouhodobě nedaří už si všimla celá Evropa, ale že je to až tak špatné, jsme asi nikdo netušil.

Těžko říct, co je tím skutečným důvodem skokového zhoršení vývoje největší sousední ale i evropské ekonomiky, tedy Německa. Zda za to může neodbornost tamní vlády, bezhlavá orientace na příliš ambiciózní klimatické cíle, nezvládnutá migrace, či sázka na jediného dodavatele levné energie, tedy na Rusko? Každopádně se jedná o velký problém. Problém takových rozměrů, že se mu už začínají intenzivně věnovat i státníci okolních zemí.

Například náš premiér Petr Fiala v nedělním pořadu na České televizi upozornil na situaci v Německu, ale i v Rakousku bez jakéhokoliv obalu a vytáček. Na základě hluboké fiskální analýzy Ministerstva financí na číslech v pořadu Václava Moravce demonstroval tempo závratné úpadku těchto německy hovořících ekonomik. Obě země, které se ještě do nedávna dávaly ostatním v Evropě za vzor nyní nabraly zcela opačný směr, který již zřejmě nelze zvrátit ani ignorovat. Podle fundované prognózy našeho pana premiéra a nemáme důvod mu nevěřit, když sám svou vládu označil za nejlepší od revoluce, se platy Němců a Rakušanů do 4 let srovnají s těmi našimi.

Osobně nejsem přesvědčen, že na takový pokles životní úrovně jsou obyvatelé těchto zemí připraveni a jsou vůbec schopni jej zvládnout. Proto vás všechny žádám, ještě předtím, než náš pan Premiér ustanoví krizový štáb a situaci v Německu začne koordinovaně řešit, pojďme v sobě opět najít tu pravou lidskost, odhodlanost a sílu, neváhejme zakládat sbírky na pomoc Rakousku a Německu, pojďme u hranic hromadit balenou vodu, matrace a nepotřebné oblečení, fungující elektroniku a jiné potřebné věci. Sbírejme víčka, chystejme týmy koordinátorů, psychologů a lékařů. Zkrátka každý v rámci svých možností a schopnosti pomožme.

Díky našemu panu Premiérovi máme tentokrát šanci našim sousedům pomoci včas. Máme na to celé čtyři roky, díky pane Fialo.