Kolumbie je drsná země, zvláště ta u Brna…

Už jako malý chlapec si Pavlík rád v ulicích Brna hrával na policajty a zloděje. Ta druhá parta ho obzvláště fascinovala. Když se přiblížila puberta, zaslechl pár příběhů Pabla Escobara a zrodil se náš Don Pablo.

Již v roce 1983 byl Pablo Escobar největším a nejznámějším drogovým bossem v Kolumbii. Jeho majetek se tehdy odhadoval na 2mld. USD. Rok na to nabídl kolumbijské vládě, že za ní splatí celý státní dluh této drsné země. Prostě dobrák každým coulem, blaho druhých mu bylo nad jeho vlastní. Co na tom, že peníze pochází z drog a jsou za nimi řady mrtvých. Dobro je dobro, ať to stojí, co to stojí. To mají s naším ministrem Don Pablem nejspíš podobné. Na státní dluh ta miliardička z drog sice nestačí, ale na páchání dobra na ministerstvu je jak dělaná. Vlastně na kterém jiném ministerstvu lépe vyprat peníze z trestné činnosti, než na tom nejspravedlivějším? A světe div se, i ten dárce pochází z podobného Klondajku, jako velká část vladní party, z Brna a okolí. Až se člověku nabízí otázka, jestli tam není nějaké lepší klima nebo zdravější voda, když se tam rodí takové všehoschopné odolné kádry. A že ten náš Ministr spravedlivý v tom vážně chodit umí, o tom svědčí i jeho kauzy z minulosti. Když si v roce 2012 nakoupil pro radost sebe a svých blízkých pár nemovitostí za cca 13. Mil. Kč, novináře odbyl tím, že to bylo z běžných rodinných úspor. Pak se v roce 2023 malinko namočil do rozkrádání bytového fondu města Brna,ale jak on sám tvrdil, o ničem nevěděl. Jména soudců, kteří nechali pozatýkat v této kauze jeho kámoše z brněnské ODS a prohledat jim domovy si vyžádal asi kvůli oslavě Mezirodního dne vody...

No a uvidíme, co se ještě na našeho Pabla dozvíme v nadcházejících dnech. Je s podivem, jak se ty dnes již hojně odsuzované praktiky politiků ODS z devadesátých let umí opakovat a mnohdy i vylepšit. Zkrátka staré psy novým kouskům nenaučíš.

Kauza darované liliově čisté miliardy od drogového bosse Ministerstvu spravedlnosti by v každé jiné vyspělé zemi okamžitě položila vládu, tak uvidíme, jak se z toho nyní SPOLU vylžeme. Já jen pevně doufám, že ty naše novodobé devadesátky pan bývalý ministr nyní nepovýšil na jejich východní verzi, tedy i se střelbou v ulicích …