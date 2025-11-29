Fiala vyslal další signál 1 a 1 jsou 5, takže nepochybujte
Jedním z takových tvrzení opět zabodoval dosluhující pan Premiér, když dnes na Novinkách otiskli článek „Česko na pomoci Ukrajině neprodělává“, který se opírá o čísla, které pan Fiala zveřejnil.
Milé děti, jsem Váš pan Premiér a povím Vám dnes další pohádku, dalo by se začít… V článku se uvádí, že příjmy státu o 12,7 miliardy korun převyšují výdaje na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze. V článku se dále uvádí, že ony zmiňované výdaje činí za všechna ministerstva 91,3 miliardy korun , příjmy pak 25 miliardy za kompenzace vojenské pomoci a 79 miliard jako příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní. Pojďme se tedy na jednotlivá Premiérem uváděná čísla podívat podrobněji.
Začneme poslední částkou 25 miliard korun za kompenzace vojenské pomoci. Ta je velmi sporná, protože existuje několik pohledů, jak k ní různí odborníci přistupují. Takto prezentováno to vypadá, že nám někdo dal za vojenskou pomoc 25 miliard korun, nejspíše v penězích, ale tak to nebylo. Valná většina této pomoci je ve formě náhradní techniky, např. Leopardy z Německa a jiné a jen zlomek je opravdu v penězích. Z fondu EPF ( Europien Peace Facility ), tedy v penězích jsme zatím dostali jen zhruba 0,7 miliardy korun. Pakliže tedy do toho přínosu pro naší zemi započítáváme náhradní plnění za vojenskou techniku, které jsme se zbavili, zcela jistě pak musíme z pohledu objektivity uvést i další náklady na doplnění prázdných skladů, které se odhadují na cca 80 až 100 miliard korun. Samozřejmě nesmíme ani zapomenout na hodnotu darované techniky, která se odhaduje na cca 18 miliard korun.
Podtrženo, sečteno, tahle položka by měla místo v příjmech být vedena spíše v nákladech, protože je záporná : 25 – 18 – 100 = - 93 miliard korun
Další položkou, kterou pan Premiér uvedl jsou celkové dosavadní výdaje českého státu za všechna ministerstva ve výši 91,3 miliardy korun. I tato částka je diskutabilní. Vzal jsem si na pomoc umělou inteligenci a snažil jsem se dojít ke zdrojům, jak tento údaj vláda získala. Opětovně jsem však i za pomoci AI došel k závěru, že tak komplexní sběr dat naše republika vzhledem ke složitosti požadovaného výstupu nemá a nemůže mít k dispozici. Lidově řečeno, prostě celá řada z výdajů spojených s pobytem válečných uprchlíků na našem území se nesbírá, nesleduje ani nevyhodnocuje.
Ale budiž, tuto položku zanecháme tak, jak je, výdaje, tedy opět z pohledu účetního minusová položka – 91,3 miliardy korun.
A konečně to nejzajímavější číslo v celé naší pohádce o tom blahobytu, který nám naši Ukrajinci zajišťují, tedy 79 miliard korun příjmy z jejich práce v našem státě, tedy příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní. A tady je asi ten největší kámen úrazu, kde nám naše podvědomí napovídá, že je něco špatně, jen přesně nevíme co. Když máme něčeho víc, měli bychom se mít lépe a to se neděje. Já Vám nyní vysvětlím, proč tomu tak je a proč právě v této položce se jedná o tu největší manipulaci lidmi.
