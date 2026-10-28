Nový kabát staré nenávisti: Jak český digitální prostor normalizuje antisemitismus
Oslavy státnosti a velkých dějinných milníků mají v české tradici pevné místo. Přesto jsou okamžiky národního vzepětí chvílemi, kdy pod povrchem ušlechtilých hesel vyplouvají na povrch ty nejtemnější lidské pudy. Právě 28. října 1918, uprostřed bezbřehého nadšení z vyhlášení samostatné Československé republiky, došlo v Praze k incidentu, který by neměl být zapomenut. Jásající dav na Václavském náměstí tehdy málem zlynčoval milovaného písničkáře Karla Hašlera. Důvod? Čechové naplnění entuziasmem a jistotou, že zvítězilo dobro, zahlédli na okraji chodníku muže v klobouku s typickým „židovským ksichtem“. Nadšení a jásot se rázem změnily v nenávist vůči „Židákovi“. Slavného umělce tehdy před fyzickým násilím zachránil pouze jeho zoufalý výkřik: „Lidičky, nebijte mne, já nejsem Žid, já jsem Karel Hašler!“
Hašler sice díky své proslulosti vyvázl, avšak nahromaděná agrese zfanatizovaného davu tím nezmizela. Antisemitismus nebyl v českých zemích žádný nový fenomén a stačila pouze jiskra, která by zažehla plamen. Bohužel doslovně. 3. a 4. prosince 1918 došlo v moravském Holešově k pogromu, který vyvolali podnapilí čeští vojáci. V hospodě dospěli k závěru, že všechen židovský majetek, obchody a továrny jsou výsledkem okrádání českého lidu a je třeba si ho vzít zpět. Židé Hugo Grätzner a Hermann Grünbaum sice přežili čtyři roky války, ale nepřežili čtyři dny doma. Útočníci byli jejich někdejší kamarádi z fronty. Huga zastřelili a Hermann byl probodnut, když se oba snažili bránit své rodiny a svůj majetek. Vedle těchto vražd bylo zaznamenáno i několik případů znásilnění. Když se dobří sousedé z města a okolních vesnic dozvěděli, že „v ghettu bijou Židy“, sebrali své povozy a trakaře a vyrazili splnit vlasteneckou povinnost. Domů se vraceli s novým nádobím, peřinami a nábytkem. Na konci tohoto běsnění zůstalo padesát jedna vypálených a vydrancovaných domů, dvaatřicet obchodů a nespočet zraněných. Nejenom na těle. Následkem pogromu skoro polovina Židů opustila Holešov a Židovská městská obec pak byla připojena k městu Holešovu (oficiálně 15. května 1919, ale židovská samospráva fakticky přestala existovat už po pogromu). Definitivně pak komunita zanikla během holokaustu v období druhé světové války. Tento historický moment z počátků naší moderní státnosti, popsaný v historických pramenech, slouží jako memento. Ukazuje, jak tenká je hranice mezi proklamovaným idealismem a slepou agresí. A jak snadno se dav nechá strhnout k okamžité dehumanizaci menšiny. O více než století později se tento fenomén neztratil. Pouze se přestěhoval z kamenných náměstí do digitálního prostoru sociálních sítí.
Anatomie digitální netolerance a mlčení elit
Moderní antisemitismus v České republice se už dávno nešíří z extremistických buněk nebo neonacistických webů. Naopak, našel si mnohem rafinovanější podhoubí – profily vlivných influencerů a veřejně známých osobností, které samy sebe považují za nositele humanismu a pokroku. Typickým příkladem je diskuse pod politickými příspěvky na Instagramu zpěváka Tomáše Kluse. Pod rouškou kritiky izraelské vlády se v komentářích pod jeho texty rozmohl čistý a nefalšovaný antisemitismus. Uživatelé zde zcela otevřeně šíří staleté konspirační teorie o tom, že Židé kromě západních vlád ovládají i světová média. Objevují se zde prokazatelné lži, jako například tvrzení, že argentinský prezident Javier Milei je etnický Žid, což má sloužit jako „důkaz“ globálního sionistického spiknutí. Uživatel lada.beran1 například píše: „...Hollywood ovládají židé, jsou všude!!! Jen se podívejte, kdo jsou ve vedení EU!!! To nezačalo 7.10.2023, to začalo 1948!!!!“ Zásadním problémem však není samotná existence těchto internetových trollů, ale reakce – respektive naprostá absence reakce – samotného autora profilu, který se již několik let vyjadřuje k palestinsko-izraelskému konfliktu. Pokud veřejná osoba s obrovským dosahem takto toxické komentáře nemoderuje, nemaže a veřejně se od nich nedistancuje, dává jim svým mlčením tichý souhlas. Výměna morálního kreditu za sbírání algoritmických lajků je v takovém případě fatálním selháním společenské odpovědnosti.
