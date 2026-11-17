Mikuláš to má největší a neb čím víc, tím líp…
V neděli proběhla opravdu velká protivládní demonstrace, ale jak vlastně velká byla? Organizátoři, tedy Milion chvilek tvrdí, že 350.000 až 400.000 lidí. To jako fakt? Jak je možné, že v době umělé inteligence, dronů, superpočítačů, matematických modelů a jiných vymožeností se najednou spokojíme s číslem, které uvádí sám organizátor? Myslíte, že prodejce Škodovky Vám doporučí Renault? Proč by to proboha dělal? A proč by pořadatel akce, která se stává produktem řekl reálný odhad, když přátelská media i účastníci čekají na rekord. V roce 1989 bylo na Letenské plání odhadem 800.000 lidi. Jak se k tomu číslu došlo? Sofistikovaným výpočtem, který tehdy provedl Ústav pro studium totalitních režimů, Česká televize i Policie a v zásadě se všechny shodovaly. Ani jeden nedělali organizátoři akce. Ale my muži máme rádi velké věci a muži s malými věcmi milují ty největší. Takže pánové organizátoři, nevypovídá to číslo spíše něco o vás? A proč tentokrát nedodala čísla Policie, ČTK nebo třeba Sociologický ústav a to přesnější, než v roce 1989? Vždyť drony, AI, modely, ne ? Nebo se prostě určité části společnosti tahle čísla od organizátorů hodí ?
A teď jen tak pro porovnání… 16.9.2023 měl na Václavském náměstí demonstraci Jindřich Rajchl proti vládě Petra Fialy. On také jako organizátor uvedl přes 100.000 lidi. Upřímně myslím, že to tak bylo, byl jsem tam a dvě třetiny Václaváku byly úplně plné. Ale co na to odborníci? Policie přispěchala s údajem vyšší jednotky tisíc lidí, ČTK pak uvedla až 10.000 lidí, CNN Prima News 20 až 30.000 lidí. Pokud tedy oficiální instituce jakou je Policie ČR vidí číslo 10x nižší a ČTK jako nezávislý zdroj informací cca 3 až 5 x nižší, mohli bychom to převést i na tuto neděli a pak by to pan Mikuláš Minář měl také cca 4x menší než všem vypráví. Bylo by to něco kolem 100 až 150.000 lidí a to by asi i mohlo být reálné. V létě byl na stejném místě koncert pop music, plná Letná a prodáno cca 75.000 vstupenek.
Ale ono je to vlastně úplně jedno. Vždyť to stejně o ničem zásadnějším, než co ukázaly volby nevypovídá, jen opačně. V Praze a okolí, bráno Praha plus Středočeský kraj volilo strany bývalé vlády přesně 764.214 lidí. Sakra lidi, to vás ještě na Letnou přišlo málo. Ale volby jste nevyhrály a Letná to také nezmění. Kdy už pochopíte, co je demokracie?
A když už jsme u té demokracie… K ní neodmyslitelně patří i nějaká slušnost a chování. Když tehdy demonstroval pan Rajchl proti tomu, že tehdejší vláda porušuje sliby dané ve volbách občanům, premiér Petr Fiala řekl na adresu organizátorů : „ Demonstraci organizovali příslušníci ruské páté kolony. Chtějí z nás udělat vazaly Moskvy…“ Zároveň uvedl, že v demokracii má každý právo veřejně zastávat názory, jaké má a vláda kvůli demonstraci svou strategii nebude.
A dnes premiér Babiš, který jen realizuje, co voličům slíbil, řekl jen totéž, s tím rozdílem, že nikoho, např. pana Mináře a další neurážel, jako tehdy pan Fiala např. pana Rajchla. Nebo se snad někomu povedlo za ty uplynulé 3 roky prokázat, že by zrovna pan Rajchl byl členem nějaké páté nebo deváté ruské kolony? Ne ???
A závěrem už jen snad k té podstatě financování veřejnoprávních medií. Zkusím to rychle a pouze v číslech…
Veřejnoprávní média, tedy ČT a ČR mají roční rozpočet 2026 společně 11,272 mld Kč
Počet poplatníků platících poplatníků v ČR je 3,183 mil.
Celkem by jich mělo být 4,59 mil. Rozdíl tedy činí 1,41 mil.
Náklady na vymáhání mají obě média uvedené ve výroční zprávě v celkové výši cca 160 mil Kč.
Ani jedno medium neuvádí náklady na administraci pravidelných plateb 205 kč měsíčně od platících zákazníků, ale ony jsou. Evidence, bankovní poplatky, vedení účetnictví atd. Poprosil jsem tedy AI aby mi s tím pomohla. Výpočet vyšel ze soukromého sektoru, služeb vybírajících podobné opakující se minoritní částky ve velkých objemech. AI stanovila z dat soukromého sektoru rozpětí 1,5% až 2,9% na běžnou správu a jednu platbu. Státní a jiné neprivátní instituce jsou známé tím, že nejsou příliš efektivní, počítejme tedy horní hranici 2,9%. Z celkového objemu to tedy dělá zhruba 327 mil Kč.
Zároveň pak nemůžeme opomenout ani těch 1,41 mil. Lidí, u kterých se neustále naše veřejnoprávní media formou korespondence a dalších výzev snaží dosáhnout plnění. Jen obyčejný dopis těmto lidem vyjde na cca 44 mil. Kč, k tomu dohledání a další administrativa, odhadem tak cca 150 mil. Kč ročně to bude.
V současné chvíli tedy přímé náklady tohoto modelu koncesionářských poplatku dělají 327 mil. Kč přímé administrace a 160 mil. Právního vymáhání, tedy zhruba 637 mil. Kč. To sakra není málo… Pokud bude veřejnoprávní media platit stát, tuhle částku ušetříme, jen u toho asi pár lidí přijde o prima trafiku. Mimochodem, poměrem ke kupní síle obyvatelstva máme mezi těmi pár zeměmi, které ještě v EU koncesionářské poplatky platí po Chorvatsku druhé nejvyšší.
A pak tu máme ještě hospodaření těchto médií… Pokud mají mít tyto média tu opravdovou veřejnoprávní podstatu, která je oporou demokracie, proč ta demokracie zahrnuje například sportovní kanál, který má sledovanost 3,08% nebo ještě lépe ČT ART se sledovaností 0,41%? Jak zrovna ART přispívá ke stabilitě té naší demokracie? Jen v roce 2026 ČT zaplatila za sportovní přenosy 627 mil Kč. Neměly by o tyto sportovní přenosy soutěžit spíš komerční televize? Pro 3,08% populace je to velký luxus, který by si určitě byli schopni zaplatit sami na placeném sportovním kanálu.
Když domácnost nebo soukromá firma nevychází s penězi, šetří. Když nevyjde veřejnoprávní medium, Letná….
Janda Jakub
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