Proč společnosti, které tvoří digitální budoucnost nefandí práci z domova?

Asi zůstane navždy velkým paradoxem, že společnosti zodpovědné za technologický rozvoj našeho světa někdy požadují od svých zaměstnanců každodenní docházku do kanceláře. Ale skutečně je to pouze chybějícím mezilidským kontaktem?

Když se v roce 2019 pomalu začaly šířit zprávy o onemocnění COVID 19, málokdo si dokázal představit co to způsobí. Rozpoutala se pandemie, která na několik měsíců a možná i let značně pohla světovými trendy a způsobila nespočet nejen lidských tragédií. Jedním z vedlejších efektů nekonečných lockdownů byla i nutnost nějakým způsobem zajistit alespoň základní kontakt mezi lidmi. Většina velkých korporací přešla na práci z domova, stejně jako školy zahájily distanční výuku. Synonymem pro komunikaci se staly platformy jako Zoom nebo Teams.

Většina škol a studentů s distanční výukou příliš spokojená nebyla. V covidových letech proto byla vládou v naší zemi mimořádně udělena řada úlev pro závěrečné a maturitní zkoušky. Naopak společnosti a zejména zaměstnanci si Home Office dlouho pochvalovali. Některé korporace se dokonce nechaly slyšet, že u tohoto modelu již zůstanou, prý ušetří za provoz kanceláří. Zaměstnancům se jejich názor v průběhu času nezměnil ale společnosti značně otočily.

Oficiální argumenty jsou vesměs velmi podobné u většiny techno gigantů. Osobní kontakt je důležitý pro vývoj tak stěžejních produktů lidské potřeby. Mezilidskou interakci nemůže komunikátor nikdy nahradit. Zhruba v takovém duchu se prohlášení nesou. Pojďme si trochu podrobně rozebrat přístupy jednotlivých firem k procesu nazývanému RTO. Jedná se zkratku anglického slovního spojení Return To Office, tedy návrat do kanceláře. Komunikace ze strany některých společností však nebyla ve všech případech dle prohlášení nestranného okolí i zaměstnanců úplně šťastná. V následujících odstavcích si popíšeme oficiální fakta, a i pár neoficiálních drbů.

Proces RTO ve společnosti Apple se kontroverzím docela vyhnul. Tim Cook se vlastně od začátku pandemie příliš netajil svojí nevolí k systému Home Office. Již tehdy tvrdil, že jablečné produkty jsou tak dobré, protože vznikají díky společné interakci skvělých zaměstnanců. O návrat do kanceláří se tedy pokoušel několikrát. Nakonec se od září 2022 ustálil hybridní model. Zaměstnanci tráví v kanceláři alespoň tři dny v týdnu, zbytek času mohou pracovat z domova.

Se svým systémem je spokojený také Microsoft. Zaměstnanci tráví od února 2022 polovinu času v kanceláři a polovinu doma. Společnost je prý dostatečně spokojená s produktivitou a záleží ji na spokojenosti zaměstnanců.

Naopak jednání společnosti Dell z poslední doby v mediálním světě docela rezonovalo. Gigant od března tohoto roku ukončuje možnost hybridní práce a zaměstnanci žijící do jedné hodiny cesty od kanceláře musí docházet plných pět dní v týdnu do práce. Zaměstnanci, kteří z nějakého důvodu budou nadále pracovat pouze z domova ztratí například nárok na povýšení. Někteří se údajně zkusí přestěhovat, otázkou zůstává, jakým způsobem na to bude společnost reagovat. Jiní rovnou podávají výpovědi a vedení společnosti to zjevně nevadí. K tématu nepovyšování některých zaměstnanců se vyjádřili i vybraní advokáti. V případě například tělesně postižených zaměstnanců by se mohlo jednat o nezákonnou diskriminaci.

Společnost Google zavedla v dubnu roku 2022 stejně jako mnoho jiných společností hybridní režim. Zaměstnanci tedy tři dny dochází do kanceláře a zbytek času tráví doma. Před nedávnem ale přímo šéfka personálního oddělení společnosti dosti ostře vystoupila proti zaměstnancům, kteří tento režim nedodržují. Svá ostrá slova odůvodňovala tvrzením, že spiklenecké schůzky na chodbě jsou nenahraditelné. Docházka do kanceláře bude v Googlu nově součástí osobního ohodnocování. Šéfové jednotlivých teamů si mají více všímat docházkové morálky svých podřízených.

Nabízí se otázka, proč společnost najednou k tak tvrdým opatřením přistoupila. Některé zákulisní informace hovoří ve smyslu, že Googlu zkrátka ujíždí vlak v oblasti AI. Microsoft a OpenAI jsou o krok napřed. Poslední kapkou byl také nedávný příchod čínského modelu DeepSeek. Společnost tak potřebuje veškeré své síly na palubě, aby mohla vyrazit do boje s konkurencí.

