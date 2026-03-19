Írán jako zkouška Evropy: mezi zdrženlivostí a odpovědností

Masové protesty, brutální represe a přímé ohrožení evropské bezpečnosti. Přesto se evropská debata o Íránu čím dál více ztrácí ve stínu americké politiky. Nejde přitom o Trumpa. Jde o to, co je Evropa sama ochotna udělat.

Na konci prosince vypukly v Íránu masové demonstrace. Byly největší od roku 2022 a přestože původně začaly mezi obchodníky v Teheránu, rychle se rozšířily po celé zemi kvůli zoufalé ekonomické situaci. Drastické zdražování základních potravin a vody, hyperinflace a historický propad íránské měny se smísily s hlubokou vnitřní frustrací ze 47 let vlády teokratického režimu.

Státním náboženstvím je šíitský islám dvanácti imámů, který určuje podobu zákonů, společenského řádu a v konečném důsledku i každodenní život více než 90 milionů obyvatel.

Islámská republika na protesty reagovala brutálními represivními zásahy proti vlastním občanům. Bezpečnostní složky použily střelnou sílu, docházelo k hromadnému zatýkání a podle dostupných zpráv i k mimosoudním popravám a mučení zadržených. Mezinárodní organizace jako Amnesty International a Human Rights Watch informují o stovkách mrtvých a tisících zatčených. Přesná čísla zůstávají obtížně ověřitelná kvůli omezenému přístupu k informacím.

Írán není pouze vnitřní problém svých občanů

Na konci února 2026 zahájily Spojené státy společně s Izraelem vojenské operace proti Íránu, přičemž deklarovaným cílem je oslabení či změna stávajícího režimu, který dlouhodobě porušuje základní lidská práva a usiluje o získání jaderné zbraně.

Naším cílem však nyní není hodnotit motivy této operace, ale podívat se na vlastní evropskou roli v celém konfliktu.

Íránský režim totiž není pouze vnitřním problémem svých občanů. Jeho aktivity mají přímý dopad i na evropskou bezpečnost. Vedle kybernetických a zpravodajských operací čelí Evropa i konkrétním bezpečnostním hrozbám, včetně plánovaných útoků na svém území. Britská kontrarozvědka MI5 například varovala, že od roku 2022 zmařila více než dvacet pokusů o únosy či atentáty na území Spojeného království.

Zároveň nelze zapomínat na aktivní podporu války na Ukrajině. Írán dodal Rusku bezpilotní prostředky typu Šáhid a podílel se na rozvoji jejich výroby, což má přímý dopad na každodenní útoky proti ukrajinským městům a infrastruktuře. Může Evropa takové jednání dlouhodobě přehlížet?

Írán není o Trumpovi

Probíhající evropská debata se přitom posouvá směrem, který budí znepokojení. Místo aby byla vedena primárně optikou lidských práv a evropské bezpečnosti, stále častěji se filtruje přes vztah k americké politice a osobě Donalda Trumpa.

Vyjádření šéfky unijní diplomacie Kaja Kallas o nutnosti maximální zdrženlivosti a respektování mezinárodního práva je samo o sobě legitimní. Problém nastává ve chvíli, kdy se tato opatrnost stává hlavním – a někdy jediným – rámcem evropské reakce.

Je správné usilovat o stabilitu. Není však správné, aby se evropská politika nechala paralyzovat obavou, že jakýkoli razantnější postoj bude vykládán jako souhlas s jedním konkrétním zahraničním aktérem.

Írán není o Trumpovi. Írán je o lidech, kteří jsou vězněni, mučeni a zabíjeni vlastním režimem — a o režimu, který zároveň významně přispívá k destabilizaci Evropy.

Reza Pahlavi

Evropská politika má stát na vlastních principech — ne na reflexivním vymezování se vůči jiným, ať už je to Donald Trump nebo kdokoliv jiný. Obrana lidské důstojnosti, svobody slova a odpovědnosti moci není „americká“ ani „protiamerická“. Je evropská.

Evropa se nemusí nutně přímo zapojit do války a přesto má mnoho možností, jak pomoci lidu Íránu. Existují osobnosti íránského exilu, které dlouhodobě prosazují sekulární, demokratickou a sjednocující vizi budoucnosti země. Jednou z nich je korunní princ Reza Pahlavi, který opakovaně vyzývá k nenásilnému přechodu k demokracii a k respektu k základním právům všech občanů bez rozdílu.

Veřejně představil plán tranzice i tým, který by mohl zajistit svobodné volby a referendum o budoucím uspořádání země.

To nejmenší, co v tuto chvíli Evropa může udělat, je dát prostor takovým hlasům — například jejich pozváním na půdu Evropského parlamentu.

Írán není testem našeho vztahu k Americe. Je testem našich skutečných, nikoli pouze proklamovaných hodnot. Je testem, zda dokážeme být sebevědomým globálním aktérem — nebo jen submisivním divákem.

Autor: Jakub Holman | čtvrtek 19.3.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