Inverze holokaustu: Když se z obětí dělají vrazi
Dalším stupněm této digitální radikalizace je fenomén, který odborníci nazývají inverzí holokaustu. Jde o záměrnou snahu nasadit modernímu židovskému státu masku jeho vlastních historických katů. Tento trend ilustruje nedávné sdílení příspěvku na profilu cestovatele Dana Přibáně, který obsahoval titulek „Proč fašouni milují Izrael?“ podbarvený německou pochodovou písní Erika, která je neodmyslitelně spjatá s wehrmachtem a Třetí říší. Používání nacistické symboliky v souvislosti s Izraelem je promyšlenou psychologickou manipulací. Jejím cílem je šokovat, vymazat historický kontext a zbavit Židy statutu historické oběti. Celá konstrukce navíc stojí na primitivním logickém klamu: pokud západní krajní pravice z čistě pragmatických a antiislámských důvodů vyjadřuje podporu Izraeli, má to znamenat, že Izrael sám je fašistickým projektem. Takové zjednodušení je intelektuálním dnem veřejné debaty, které však na sociálních sítích generuje požadovanou vlnu emocí a sdílení.
Antisemitismus s dobrou vizitkou
Nejnebezpečnější vlastností tohoto nového antisemitismu je jeho společenská přijatelnost. Pokud autor sám sebe vnímá jako obránce lidských práv nebo bojovníka proti fašismu, získává falešný pocit morální nadřazenosti. Nabývá dojmu, že jeho předsudky jsou „vznešené“, což v něm odbourává jakékoliv vnitřní zábrany. Nenávist tak získává salonní, intelektuální podobu. Lidé, kteří by v běžném životě nikdy neurazili člověka pro jeho původ, nemají na internetu problém přirovnávat demokratický stát k nacistickému režimu. Historická zkušenost je nemilosrdná. Každému fyzickému násilí v reálném světě vždy nejprve předcházela postupná dehumanizace v jazyce, kultuře a veřejném prostoru. Pokud budeme u českých influencerů tolerovat konspirační teorie o ovládání světa a zneužívání nacistických písní, otevíráme dveře k normalizaci nenávisti, kterou jsme ve střední Evropě po roce 1945 už nikdy nechtěli zažít.
V den 28. října, kdy symbolicky slavíme vznik naší demokratické tradice, bychom si měli vzpomenout nejen na ideály svobody, ale také na dav z pražských ulic, který chtěl ublížit Karlu Hašlerovi. Měli bychom si vzpomenout na vypleněnou Židovskou městskou obec v Holešově, na znásilněné a zavražděné. Právě dnes je nutné si uvědomit, že slova mají své následky a slepé výkřiky na sociálních sítích nesmí nahradit morální kompas a historickou paměť.
Zdroje a doporučená literatura
- Mertlík, V.: Lví silou, vzletem sokolím. (Knižní sondy do dramatických okamžiků české historie a společenských krizí).
- Vrzgulová, M., Kubátová, H. a kol.: Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku v 20. a 21. století. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2017. ISBN 978-80-246-3495-1.
- Fišer, Z.: Poslední pogrom. Události v Holešově ve dnech 3. a 4. prosince 1918 a jejich historické pozadí. Katos, Kojetín, 1996. ISBN 80-85945-06-1.
- Přispěvatelé Wikipedie: Pogrom v Holešově (1918) [online]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Dostupné z: wikipedia.org
Jakub Holman
Etika a argumentace v digitálním prostoru: třetí výročí teroristického útoku hnutí Hamás
Smutné výročí teroristického útoku hnutí Hamás se neprojevilo ve veřejném prostoru pouze přirozenou pietou, ale rovněž množstvím komentářů k izraelsko-palestinskému konfliktu.
Jakub Holman
Íránská šachovnice: Kečup na saku korunního prince nebo na evropském svědomí?
Vstupujeme do éry nové mezinárodní politiky. Politiky chaosu i chladného pragmatismu. A středobodem tohoto chaosu se stává blízkovýchodní teokracie. Pojďme se podívat na íránskou šachovnici.
Jakub Holman
Írán jako zkouška Evropy: mezi zdrženlivostí a odpovědností
Masové protesty, brutální represe a přímé ohrožení evropské bezpečnosti. Přesto se evropská debata o Íránu čím dál více ztrácí ve stínu americké politiky. Nejde přitom o Trumpa. Jde o to, co je Evropa sama ochotna udělat.
Jakub Holman
Co 28. října vlastně slavíme?
Pojďme společně oslavit sto let naší země! Každý den jsme vídali a slýchali tuto nebo podobnou větu. Každý však, kdo umí počítat alespoň na prstech ví, že Česká republika vznikla před pětadvaceti lety.
Jakub Holman
Harfistka v noční Olomouci
Toto je příběh o malém nočním dobrodružství, o kouzlu v noční Olomouci, o žebrácích, o harfistce u Sloupu Nejsvětější Trojice a... Jimi Hendrixovi.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku
Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...
Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany
Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Plzeň ocenila pět osobností, při oslavách 28. října jim udělila Pečeť města
Pět osobností z oblasti zdravotnictví, sportu, vědy a hudby dnes převzalo Pečeť města Plzně u...
Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku
Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení...
Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti
V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem,...
Pražské vánoční trhy patří mezi nejlepší v Evropě. Hotely jsou ale druhé nejdražší
Pražské vánoční trhy patří podle několika zahraničních žebříčků k nejatraktivnějším v Evropě....
- Počet článků 21
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 887x