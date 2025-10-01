Bravo pane Fialo, bravo …
Je mi 50 let a už asi nemám čas, aby s mým životem někdo experimentoval tak, jak se to za poslední 4 roky povedlo naší současné vládě. Po pravdě nevím ještě úplně přesně koho volit, ale přesně vím, koho ne. Přesvědčila mě o tom celá řada různých kauz, nad kterými zůstává rozum stát, ale i úplně jednoduchá čísla.
Na pomoc jsem si vzal umělou inteligenci, abych se nemusel zdržovat s hledáním jednotlivých dat :
Ekonomické shrnutí vlád ČR (1993–Současnost) s odhady pro rok 2024
|Vláda
|Období
|Prům. roční inflace za období (%)
|Nejvyšší inflace (%)
|Absolutní nárůst/pokles státního dluhu ( mld Kč)
|Pům. roční růst nominálních mezd (%)
|Václav Klaus
|1993-1998
|11,4
|20,8 (1993)
|+46,5
|16,5
|Miloš Zeman
|1998-2002
|2,9
|3,9 (2000)
|+185,4
|6,1
|Vladimír Špidla
|2002-2004
|1,5
|2,8 (2004)
|+190,1
|6,3
|Stanislav Gross
|2004-2005
|2,8
|2,8 (2005)
|+101,9
|6,8
|Jiří Paroubek
|2005-2006
|2,5
|2,8 (2005)
|+111,6
|6,6
|Mirek Topolánek
|2006-2009
|4,5
|6,3 (2008)
|+382
|7,7
|Jan Fišer
|2009-2010
|1,5
|1,5 (2010)
|+347,1
|2,0
|Petr Nečas
|2010-2013
|2,2
|3,3 (2012)
|+339,2
|1,6
|Bohuslav Sobotka
|2014-2017
|0,9
|2,5 (2017)
|-43,1
|4,9
|Andrej Babiš
|2017-2021
|2,7
|3,8 (2021)
|+826,4
|6,9
|Petr Fiala
|2021-2025
|9,6
|15,1 (2022)
|+1035,7
|5,6
Takže když se na to suma sumárum podíváme, napadají mě dva pohledy. Jeden sobecký a sice co mi ta současná vláda dala, popřípadě vzala a tady je to ze shora uvedené tabulky zcela zřejmé. Vzhledem k tomu, že míra inflace celého vládního období přepočtená na jeden rok a ty roky byly 4. činí 9,6%, znamená to, že vláda Petra Fialy znehodnotila mé, ale i vaše úspory za celou dobu své vlády o zhruba 40%. Při průměrném ročním růstu nominálních mezd, který nám tato vláda dokázala zajistit to znamená, že na životní úroveň, kterou jsme měli před nástupem této vlády se tímto tempem budeme dnes vracet nejméně 6 let.
Pro mě to tedy v mých padesáti letech znamená, že tak jak jsem se měl ve 46 letech se budu zase mít až v 56 letech. Tady je mé první BRAVO pane Fialo.
Také se na celou věc mohu podívat jako filantrop, na mně už nezáleží, ale na státu, potažmo na našich dětech ano. Všichni chceme, aby se naše děti měly lépe, než my a takový jim chceme předat svět. Ale ani tady mi to nevychází. Máme několik rekordmanů, kteří naše potomky zatížili víc, než dost. Vezmu je pro zvýšení napětí z vítěze odzadu. Na třetím místě se umístila vláda Mirka Topolánka s Ministrem financí Miroslavem Kalouskem skokovým navýšením státního dluhu o 382 mld. Kč. Na druhém místě další borec, Andrej Babiš s 826,4 mld. Kč. A nyní už k vítězi naší malé soutěže, první, kdo jiný než Petr Fiala s 1035,7 mld. Kč. A zatímco ty dva předešlé borce malinko omlouvá to, že se vezli na vlně celosvětového problému, který postihl úplně každého, Topolánek bojoval s celosvětovou ekonomickou krizí, Babiš s celosvětovou pandemií COVID 19, náš borec největší s miliardami ulítnul kvůli lokální válce jedné země s druhou, které jsme nebyli a nejsme součástí.
Určitě se tu najde dost těch, co budou oponovat, že válku máme za humny a prostředky na ní vynakládat musíme v zájmu vlastního bezpečí. Těmto hodným lidem bych tedy rád připomenul, že válku v Jugoslávii jsme možná měli ještě blíž a za celých zhruba 10 let jejího trvání náš státní dluh poskočil jen o 231,9 mld. Kč. Ta na Ukrajině trvá zatím 3 roky a my poskočili v zadlužení našich dětí o víc než 1 bilion Kč. Takže tady mé druhé BRAVO pane Fialo.
A teď od čísel ke kauzám, ty totiž dávají rozhodování ve volbách další rozměr a to rozměr serióznosti námi volených reprezentantů.
První velkou kauzou byla kauza Dozimetr původně spojená s vládním hnutím STAN, ale jak se dnes již ukazuje u prob, ani ODS stranou není. Podle médií šlo o největší korupční kauzu na území Hlavního města Prahy. Jednalo se o ovlivňování zadávání veřejných zakázek Dopravního podniku.
Dále pak byla kauza Kampeličky, ve které se ztrácely peníze na munici pro Ukrajinu, ale i jiné peníze především členů ODS a ve které shodou okolností figuroval jako podílník i pan premiér Fiala za ODS.
Poté jsme měli kauzu bitcoinovou, ve které pro změnu figuroval Ministr spravedlnosti Blažek také za ODS, ale co miliarda sem, miliarda tam, hlavně že se jede dál.
V těsném závěsu máme kauzu nemocnice Motol, která sice vnikla již za éry ČSSD, ale pan Ministr zdravotnictví Válek za TOP09 si ji tak nějak nestihl všimnout.
A jako úplná prkotina se jeví kauza nemocnice IKEM, o které se píše právě dnes na Novinkách ve spojení s černými penězi pro ODS na základě osobního požadavku pana Premiéra Fialy.
Určitě jsou i další, ale za zmínku stojí určitě ještě dvě, tzv. kauza Stoka, neboli kšeftování s městskými brněnskými byty politiky z ODS a kauza znojemské ubytovny tak nějak logicky opět propojená na brněnskou buňku ODS, která nám nadělila i našeho nablízkaného Péťu, pana Premiéra Petra Fialu. A tady je mé třetí a poslední BRAVO pane Fialo.
Já osobně si úplně přesně nevybavuji, co tato vláda pro nás občany udělala za poslední 4 roky dobrého, ale v odstavcích výše vidím, kolik dobrého udělala pro sebe, své kamarády a kumpány a proto já sám za sebe opravdu přesně vím, koho volit nebudu a vám všem ostatním přeji krásný zítřek i zítřky další.
Janda Jakub
