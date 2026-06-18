Íránská šachovnice: Kečup na saku korunního prince nebo na evropském svědomí?
Hned úvodní zamyšlení nám nabízí fascinující a současně znepokojivou paralelu. Ukazuje, jak západní politická scéna zachází s těmi, kdo ji žádají o pomoc. Na jedné straně stolu stojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, na straně druhé íránský korunní princ v exilu Reza Pahlaví. Oba lídři, ač každý v jiné situaci, vedou podobný zápas: bojují o mezinárodní podporu pro své země a demokratickou budoucnost svého národa. A tvrdě naráží. Ne u svých přirozených odpůrců, ale u svých přirozených spojenců – u politiků demokratických států.
Kečupová metafora západního ponížení
Někdy se realita politické morálky ukáže na naprosto malicherných detailech. Když byl Reza Pahlaví v dubnu v Berlíně na tiskové konferenci, prošel si skutečnou zkouškou ohněm. Zatímco ostře kritizoval politiku ústupků vůči Teheránu a vyzýval k trvalému tlaku na teokratický režim, byl soustavně „grilován“ novináři, zda není pouhým izraelským agentem. Což je narativ dlouhodobě šířený státními médii islámské republiky. Pahlavího odpověď byla tehdy přímočará: „Jsem agentem íránského lidu... Jsem přítelem Izraele a židovského lidu.“ Následně, poté co opustil budovu, byl napaden prorežimním aktivistou a polit rajčatovým kečupem. To vše za přítomnosti kamer. Skutečné politické jednání na nejvyšší úrovni německá spolková vláda odmítla s alibistickým poukazem na to, že šlo o „čistě soukromou návštěvu“. Evropa vsadila místo demokracie na transakční vztahy s islámskou republikou. Kečup na saku korunního prince je skvělou metaforou pro ponížení, kterému je na Západě vystavena celá íránská opozice. Na jaře jsme mohli vidět, jak ulice světových metropolí zaplnily desítky tisíc svobodných Íránců, kteří prakticky jednohlasně volali po Pahlavím jako po sjednocujícím symbolu přechodu k demokracii. Oficiální delegace však zůstaly stát před zamčenými dveřmi, ačkoliv Evropská komise vydala formální odsouzení porušování lidských práv v Íránu.
Od „pomoc je na cestě“ k byznysu s ropou
Tento rozpor mezi proklamovanou solidaritou a cynickou realitou zrcadlí dřívější zkušenost Volodymyra Zelenského z jeho napjatých setkání s Donaldem Trumpem v Oválné pracovně a v Mar-a-Lago. Trumpův přístup ukazuje stejný transakční vzorec: pomoc není otázkou principů, ale obchodu. Trump tehdy použil silná slova a obvinil Zelenského z nevděčnosti a z toho, že je „disrespectful“ (neuctivý) k USA. Zatímco ukrajinskému prezidentovi vyčítali kritici chybějící sako, nad osudem jeho krvácející země se v kuloárech bezostyšně účtuje. Mnoho politiků to lakonicky nazývá pragmatismus. Otázkou však je, jestli se spíše nejedná o alibismus těch, kteří nechtějí své znovuzvolení ohrozit odvážnými rozhodnutími. Paralela mezi Zelenským a Pahlavím je varovná. Oba jsou symbolem naděje pro své národy. Pro zbytek světa zůstávají položkami v účetnictví. Trump nyní uzavírá zdánlivý mír s Íránem, aby mohla dále téct ropa a byznys měl svůj klid. Trumpův původní tweet íránskému lidu „protestujte, pomoc je na cestě“ se definitivně změnil na chladné „o změnu režimu v Íránu mi nikdy nešlo“.
Čerstvý vítr z Osla: Neexistuje neutrální stisk ruky
Do tohoto morálního vakua a transakčního cynismu však na začátku června 2026 vstoupila nejmladší generace rodiny Pahlaví. Vystoupení princezny Noor Pahlaví na prestižním lidskoprávním Oslo Freedom Forum v Norsku uštědřilo tomuto západnímu alibismu přímý zásah.Princezna Noor v Oslu za obrovského aplausu mezinárodní scény jasně odmítla politiku věčných ústupků a kšeftování s tyrany: „Co se nazývá Islámskou republikou, není vláda. Vlády chrání své občany. Toto je okupantská síla, která zotročila Íránce, aby exportovala svou ideologii. Neexistuje nic jako neutrální stisk ruky. Buď stojíte s 92 miliony Íránců bojujících za svobodu, nebo si podáváte krvavé ruce s těmi, kdo je vraždí.“ Zároveň smetla ze stolu historický alibismus západních vlád, když jasně definovala roli své rodiny: „Nebojujeme pro trůn, bojujeme za svobodu lidí. Cílem mého otce je výhradně sekulární a demokratická tranzice skrze svobodné a spravedlivé volby.“ Zatímco v Oslu rezonoval tento čistě hodnotový apel, ve Washingtonu a Bruselu se dál raději počítají barely ropy.
Nepoučitelná Evropa a syrské memento
A Evropa? Zdá se, že ta je zcela nepoučitelná. Před rokem 2022 evropští politici rovněž ignorovali ruskou demokratickou opozici, zavírali oči před likvidací kritiků Putinova režimu a navzájem se předbíhali v energetické závislosti na Moskvě. Ignoroval se vpád Ruska do Gruzie i obsazení Krymu. Vše pod záminkou „zachování stability a obchodních kanálů“. Výsledkem této slepoty a appeasementu je největší válečný konflikt v Evropě od druhé světové války. Konflikt, který byl mimochodem hojně přiživen islámskou republikou: dodávkami raket, dronů Šáhed a potřebným know-how k jejich vlastní výrobě. I nad touto realitou se dnes zavírají oči. Evropa opakuje stejnou fatální chybu, jakou roky dělala nejen s Vladimirem Putinem, ale i jakou předvedla v Sýrii. Vzpomeňme na nečekaný a bleskový pád režimu Bašára Asada v prosinci 2024. Celých čtrnáct let západní analytici tvrdili, že Asadova diktatura je s ruskou a íránskou podporou v podstatě věčná, zabetonovaná a neotřesitelná. Evropa s ním potají kalkulovala jako s garantem „stability“. A realita? Stačilo pouhých jedenáct dní bleskové ofenzívy, aby se téměř šedesát let trvající vláda Asadovy dynastie kompletně rozpadla a diktátor v panice prchal žádat o azyl do Moskvy. Stejně slepě se dnes Brusel i Berlín chovají k Teheránu. Historie nás učí, že zdánlivě monolitické náboženské a vojenské tyranie končí náhle, výbušně a bez varování. Pokud ajatolláhové padnou stejně nečekaně jako Asad, Evropa se probudí do geopolitické noční můry. Zjistí, že vsadila vše na stranu poražených, odmítla jednat se sekulárním exilem a v klíčovém regionu zůstane bez spojenců, bez vlivu a s masivní migrační vlnou na hranicích. Pokud režim ajatolláhů přežije, bude s největší pravděpodobností pokračovat ve své podpoře Ruska a jeho agresi vůči Západu. Íránská šachovnice má stále rozestavěné figurky, partie pokračuje a čeká se na další tah.
Jakub Holman
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