Etika a argumentace v digitálním prostoru: třetí výročí teroristického útoku hnutí Hamás
Příspěvek písničkáře Tomáše Kluse, ve kterém krom izraelských obětí zmínil i následné oběti izraelského zásahu v Gaze, ilustruje širší společenský fenomén. Veřejně známé osobnosti vstupují do vysoce komplexních mezinárodně-právních témat s cílem apelovat na humanismus, avšak mnohdy za cenu metodických zkreslení a ztráty politického kontextu. Výsledkem je rozmělnění přirozené hranice nejen mezi příčinou a následkem, ale i mezi agresorem a obětí.
Analytická úskalí aktivistické argumentace
Pokud budeme podrobně číst propalestinsky orientované příspěvky různých autorů, lze identifikovat několik společných, často se opakujících argumentačních faulů a věcných nepřesností:
1) Absence původního spouštěče - Je zde viditelná snaha oddělit vojenskou operaci Izraele v Pásmu Gazy od brutálního teroristického hnutí Hamás ze 7. října 2023, což deformuje ve společnosti chápání příčiny a následku. Z hlediska vojenské strategie a mezinárodního práva nelze reakci demokratického státu analyzovat bez zohlednění existence permanentní bezpečnostní hrozby. Občan každého státu má právo žít v bezpečí.
2) Nekritické přejímání dat - Odkazy na statistiky civilních obětí často opomíjejí fakt, že primárním zdrojem dat v Gaze zůstávají úřady pod kontrolou Hamásu. Tato čísla záměrně nerozlišují mezi civilisty a aktivními ozbrojenci.
3) Asymetrická válka a lidské štíty - Ignorování skutečnosti, že Hamas záměrně buduje vojenskou infrastrukturu pod nemocnicemi, školami a uprchlickými tábory, což vede k nesprávné interpretaci civilních obětí jako primárního cíle Izraele.
Právní rámec vs. veřejné mínění
Zásadní paradoxem současného diskursu je selektivní využívání autority mezinárodních institucí. Lidově řečeno, vybírání si pouze toho, co se hodí předem vytvořenému názoru. Propalestinští aktivisté se často odvolávají na dílčí humanitární zprávy OSN, či neziskových organizací (Lékaři bez hranic, Amnesty International), avšak zcela ignorují nejvyšší právní autority téhož systému.
Genocida patří mezi nejhorší možné zločiny, které známe z lidské historie. Celý termín byl definován v roce 1948 v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia, jakožto přímá reakce na zločiny nacismu a holocaust. I právě proto se jedná o přesně definovaný právní pojem s extrémními mezinárodněprávními důsledky. Nejedná se pouze o morální soud, ale o spouštěč právních mechanismů, proto by se s ním nemělo šermovat ve veřejném prostoru, aby nehrozilo jeho sémantické vyprázdnění. Jinak může být zneužit státy a politickými aktéry. Jedinými legitimními orgány pro posuzování válečných zločinů a genocidy jsou mezinárodní soudy v Haagu - Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) a Mezinárodní trestní soud (ICC). Skutečnost, že žádný z těchto orgánů nevydal pravomocný rozsudek konstatující páchání genocidy ze strany Izraele, znamená, že používání tohoto termínu celebritami je pouhým předjímáním výsledku a politickým nátlakem, nikoliv právním aktem.
Etický rozměr
Největší kontroverzi však v posledních dnech paradoxně nevyvolal samotný obsah politické kritiky, nýbrž lidská necitlivost v otázce načasování. Příspěvky Tomáše Kluse, Dana Přibáně nebo komentátorů z Deníku N volaly v den výročí masakru po „symetrii utrpení“ a vnímání bolesti druhé strany, což představuje vážné etické selhání. V každé civilizované společnosti platí nepsané pravidlo, že den pamětního ticha patří obětem konkrétní tragédie. Pokus okamžitě vyvážit sadistický pogrom na civilisty statistikami z následného válečného konfliktu je ekvivalentem situace, kdy by někdo během výročí vyhlazení Lidic nacisty začal připomínat civilní oběti spojeneckého bombardování Drážďan. Tento přístup nevede k usmíření, nýbrž k relativizaci viny agresora a k morálnímu zmatení veřejnosti.
Závěr
Kritika konkrétních kroků jakékoliv vlády (včetně té izraelské, např. v otázce kontroverzního zákona o trestu smrti pro teroristy) je legitimní součástí demokratické diskuse. Jakmile však debata opustí mantinely faktu a nezávislé justice a přesune se k manipulativnímu vyvažování zločinů v pietní dny nebo k šíření antisemitských konspirací v komentářích na sociálních sítích, přestává být hledáním pravdy a stává se nástrojem ideologického boje.
Jakub Holman
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