Společnost Amazon je některými odborníky považována na největšího tahouna technologického pokroku. Proto zůstává asi velkým paradoxem její opravdu nešťastná organizace procesu RTO. Od ledna letošního roku mají všichni zaměstnanci celý pracovní týden docházet do kanceláře. Výjimky se smějí udělovat jen ve velmi zvláštních případech. Zajímavé je, že v některých městech bylo datum návratu posunuto. Důvodem jsou prý nedostatečně připravené kancelářské prostory. Ozývají se některé hlasy, které zpochybňují kompetenci vedení společnosti, když nezvládá ani tak základní organizaci.

Zaměstnanci Amazonu si dlouhodobě stěžují na poměry v kancelářích společnosti. Upozorňují zejména na nedostatek místa, přeplněné jídelny nebo nemožnost zarezervovat si věčně obsazenou konferenční místnost. Více než pět set zaměstnanců se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný vedení společnosti. Odvolávají se v něm na podle nich nesporné výhody práce z domova a její přínos jak pro společnost, tak pro osobní život zaměstnanců. Veškeré argumenty však byly smeteny ze stolu, s odpovědí na způsob „V okolí jsou i jiné firmy…“ Opravdu chce Amazon přicházet nejen o stávající zaměstnance? Mimo jiné stáhlo své žádosti i mnoho potenciálních zájemců o zaměstnání. Firma takto může do budoucna přijít o mnoho talentů.

Trochu paradoxně působilo rozhodnutí o návratu do kanceláří u společnosti Meta. Zaměstnanci pracují z kanceláře tři dny v týdnu od září 2023. Tento fakt je v kontrastu s dřívějšími Zuckerbergovými prohlášeními o tom, že budou z domova pracovat všichni, díky moderním technologiím, které Meta vyvíjí. Nakonec zřejmě usoudil, že se takové technologie nejlépe navrhují v kanceláři…

Možná trochu komicky působí přechod na hybridní způsob práce u společnosti Zoom. Její platforma se v jednu chvíli stala synonymem práce z domova. Od září roku 2023 však musí zaměstnanci žijící do padesáti mil od kanceláře docházet dva dny v týdnu. Společnost je poměrně benevolentní v udělování výjimek zaměstnancům, kterým fyzické docházení do práce nevyhovuje. Zajímavé je pozadí celé situace. Do médií totiž unikl záznam rozhovoru s generálním ředitelem společnosti. V něm vlastně znevažoval schopnosti platformy vyvíjenou společností, kterou řídí. Dle jeho slov je velmi obtížné vybudovat pomocí aplikace důvěru mezi lidmi. Na dálku se prý těžko vedou konstruktivní a produktivní debaty. Lidé se před kamerou údajně nechovají přirozeně. To vše je ale potřebné pro efektivní spolupráci na technologických projektech.

Svůj díl do této skládačky přiložil i prezident Donald Trump. Jeden z mnoha exekutivních příkazů, které podepsal během svého prvního týdne ve funkci nakazuje federálním zaměstnancům návrat do kanceláří. Toto rozhodnutí podpořil i Elon Musk, který prohlásil, že je nespravedlivé, aby všichni ostatní chodili do práce, zatímco státní zaměstnanci jsou doma. Vedoucí jednotlivých oddělení údajně smí udělovat výjimky, jejích pravidla však nejsou stanovena. Mnoho pracovníků, prý zvažuje výpovědi.

Na závěr si dovolím pár spekulací. Je možná až do očí bijící laxní přístup společností, k zaměstnancům, kteří dávají výpovědi, kvůli nemožnosti nadále pracovat z domova. Někteří lidé tvrdí, že firmám jde ve skutečnosti o regulaci stavu v těchto ekonomicky méně příznivých dobách. A takováto záminka se jim hodí.

Dnešní mladá generace si velmi dobře uvědomuje hodnotu času. Proto mnoho absolventů při hledání zaměstnání upřednostňuje ta s větší flexibilitou. Firmy, které na tento fakt nehledí, se dobrovolně připravují o talenty.

Možná, že touha po práci z domova souvisí i s něčím jiným. Často se mluví o neustálém odcizování mezi lidmi, právě díky sociálním sítím a komunikátorům. Lidé si dnes daleko více vyhraňují svá práva a potřeby. A pak spolu zkrátka v jedné kanceláři nevydrží.

Naopak společnosti Meta a Zoom mě přivedly na jinou myšlenku. Byla to právě mateřská společnost sociální sítě Facebook, která mluvila o virtuální realitě a Metaversu, v němž budeme všichni trávit své životy. Ve finále máme ale stále jen monitor, kameru, mikrofon anebo chat. Technologický vývoj zkrátka těmto myšlenkám pořád nejde příliš naproti. K opravdu virtuální realitě se vším všudy, která nám plně nahradí fyzický kontakt máme ještě daleko.