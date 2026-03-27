Pane Babiši, tenhle populismus nám neuleví …
Zase ten starý známý pan Babiš, jako dříve. Za vysoké ceny pohonných hmot nemůžeme ani my lidé, ani politici, ale ani pumpaři. Zároveň s tím ani lidé, ale ani pumpaři mnoho nenaděláme. Myslel jsem, že nám nedávné volby přinesly aspoň trošku jiného pana Babiše, ale asi jsem opět naletěl.
Kdyby byla naše vláda fair, nenaváděla by obyčejné lidi proti pumpařům neustálým upozorňováním na „obrovské“ marže na pumpách, ale řekla by pravdu. Jediný, kdo je schopen lidem s vysokými cenami PHM pomoci jsou politici a to jen ti vládní, protože jen oni mají nástroje, jak se s námi obyčejnými lidmi rozdělit a tím ulevit našim peněženkám, pokud to myslí vážně.
Vzal jsem si na pomoc AI, aby mi pomohla rozklíčovat, kdo a kolik na těch našich pohonných hmotách nejvíce vydělává a zde je relativně přesný výsledek:
Z ceny 1l PHM připadá na samotnou výrobu a distribuci k zákazníkovi 35-45% ceny.
Daně a poplatky odváděné státu pak činí 45-55% výsledné ceny paliva.
Marže benzinových pump pak činí 5-10%.
Pokud to tedy převedeme na 1l benzinu to při ceně 45 Kč pro zákazníka to dělá:
20-22 Kč / l nákup, rafinace a logistika
20,6 Kč spotřební daň a DPH
2,5 – 4 Kč marže pumpaře
Bude-li tedy pumpař drahými kontrolami státu donucen regulovat své necelé 4 Kč na litru, my zákazníci to téměř nepocítíme a stát opět krásně nabobtná. Sáhne-li však stát do své složky, kterou od nás lidí vybral a aspoň část nám nyní v těžké chvíli vrátí, pocítíme to zásadně a ještě jako bonus získáme reálný pocit, že státu na lidech záleží.
A kdyby se tu náhodou našel nějaký hnidopich, který namítne, že na to náš stát nemá, protože už nyní hospodaří s rekordními deficity, tak i pro něj mám řešení. V únoru byla cena benzinu přibližně 32 Kč. Při této ceně činily daně cca 18 Kč /l. To znamená, že nyní stát dostává o cca 4Kč na litru více, než s čím počítal při odhadu výnosu z daní do státního rozpočtu. Pokud by nám stát tuto část kompenzoval, myslím, že sleva o 4 Kč na litru už by byla znát a stát by v tuto chvíli o nic nepřicházel.
Jen by stačilo neštvat populisticky obyčejné lidi proti pumpařům, kteří si to za přepážkami benzinek už tak dost od lidí vyslechnou a udělat z tepla kanceláře ve Strakovce gesto, které pomůže a navíc nic nestojí. Konec konců, tuhle krizi způsobili cizí politici, tak ať ji ti naši řeší…
Janda Jakub
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)
Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč
