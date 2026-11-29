Koho ohrožuje Rusko a kdo to všechno zaplatí …
Předpokládám, že ani v táboře bezhlavých podporovatelů Ukrajiny není nikdo, kdo by opravdu věřil, že Ukrajině peníze pouze půjčujeme. Splaceny nám budou z válečných reparací, které Rusko dobrovolně Ukrajině zaplatí. Zázraky se nedějí. Dnes už asi nikdo nevěří, že by Rusko válku mohlo prohrát. Historie se stále opakuje, i když vždy v poněkud modifikované podobě. Válečné reparace, pokud je vůbec někdo v minulosti platil, zatím vždy platil jen ten, kdo válku prohrál. Často je však platit nemusel nebo je aspoň neplatil v plné výši. My Češi nebo třeba Poláci s tím máme velkou dějinnou zkušenost. Copak jsme někdy od Němců něco za 2WW dostali? Takže potom chápu tu část naší společnosti, která se na dalších tzv. půjčkách Ukrajině už nechce podílet. Naše země dlouhodobě hospodaří se schodkem. Na veškeré výdaje si půjčuje. Za všechno, co si pořídíme, platíme úroky a ne malé. Proto už vůbec nedává smysl půjčovat si na půjčku pro Ukrajinu, to je v podstatě stejné, jako vzít si úvěr, abych dostal hypotéku. Solidarita je krásná věc, ale pro ty, co na ní mají.
Často od některých lidí slýchám, že Ukrajinu musíme podporovat proto, že ona je právě tou nárazníkovou zónou a když padne, Rusák se rozeběhne dál do Evropy a tu celou obsadí. Tady bych se zase rád podíval do minulosti. Rusko jen zřídka kdy samovolně expandovalo na západ, tedy směrem do Evropy. Pokud se tak stalo, většinou se dostali nejdále na úroveň Kyjeva nebo kousek za něj. Párkrát se sice dostali i dál, za Napoleona roku 1760 až do Paříže, za Bismarcka roku 1760 a Hitlera roku 1945 až do Berlína, ale tam pouze splnili nějaké historické zadání. Zkrátka jen pomohli zbytku tou dobou bezradné Evropy od tyranie a odtáhli domů do Ruska.
Proč tedy my všichni v Evropě směrem na západ od Ruska máme pocit, že tentokrát se Rusové nutně potřebují nebo spíše chtějí dostat až k nám? A čím více na západ, tím ten pocit sílí. Když vidím, jak Britové, u kterých Rusové nebyli nikdy v historii šílí, žasnu. My aspoň historickou zkušenost máme a přesto u nás ten strach z Rusáka asi není tak velký. Podle průzkumu STEM z listopadu 2026 67% Čechů preferuje rychlé ukončení války i za cenu ztrát ukrajinského území, tedy nepodporuje další dodávky zbraní a další destrukci Ukrajiny
S Ruskou válečnou expanzí mají historicky významně větší zkušenost, a přesto nepanikaří ani přímí ruští sousedé. Například Gruzie, Kazachstán, Mongolsko nebo Japonsko. Tihle všichni se pohledem do historie mají důvod obávat, a přesto obavy z ruských výpadů na své území nemají. Zbraně na Ukrajinu neposílají, aby tím pomohli zastavit rozpínavost Ruska.
A teď ještě jedno zajímavé srovnání. S Ruskem má společnou hranici celkem 16 zemí z toho 14 pozemní. USA a Japonsko pak mají námořní. Z těchto 16 zemí po celou dobu konfliktu Ukrajině dodává zbraně pouze 7 zemí a světe div se těch stejných 7 zemí je zároveň členy NATO. Jedná se o Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko a USA. To je náhodička, zbývajících 8 ruských sousedů se přímé invaze nebojí a také nejsou v NATO. Ukrajinu nepočítám, ta je napadená a umírají tam lidé.
Já vám nevím, prostě mi těch náhod na té Ukrajině, jako ochránci všech bezmocných Evropanů přijde nějak moc. Všichni se bojíme vojenské expanze Ruska na západ, ale ta historicky téměř neprobíhala. A co by to Rusku přineslo? Gender, sněhové vločky, kontinent bez surovin a brzy bez průmyslu, Green Deal, migranty z Afriky a Blízkého východu? To vše by totiž Putin tou anexi Evropy získal, a ještě by tomu musel vládnout. Dovedete si takového blázna představit? Já tedy ne. A ti, co by se měli bát nejvíce, protože s Ruskem mají společnou hranici, se bojí jen pokud jsou v NATO.
