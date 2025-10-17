Pane Babiši, učte se od Fialy …
Čtyři roky jsme měli vládu, která toho naslibovala opravdu hodně a málo co se jí podařilo splnit. V tuto chvíli je asi už úplně jedno, jestli to bylo nechutí, neschopností, jinými zájmy nebo jen čistě nezájmem o věci domácí a naopak velkým zájmem o věci cizí.
Hodně se toho nepovedlo a lidé volili změnu a ta změna by jim měla být umožněna. Vládní politici dosluhující vlády předvádějí zcela bezprecedentní selhání a nechuť i po veřejném výprasku odejít. Demokracie by měla být i o schopnosti uznat prohru. Nechuť současné vlády znovu zaslat nové Poslanecké sněmovně k projednání státní rozpočet jen dokresluje fakt, že nám vládla poslední 4 roky parta zakomplexovaných nevyzrálých puberťáků, kterým rodiče zhasli, aby šli spát , ale oni by ještě stále rádi pařili na počítači. Zároveň je v demokracii hodně na povážlivou mediální hon na budoucí vládní politiky. To už hraničí se šikanou. Lidé si nově zvolili právě tyto politiky do čela země a myslím, že dobře věděli, koho volí a demokratické by bylo umožnit jim vládnout a pak teprve křičet, pokud udělají něco špatně.
Současná vláda v ničem příliš nevynikala. Od samého začátku vládla na základě slepení zcela nesourodých stran a uskupení a podle toho to také vypadalo. Jednu věc však zvládala dobře a to až nad očekávání, a to držet si navzájem záda. Tolik politických kauz, kolik proběhlo za poslední 4 roky dlouho nepamatujeme. Těch peněz, které se v nich ztratilo neznámo kam. Přesto jeden držel druhého a všechny pak pan Premiér a veškerý tlak části medií i veřejnosti vláda ustála. A to je to poselství končící vlády a pana premiéra Fialy pro vítěze voleb nových, pana Babiše. Stůjte za svými koaličními partnery. Stejně Vám směrem k voličům nic jiného nezbývá. A kouknete-li se do minulých 4 let, jasně uvidíte, že to funguje víc, než dobře.
Janda Jakub
Bravo pane Fialo, bravo …
Je před volbami a já jen doufám, že tragedie v podobě vlády, která nám doposud vládla už konečně skončí ...
Janda Jakub
Elektromobilům se domů nechce….
Vychází jeden článek za druhým, jak elektromobily už téměř kamkoliv a zejména do Chorvatska dojedou buď nastejno se spalovákem nebo jen o pár minut déle...asi jo, ale jak je to zpátky???
Janda Jakub
Kolumbie je drsná země, zvláště ta u Brna…
Už jako malý chlapec si Pavlík rád v ulicích Brna hrával na policajty a zloděje. Ta druhá parta ho obzvláště fascinovala. Když se přiblížila puberta, zaslechl pár příběhů Pabla Escobara a zrodil se náš Don Pablo.
Janda Jakub
Vítek Gottwald alias Klement Rakušan…
Cenzura byla postupně zesilována režimem K.Gottwalda po únoru 1948. Byla zřízena Hlavní správa tiskového dohledu, která kontrolovala media, literaturu a umění, začaly vznikat složky na každého...
Janda Jakub
Sbírka na Německo, my vás padnout nenecháme
Že se Německu dlouhodobě nedaří už si všimla celá Evropa, ale že je to až tak špatné, jsme asi nikdo netušil.
