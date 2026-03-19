Írán jako zkouška Evropy: mezi zdrženlivostí a odpovědností
Na konci prosince vypukly v Íránu masové demonstrace. Byly největší od roku 2022 a přestože původně začaly mezi obchodníky v Teheránu, rychle se rozšířily po celé zemi kvůli zoufalé ekonomické situaci. Drastické zdražování základních potravin a vody, hyperinflace a historický propad íránské měny se smísily s hlubokou vnitřní frustrací ze 47 let vlády teokratického režimu.
Státním náboženstvím je šíitský islám dvanácti imámů, který určuje podobu zákonů, společenského řádu a v konečném důsledku i každodenní život více než 90 milionů obyvatel.
Islámská republika na protesty reagovala brutálními represivními zásahy proti vlastním občanům. Bezpečnostní složky použily střelnou sílu, docházelo k hromadnému zatýkání a podle dostupných zpráv i k mimosoudním popravám a mučení zadržených. Mezinárodní organizace jako Amnesty International a Human Rights Watch informují o stovkách mrtvých a tisících zatčených. Přesná čísla zůstávají obtížně ověřitelná kvůli omezenému přístupu k informacím.
Írán není pouze vnitřní problém svých občanů
Na konci února 2026 zahájily Spojené státy společně s Izraelem vojenské operace proti Íránu, přičemž deklarovaným cílem je oslabení či změna stávajícího režimu, který dlouhodobě porušuje základní lidská práva a usiluje o získání jaderné zbraně.
Naším cílem však nyní není hodnotit motivy této operace, ale podívat se na vlastní evropskou roli v celém konfliktu.
Íránský režim totiž není pouze vnitřním problémem svých občanů. Jeho aktivity mají přímý dopad i na evropskou bezpečnost. Vedle kybernetických a zpravodajských operací čelí Evropa i konkrétním bezpečnostním hrozbám, včetně plánovaných útoků na svém území. Britská kontrarozvědka MI5 například varovala, že od roku 2022 zmařila více než dvacet pokusů o únosy či atentáty na území Spojeného království.
Zároveň nelze zapomínat na aktivní podporu války na Ukrajině. Írán dodal Rusku bezpilotní prostředky typu Šáhid a podílel se na rozvoji jejich výroby, což má přímý dopad na každodenní útoky proti ukrajinským městům a infrastruktuře. Může Evropa takové jednání dlouhodobě přehlížet?
Írán není o Trumpovi
Probíhající evropská debata se přitom posouvá směrem, který budí znepokojení. Místo aby byla vedena primárně optikou lidských práv a evropské bezpečnosti, stále častěji se filtruje přes vztah k americké politice a osobě Donalda Trumpa.
Vyjádření šéfky unijní diplomacie Kaja Kallas o nutnosti maximální zdrženlivosti a respektování mezinárodního práva je samo o sobě legitimní. Problém nastává ve chvíli, kdy se tato opatrnost stává hlavním – a někdy jediným – rámcem evropské reakce.
Je správné usilovat o stabilitu. Není však správné, aby se evropská politika nechala paralyzovat obavou, že jakýkoli razantnější postoj bude vykládán jako souhlas s jedním konkrétním zahraničním aktérem.
Írán není o Trumpovi. Írán je o lidech, kteří jsou vězněni, mučeni a zabíjeni vlastním režimem — a o režimu, který zároveň významně přispívá k destabilizaci Evropy.
Reza Pahlavi
Evropská politika má stát na vlastních principech — ne na reflexivním vymezování se vůči jiným, ať už je to Donald Trump nebo kdokoliv jiný. Obrana lidské důstojnosti, svobody slova a odpovědnosti moci není „americká“ ani „protiamerická“. Je evropská.
Evropa se nemusí nutně přímo zapojit do války a přesto má mnoho možností, jak pomoci lidu Íránu. Existují osobnosti íránského exilu, které dlouhodobě prosazují sekulární, demokratickou a sjednocující vizi budoucnosti země. Jednou z nich je korunní princ Reza Pahlavi, který opakovaně vyzývá k nenásilnému přechodu k demokracii a k respektu k základním právům všech občanů bez rozdílu.
Veřejně představil plán tranzice i tým, který by mohl zajistit svobodné volby a referendum o budoucím uspořádání země.
To nejmenší, co v tuto chvíli Evropa může udělat, je dát prostor takovým hlasům — například jejich pozváním na půdu Evropského parlamentu.
Írán není testem našeho vztahu k Americe. Je testem našich skutečných, nikoli pouze proklamovaných hodnot. Je testem, zda dokážeme být sebevědomým globálním aktérem — nebo jen submisivním divákem.
Jakub Holman
Co 28. října vlastně slavíme?
Pojďme společně oslavit sto let naší země! Každý den jsme vídali a slýchali tuto nebo podobnou větu. Každý však, kdo umí počítat alespoň na prstech ví, že Česká republika vznikla před pětadvaceti lety.
Jakub Holman
Harfistka v noční Olomouci
Toto je příběh o malém nočním dobrodružství, o kouzlu v noční Olomouci, o žebrácích, o harfistce u Sloupu Nejsvětější Trojice a... Jimi Hendrixovi.
Jakub Holman
Eutanazie, svoboda a dobro člověka
Vláda minulou středu zamítla návrh zákona o eutanazii. Údajně tak překazili dobrou věc a svobodnou volbu pro všechny, kteří již nemají v životě východisko.
Jakub Holman
Volte Miloše!
Sudetoněmecké hordy na hranicích, kníže s dráby vykořisťující lid, hákové kříže na zámku kněžny, Kalousek na Hradě a jen jeden člověk, co to může zastavit. Volte Miloše!
Jakub Holman
Podpis Christophera Paoliniho
Když nakladatelství Fragment ohlásilo před několika měsíci příjezd spisovatele Christophera Paoliniho do Prahy, nebylo nad čím přemýšlet. Coby věrný fanoušek fantasy žánru jsem si 5. května zakoupil lístek na vlak do hlavního města, naložil do batohu Odkaz Dračích jezdců a vyrazil...
|Další články autora
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Finále Světového poháru v biatlonu startuje: Češky v čele s Voborníkovou dnes jedou sprint v Oslu
Finále Biatlonového světového poháru v norském Oslu odstartoval sprintem žen. Do něj zasáhne i...
Při prořezávání větví zasáhl dělníka elektrický proud, zůstal viset na stromě
Nešťastná událost se odehrála ve čtvrtek v obci Makotřasy na Kladensku. Dělníka zasáhl elektrický...
V Blansku začaly stavební práce na nové lávce pro pěší, překlene řeku Svitavu
V Blansku začala stavba lávky pro pěší, která překlene řeku Svitavu. Propojí Sportovní ostrov...
- Počet článků 18
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1002x