Ukrajina má mít ve víceletém rozpočtu EU zajištěné prostředky, i když není v EU, zatímco naši lidem, kteří do EU rozpočtu přispívají, mají být prostředky kráceny. Týden, co týden se objevují nové a nové korupční kauzy z Ukrajiny, ale Evropská komise si pochvaluje, jak Ukrajina lépe a lépe plní úkoly dané Evropou zejména v boji s korupcí, a proto další dárkopůjčky může dostávat.
Ani v nejmenším nechci znevažovat utrpení lidí na Ukrajině, kteří bojují o holé životy. Ukrajina byla napadena, je utlačována agresorem a zcela určitě se jedná o akt, který není možné, jakkoliv omluvit nebo zlehčovat. Každopádně si stále častěji kladu otázku, jestli to evropské ustavičné přehlížení dalších možností řešení konfliktu na Ukrajině je právě to pravé, co obyčejným zoufalým lidem této napadené země pomáhá. Kdo následně pomůže lidem v Evropě, až se věřitelé těch gigantických půjček, které poskytujeme a za které máme ručit, přihlásí o své peníze a úroky z úroků??? Ukrajina to zcela jistě nebude.
A klidně mi pište, že jsem proruský, já to zvládnu. A co vy, jak zvládáte, že nejste pročeští? Protože přesně to já právě jsem...
Janda Jakub
Mikuláš to má největší a neb čím víc, tím líp…
Máme za sebou turbulentní víkend. Vyjádřil se každý. Vyjádřím se také. Skončila estráda, byla to paráda a že to byla pořádná letenská paráda.
Janda Jakub
Pojďme na Staromák, zestátníme Novu
Moderátoři, umělci i Milion chvilek jsou na barikádách. Opět jde o všechno. Opět jde o naše děti a jejich budoucnost. Demokracie a svoboda umírá...
Janda Jakub
Udržitelný demokrat Petr Pavel …
Tryskový letoun Gulfstream miliardáře Pavla Hubáčka s prezidentem na palubě odstartoval z letiště Václava Havla na prezidentovu soukromou dovolenou s přáteli do Maroka v pátek 2. října po čtvrté odpoledne.
Janda Jakub
Tragédie u Splitu …
V neděli v čase oběda došlo na moři v oblasti Splitu k obrovské nehodě, na plachetnici po srážce s komerční motorovou lodí zahynuli 4 lidé. Dalo se tomu zabránit?
Janda Jakub
Pane Babiši, tenhle populismus nám neuleví …
Již několikátý den čtu v novinách, že náš pan Premiér vyhlásil válku cenám pohonných hmot. Chce nám pomoci a tak tlačí na pumpaře.
|Další články autora
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Největší Lego stavebnice, které si můžete koupit. Rekordman má přes 12 tisíc dílků
Postavit si doma Eiffelovku, obří vesmírnou stanici nebo dokonce slavné Pokémony? Lego v...
Stát se zámeckým pánem? Za byt v Praze můžete zaplatit i více než za zámek
Za byt v centru Prahy můžete zaplatit více než za celé barokní šlechtické sídlo s rozlehlým...
Pražský Semmering se loučí s legendou. Motoráky s desítkami přezdívek nahradí modernější vlaky
Orchestrion, Šukafon, Skleník nebo třeba Kostitřas. Motorové vozy řady 810 mají desítky přezdívek a...
Praha se rozsvítila do vánočních barev. Na náměstích odstartovaly trhy
V sobotu začaly v Praze předvánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí. Rychle se zaplnily...
V Čáslavi vybuchl rodinný dům. Na místě zemřela žena, další člověk je zraněný
V Čáslavi na Kutnohorsku v sobotu odpoledne zemřela žena při výbuchu rodinného domu. Další člověk...
Areál Potůčky na Karlovarsku zahájil jako první na západě Čech lyžařskou sezonu
Lyžařský areál SKIPOT v Potůčkách na Karlovarsku zahájil dnes v 17:00 večerním lyžováním zimní...
Prahou projel průvod vánočních tramvají. V provozu budou až do Tří králů
Pražský dopravní podnik (DPP) v sobotu představil na dvoře střešovické vozovny, v areálu Muzea MHD,...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 54
- Celková karma 31,25
- Průměrná čtenost 1607x