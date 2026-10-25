Pojďme na Staromák, zestátníme Novu
Vznešená hesla létají vzduchem sem a tam. Důvod bránit se se vždycky najde. Asi jsem hloupý, ale vážně nechápu, co se vlastně děje. V pátek jsem byl na představení v Divadle na Fidlovačce. Když lidé doaplaudovali, herci před nás přestoupili a celí zhrzelí nám vysvětlili, že nyní jde o všechno a že si ta naše media nemůžeme nechat vzít… Opět nekonečný aplaus. On nám vážně někdo něco bere? Není to zase jen to otřepané : „ potrefená husa nejvíce kejhá …“ Proč není v zájmu každého Čecha, aby i ta naše veřejnoprávní media, stejně jako jiná media, úřady, podniky, instituce, ale i my všichni, měli fungovat v souladu s vývojem doby, ale hlavně transparentně a průhledně?
Celé, oč se dnes hraje nesouvisí ani se svobodou veřejnoprávních medií ani s demokracií… Jediné, o co jde je, kdo to všechno má platit. Na jedné straně je současný, ve většině vyspělých států EU již přežitý model, kdy chod těchto médií platíme my všichni prostřednictvím koncesionářských poplatků. Systém neefektivní, náročný na kontrolu i výběr a na druhé straně je model ověřený ve většině jiných zemí, tedy přímo ze státního rozpočtu.
A pokud by mělo jít opravdu o veřejnou službu a její nestrannost, bylo by dobré se nad tou veřejností, ale i nestranností zamyslet v číslech. Předpokládám, že bychom se mohli všichni shodnout na tom, že z hlediska vyváženého informování nás všech občanů zdaleka tak nejde o pořady pro děti, pořady dokumentární nebo třeba sportovní přenosy nebo různé soutěže, např. taneční. Jde zejména o pořady vzdělávací a zpravodajské.
Jestliže tedy jde zejména o tyto typy pořadů a jejich objektivitu, mělo by jít i o jejich zásah na obyvatelstvo. Pokud máme tuto službu každý jednotlivě platit, měli bychom jí i většinově chtít využívat. A zde jsou první statistické údaje:
- Podle zdroje ATO – Nielsen, zveřejněno MediaGuru byl průměrný počet diváků jednoho vydání hlavní zpravodajské relace u lidí ve věku nad 15 let v roce 2024 950.000 diváků ve prospěch TV Nova, 786.000 diváků ve prospěch ČT a 540.000 diváků ve prospěch TV Prima.
Takže pokud uvažuji správně, neměla by to nejvíce vyvážené zpravodajství mít z hlediska zásahu obyvatel právě TV Nova? Vždyť její zpravodajství sleduje mnohem víc diváků, než ČT, tedy na tom, jak se dostane kvalitní a ověřená informace k občanovi má Nova mnohem větší podíl, než ČT. Obě hlavní média neveřejné služby obsluhují svými informacemi dvakrát více lidí, než Česká televize. Zároveň bychom neměli opomenout další údaj. Českou televizi sleduje každý den zhruba 43,8% osob nad 15 let stáří, Novu pak 43% a Primu 40,2%. Proč tedy těch 56,2% lidí, kteří ČT nesledují mají platit něco, co nevyužívají? Na utváření jejich názorů a pohledů se toto medium vůbec nepodílí. Vždyť je jich většina…
A protože nejde o nic víc, než o peníze a v obou variantách o peníze nás všech, byť je forma rozdílná, mělo by zejména nám občanům jít o to, abychom za naše peníze dostávali nejen vyváženou veřejnoprávní službu, ale aby byly naše prostředky i efektivně vynaloženy. A tady by mohl být ten zakopaný pomyslný pes. Proč je to téma dnes tolik hlasité? Možná právě proto, že kde není kontrola, je i mnoho kamarádů. A tady opravdu žádná kontrola není. Hospodaření ČT kontroluje Rada ČT. Ta má 18 členů a v našem nejlepším zájmu by mělo být, aby tedy v této radě seděli ti nejlepší ekonomové naší země a pro nás tu kontrolu účelnosti vynaložených prostředků prováděli. A ejhle, kdo z 18 členů rady má ekonomické vzdělání? Kdo účelnosti vynakládaní tak velkých finančních prostředků opravdu rozumí? Valná většina členů rady, tedy Karel Novák, Ivan Tesař, Vlastimil Ježek, Jefim Fistein, Ivana Chmel Denčevová, Stanislav Berkovec, Ilja Racek, Petr Šafařík, Xaver Veselý, Bára Procházková nebo Martin Chalupský se dosud živili buď žurnalistikou nebo mediální činností. Pokud někdo sedí v orgánu, který za zásadní část svých povinností má kontrolku hospodaření a správu majetku veřejnoprávní televize s rozpočtem bezmála 9 miliard korun, měl by k tomu mít odpovídající vzdělání a pracovní zkušenosti…
Někdo možná namítne, že hospodaření ČT ověřuje nezávislý audit. Ano i hospodaření mých firem ověřuje z podstaty nezávislý audit, ale ten neověřuje účelnost vynaložených prostředků, ale soulad jejich vynaložení se zákonem a to je velký rozdíl. Pokud v souladu se zákonem dá ČT prostředky na produkci zcela propadákového pořadu, audit chyby neshledá. Rada bez ekonomicky fundovaných odborníků k naší škodě bohužel také ne.
A pokud tedy opravdu nejde jen o léty budovaná korýtka a tady je s podivem, že zastání má současný model nejvíce u moderátorů, žurnalistů, umělců a části politiků, tedy všech těch, kteří z neprůhledného modelu financování mohou mít prospěch, potom nezbývá, než jít podpořit dnešní demonstrace Milionů chvilek, stávku České televize a další… Je tu přeci Babišova vláda a ta nám tu televizi ukradne jen tím, že ji nebudeme platit hromadou drobných příkazů, ale jednou částkou přímo ze Státního rozpočtu.
A až jednou Babiše nahradí při pravidelném střídání moci někdo jiný, například z dnešní opozice, to teprve bude legrace, až se mu ta jeho ČT nikam do Agrofertu nevejde, viďte.
Ale nám všem přeci jde o veřejnoprávní službu ve prospěch celého národa. Jde nám o to, abychom my všichni dostávali objektivní, vyvážené informace bez ohledu na to, kdo právě sedí ve vládě. A čím víc nás bude, tím lépe. Tak pojďme mu tu jeho ČT s malým záběrem nechat a pojďme hrdinsky s transparenty do ulic a zestátníme Novu, protože ta má ten správný dosah do našich domácností a ta jediná má tedy smysl.
Janda Jakub
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