Lží o Ukrajincích už bylo dost…
Bývalá vláda se nám na konci svého vládnutí vehementně snažila namluvit, že Ukrajinci jsou pro nás přínosem, bez nich se neobejdeme. Ono jí ani nic jiného nezbývalo. Vsadila na jedinou kartu, kartu solidarity. Veškeré své úsilí napnula na pomoc jiné zemi. Vlastní občany nechala v pozadí, ať si poradí sami. Nějakou dobu to takhle dělat jde, ale ne pořád. Účty se skládají u voleb a pro národ, který si ještě dobře pamatuje Covid, zažije nejvyšší inflaci za poslední dobu, musí se popasovat s nejvyššími cenami energií i potravin široko daleko, je to u voleb sakra málo. Proto nezbývá, než působit na základní city, třeba to vyjde. A nevyšlo.
Pětikoalice vsadila na jedinou kartu a nic jiného nezbylo. Když nemáš program, nemáš co nabídnout a lidé nejsou hloupí. Žijeme jen jednou a umíme se omezit, kvůli druhým, ale ne hloupě a ne napořád. Tak začali jakoby náhodou vyskakovat zprávy o nepostradatelnosti Ukrajinců, o jejich přínosu pro naší zemi, o tom že na nich dokonce vyděláváme. Před volbami jsem to chápal. Každý přesvědčuje jak umí a vším, co má. Ale proč i nyní, po volbách do nás liberální media cpou jednu nepravdu za druhou? Naposledy dnes. Na Idnes, ale i na dalších portálech vyšel článek, že VZP na Ukrajincích vydělala 10,5 mld. Kč. Asi je to tím, že podpora Ukrajiny mezi českou veřejností slábne. Je tedy třeba začít přikládat pod kotel. Už v minulosti jsem se k podobně manipulativním textům stran prospěšnosti Ukrajinců pro náš národ zde na blogu vyjadřoval. Nedá mi to ani teď. Asi jsem tak byl vychován. Když slyším zjevnou nepravdu, popřípadě lež, vždy mám nutkavou potřebu uvádět věci na pravou míru.
Pokusím se tedy přínos Ukrajinců pro naší zemi shrnout úplně jednoduše na základě nezpochybnitelných údajů našeho statistického úřadu a jiných institucí. Základní teze, kterou používají liberálové při obhajobě tvrzení, že jsou nám Ukrajinci přínosem vychází z běžné bilance příjmů a nákladů jejich života u nás. Za počitatelné příjmy bereme příjmy z odvodů ze zaměstnání u té skupiny Ukrajinců, kteří u nás pracují. Tento pohled by sám o sobě byl správný pouze za jediného předpokladu a sice, že tito lidé pracují v nově vzniklých nebo nově vytvořených pracovních pozicích. Pokud by pracovali na pracovních místech, které již existovaly před jejich příchodem, pak jediná možná varianta přínosu pro naší zemi je, že za stejnou práci, kterou před nimi vykonávali Češi dostali mnohem více zaplaceno. Určitě se shodneme na tom, že asi nikde na světě neexistuje zaměstnavatel, který přijme novou prodavačku a dá jí dvojnásobnou výplatu, než té předchozí. To by byl blázen a brzy by zkrachoval.
Takže jediná možná varianta, kdy by Ukrajinci pro nás mohli být přínosem spočívá ve vytvoření zcela nových pracovních míst a jejich obsazení Ukrajinci. Pojďme tedy k číslům.
Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách tyto ukazatele sleduje a v Přehledu vybraných statistických ukazatelů a agend nalezneme tyto údaje. V době, kdy k nám začínali proudit masově lidé z Ukrajiny byl počet klientů sociálního pojištění tedy všech, kteří se účastní našeho systému sociálního pojištění, nejen zaměstnanců, OSVČ, důchodců , ale i cizinců k 30.9.2022 8,992.048 osob. K 30.9.2025, tedy poslednímu zveřejněnému údaji to činilo 9,501.654 osob. Tedy celý systém lidí ,o které se v rámci sociálního pojištění staráme, nabobtnal o 509.606 osob. To je tedy zátěž navíc, kterou velkou měrou představují právě Ukrajinci.
Teď mi každý správný progresivně založený liberál začne oponovat tím, že ale opomíjím příjmy z práce Ukrajinců na našem území. Tak se pojďme podívat i na to, jak je to ve skutečnosti podle statistik s těmi pracovními místy. Takže opět Přehledy ČSSZ : ke 30.9.2022 bylo v evidenci ČSSZ vedeno 4,648.687 zaměstnanců a 748.098 OSVČ. Celkem tedy 5,396.785 lidí, kteří ze své práce odváděli prostředky ve prospěch našeho státu. Nikdo jiný, opravdu. A teď rok 2025, k 30.9.2025 to bylo už jen 4,438.074 zaměstnanců a 748.694 OSVČ, celkem tedy jen 5,186.768 aktivně pracujících, to je o 210.017 osob méně , než na začátku války na Ukrajině.
Takže jednoduchý závěr, od začátku války se zvýšil počet klientů systému sociálního zabezpečení o 509.606 osob, tedy o všechny tyto osoby vzrostla přímá zátěž našeho státu na jejíž pokrytí k dnešnímu dni pracuje o 210.017 osob méně, než před válkou vyvolanou migrací do naší země. Myslím, že nemusím už ani těm nejhloupějším zdůrazňovat, že my z Ukrajinců opravdu žádný prospěch nemáme, tak proč nám stále v mediích lžou???
Zdroje :
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-prerozdeleni-penez-zdravovnim-pojistovnam-ministr-vojtech.A260127_051125_domaci_kop
CSSZ Přehledy o počtech klientů Odkaz
Pro ty, kteří si na stránkách CSSZ neumí najít rok 2025
Janda Jakub