Začneme od začátku. Než začala válka na Ukrajině, měla naše země jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Dlouhodobý průměr se pohyboval okolo 2%. Všichni měli práci a ta práce díky každoročnímu růstu mezd byla lépe a lépe placená. V květnu 2022, kdy začala migrační vlna válečných uprchlíků byla nezaměstnanost 2,5% , bez práce, tedy odkázaných na stát bylo 235.468 lidí. Poté se během následujících let v naší zemi snažilo integrovat okolo milionu Ukrajinců. K dnešnímu dni jich evidujeme zhruba 600.000 a z toho přibližně 125.000 pracuje, tedy přispívá našemu státu tou formou, kterou uvádí pan Premiér Fiala. Jenže zásadní otázkou je, co dělají. A to tak nějak všichni víme. Většinou nahradili nejzákladnější i do té doby levné profese, tedy prodavačky, uklizečky, kadeřnice, dělníky, které byly do té doby obsazené českými lidmi. Tento příjem tedy stát už měl, nejde o něco navíc. No a kde jsou tito lidé dnes? Asi bláhové je si myslet, že na lépe placených místech ve vyšších patrech ekonomiky. Proto je třeba je hledat zejména na Úřadech práce. Podle údajů statistického úřadu, činí nezaměstnanost nyní ( poslední údaj je za září 2025 ) 4,5% a bez práce je 337.925 Čechů. Tedy 102.457 lidí, kteří před válkou práci měli. Pokud budeme brát, že tito lidé do té doby řádně pracovali za medián mzdy, přímý náklad na vyplacené dávky v nezaměstnanosti na tuto skupinu činí 15,7 miliardy korun. Zároveň lze očekávat, že se této skupině našich občanů zhoršila jejich dosavadní životní úroveň a nově splňují i další nároky na příspěvky od státu na další dávky, např. příspěvek na bydlení a jiné. Zároveň je pak podle různých studií zřejmé, že nástup ukrajinských pracovníků na místa dříve obsazená Čechy znehodnotil cenu práce na těchto pozicích o zhruba 30%. Došlo tedy souběžně s výnosem 79 miliard ze zdravotního a sociálního pojištění a daní ze mzdy Ukrajinců pracujících na našem území ke ztrátě téměř 34 miliard korun, které do té doby náš stát měl ze stejné práce, ale českých lidí navíc. Takže i tato položka je spíše záporná, protože na získání oněch 79 miliard jsme obětovali jistých 113 miliard.
Poslední propočet : 79 – 34 -15,7 = 29,3 miliardy korun
Když si nyní zreálníme čísla prezentovaná panem profesorem :
Reálné příjmy z práce Ukrajinců …………….……29,3 mld. Kč
Náklady přezbrojení a kompenzace ……………- 93,0 mld. Kč
Veškeré výdaje ministerstev ……………………..- 91,3 mld. Kč
CELKEM čistá ztráta ………………………………….- 155 mld. Kč
Čísla se dají různě ohýbat. Když se to hodí, umí bezvadně pracovat pro toho, kdo to s nimi umí. Na shora uvedeném výpočtu, který se příliš neliší od reality, můžete vidět skutečnou bilanci naší pomoci Ukrajině. Nezdá se Vám to? Ale mělo by. A to, že nás současná vláda zadlužila nejvíce ze všech a ještě ke všemu to nikdo z nás nikde pozitivně necítí Vám divné není? Ale mělo by. To vše je právě důsledek toho, že zejména tato vláda s čísly zřejmě pracovat neumí a nebo je používá jen tak, jak se jí to hodí….
Janda Jakub
Takhle to být nemělo …
17. listopad 1989 a dny následující jsem coby náctiletý trávil v Praze na demonstracích, protože jsem cítil, že je to důležité. Ten letošní 17. listopad trávím v Dubaji, protože opět cítím, že je to důležité.
Janda Jakub
Pane Babiši, učte se od Fialy …
Proběhly volby, byla to jízda a teď zpátky nohami na zem. Takhle země potřebuje vládu, která bude plnit, co slíbila.
Janda Jakub
Bravo pane Fialo, bravo …
Je před volbami a já jen doufám, že tragedie v podobě vlády, která nám doposud vládla už konečně skončí ...
Janda Jakub
Elektromobilům se domů nechce….
Vychází jeden článek za druhým, jak elektromobily už téměř kamkoliv a zejména do Chorvatska dojedou buď nastejno se spalovákem nebo jen o pár minut déle...asi jo, ale jak je to zpátky???
Janda Jakub
Kolumbie je drsná země, zvláště ta u Brna…
Už jako malý chlapec si Pavlík rád v ulicích Brna hrával na policajty a zloděje. Ta druhá parta ho obzvláště fascinovala. Když se přiblížila puberta, zaslechl pár příběhů Pabla Escobara a zrodil se náš Don Pablo.
