Opravdoví chlapi …
Je to sotva pár dní, co byl na kauci propuštěn z vazby náš český bojovník, Karlos Terminátor Vémola. Je to síla, dnes už je takových opravdových chlapů, kteří si vyřizují účty s druhými stejně drsnými v kleci opravdu málo. Nezajímá mě, co provedl, že byl ve vazbě, ale jeho aura neohroženého bojovníka je fascinující. Zatímco my obyčejní lidé jedeme do práce metrem, on posnídá se lvi, naskočí do nezvladatelného sporťáku a v době naší obědové přestávky jen tak zahodí někam do kouta pár svých stejně děsivých soupeřů. Jsem rád, že zatímco nás obyčejných a slabých je čím dál víc, máme takovéhle Vémoly, drsné borce, co se nikoho a ničeho nebojí.
Po jeho propuštění hltám obdivně články v médiích, ale čemu vážně nerozumím, když čtu :
„Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem několika příslušníků, přitom jsem ani jednou nekladl odpor. V tom autě jsem strávil přes půl hodiny… Ten večer jsem si myslel, že to fakt nedám,“ prohlásil Vémola.(Idnes 21.1.2026)
Copak chlápek, který druhé hází vzduchem, lvi před ním couvají, má trauma z toho, že celou půl hodinu musel sedět v autě? Jeho, který každého na zemi udusí svými tlapami trápí, že byl spoutaný a hlídalo pár policistů? Vždyť když je to za peníze, musí snášet mnohem horší věci ….
Ale pojďme dál. O podobnou senzaci se nám dnes postaral druhý opravdový chlap. Neohrožený generál, o kterém jeho poradce tvrdí, že pro boj ve složitém terénu má cit. A tenhle generál, dokonalý hrdina všech režimů dnes promluvil na tiskové konferenci a já opět jen žasnu. Další dokonalý Muž, James Bond Slovanů a zase kňourá. Divná doba. Pan prezident žaloval celému národu na Ministra zahraničí, že mu vyhrožoval. Četl jsem ty smsky a vyhrožování podle mého vypadá poněkud jinak, ale každý máme právo to vnímat po svém. To ,že určité jednání má své důsledky je přirozená věc, ale zřejmě to pana generála naučili na komunistické škole pro rozvědčíky nebo v NATO jinak.
Mám čtyři už dospělé syny. Od chvíle, kdy začali vnímat jsme jim neustále opakovali, že nesmí krást, lhát, podvádět a žalovat. „Žalobníček žaluje, pod nosem si maluje …“ Také jsme je učili, že jednou budou dospělí a odpovědní nejen za sebe, ale i za své blízké a tudíž by si jako správní chlapi neměli stěžovat, neměli by fňukat a neměli by se vymlouvat. Měli by být silní a chránit ty slabé. Dnešní doba je však jiná a má jiné vzory. Bojovníka, který fňuká, Prezidenta, který žaluje….
Janda Jakub
Fiala vyslal další signál 1 a 1 jsou 5, takže nepochybujte
Je mnoho tvrzení, které nám už nějak tak z podstaty věci připadají pocitově nepravdivá, ač se nás někdo druhý snaží přesvědčit o opaku.
Janda Jakub
Takhle to být nemělo …
17. listopad 1989 a dny následující jsem coby náctiletý trávil v Praze na demonstracích, protože jsem cítil, že je to důležité. Ten letošní 17. listopad trávím v Dubaji, protože opět cítím, že je to důležité.
Janda Jakub
Pane Babiši, učte se od Fialy …
Proběhly volby, byla to jízda a teď zpátky nohami na zem. Takhle země potřebuje vládu, která bude plnit, co slíbila.
Janda Jakub
Bravo pane Fialo, bravo …
Je před volbami a já jen doufám, že tragedie v podobě vlády, která nám doposud vládla už konečně skončí ...
Janda Jakub
Elektromobilům se domů nechce….
Vychází jeden článek za druhým, jak elektromobily už téměř kamkoliv a zejména do Chorvatska dojedou buď nastejno se spalovákem nebo jen o pár minut déle...asi jo, ale jak je to zpátky???
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Mendelovo gymnázium v Opavě má opravenou tělocvičnu za více než 26 milionů korun
Mendelovo gymnázium v Opavě má kompletně opravenou tělocvičnu. Sloužit bude nejen studentům, ale...
Nové komentované prohlídky v Jihlavě přiblíží působení továrníka Karla Löwa
Nová komentovaná procházka v Jihlavě připomene působení někdejšího významného továrníka Karla Löwa....
Hradec Králové schválil tendr na opravu areálu škol Habrmanova za 220 mil. Kč
Zastupitelé Hradce Králové dnes schválili podmínky výběrového řízení na rozsáhlou rekonstrukci...
Ústecký kraj bude dál proplácet seniorům a dětem polovinu nákladů na jízdné
Ústecký kraj bude letos pokračovat v proplácení poloviny nákladů na časovou jízdenku seniorům a...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 46
- Celková karma 19,38
- Průměrná čtenost 1741x