Lip-Bu Tan jako CEO firmy Intel – dokáže otočit klesající trend?

Pan Lip-Bu Tan je od března novým generálním ředitelem společnosti Intel. Je to velmi zkušený hráč v polovodičovém byznysu. Otázkou pro investory a technologické nadšence ale zůstává, zda to bude stačit.

V prosinci loňského roku byl správní radou společnosti Intel odvolán Patrick Gelsinger z funkce generálního ředitele. Údajně již delší dobu panovaly neshody mezi ním a členy představenstva ohledně jeho ambiciózního restrukturalizačního plánu. Jeho aktivity v oblasti posílení výroby čipů a umělé inteligence byly velmi nákladné a nepřinesly požadované výsledky obzvláště v období, kdy je celosvětová poptávka po čipech nižší. Do funkcí prozatímních ředitelů byl jmenován David Zinsner a Michelle Holthausová. Michelle se zároveň ujala nově vzniklé funkce ředitele divize Intel Products. Výkonným předsedou představenstva byl jmenován Frank Yeary. Od této chvíle byl hledán nový generální ředitel, který by opravdu dokázal otočit klesající trend, v němž se Intel již dlouho nachází.

Poté, co padlo mnoho jmen byl nakonec jako oficiální kandidát vybrán Lip-Bu Tan, Američan Malajského původu s desítkami let zkušeností v polovodičovém byznysu. Do funkce generálního ředitele byl jmenován 18. března. David Zinsner se ujal role výkonného viceprezidenta a finančního ředitele. Michelle Holthausová zůstala ve funkci generální ředitelky divize Intel Products. A nakonec Frank Yeary se stal nezávislým předsedou představenstva.

Pan Lip-Bu Tan má skutečně velmi bohaté zkušenosti v oblasti výroby polovodičů, styku se zákazníky a také financování tohoto byznysu. Získal bakalářský titul z Fyziky na Nanyang Technological University v Singapuru. Následně pokračoval magisterským studiem na MIT v oboru nukleárních věd. Svojí studijní dráhu zakončil studiem MBA na University of San Francisco. V nedávné době také získal čestný doktorát z humanitních věd opět na University of San Francisco a dále četný doktorát ve vědě a technologiích na Carnegie Mellon University. Roku 2022 obdržel cenu Roberta N. Noyce, což je nejvyšší ocenění udělované Asociací polovodičového průmyslu.

Tento člověk tedy rozhodně netrpí nedostatkem kvalifikace, stejně jako mu nechybí velmi bohaté profesní zkušenosti. Kdybych měl vypsat vše, co má za sebou vyšlo by to na samostatný článek. Uvedu tedy jen to nejdůležitější.

V tiskové zprávě společnosti Intel byl největší důraz kladen na Tanovo působení na pozici generálního ředitele ve společnosti Cadence Design systems v letech 2009 – 2021. Jedná se o jednoho z klíčových dodavatelů firmy Intel. Zvláštní důraz byl kladen na zdvojnásobení tržeb společnosti, vysoké zhodnocení akcií a rozšíření provozních marží o více než 3200 % během Tanova působení na pozici. Kromě postu generálního ředitele zastával Lip-Bu v této společnosti také funkci výkonného předsedy představenstva v letech 2021–2023. Mimo jiné pro společnost vykonával v letech 2023–2024 činnost poradce. Někteří analytici a komentátoři se domnívají, že vítr vane právě odtud. Lip-Bu Tan je zkrátka velmi schopný manažer, s obrovskými konexemi a vlivem v tomto oboru.

Dále je Tan již více než čtyřicet let předseda představenstva společnosti Walden International. Jejím hlavním oborem činnosti je poskytování kapitálu firmám působícím v polovodičovém průmyslu převážně v Asii. Dodnes také působí na pozici zakládajícího řídícího partnera společnosti Celesta Capital and Walden Catalyst Ventures. Mimo jiné působí v představenstvech společností Credo Technology Group a Schneider Electric. Zajímavý je fakt, že Lip-Bu Tan byl v letech 2022–2024 členem představenstva Intel. Měl se podílet právě na nové restrukturalizaci a odvrácení pádu společnosti. Oficiální důvody samozřejmě mluví jinak ale některé zdroje tvrdí, že odešel především kvůli sporům s tehdejším generální ředitelem Patem Gelsingerem.

Lip-Bu nejvíce upozorňuje na sílu Intelu v oblasti výroby čipů, kde má velké zázemí. Dále vynáší přednosti jeho rozsáhlé uživatelské základny. Jeho hlavním cílem je zaměření společnosti na klíčové segmenty. Těmi jsou výroba čipů pro osobní počítače a datová centra a dále působení v oblasti AI. Nový generální ředitel začal společnost velmi silně restrukturalizovat a zeštíhlovat. Oznámil záměr propustit dvacet procent zaměstnanců. Dále začal masivně redukovat množství vedoucích pracovníků ve středním managmentu. Tím si slibuje celkově rychlejší nasazování nových procesů a inovací ve společnosti. Oznámil také záměr prodat divize, které nejsou pro podnikání společnosti klíčové, například divizi síťových technologií.

Na nedávné valné hromadě, jíž Lip-Bu poprvé předsedal nastalo mnoho událostí, které naznačují, že to nový generální ředitel myslí se změnami ve společnosti vážně. Akcionáři schválili opatření na doplnění akciových rezerv společnosti za účelem přilákání a udržení nových talentů do společnosti. Dále byl schválen balíček odměn pro generálního ředitele ve výši 42 milionů dolarů vázaný z velké části na výkonost akcií. Bylo také znovuzvoleno představenstvo společnosti. Pouze tři členové se rozhodli nekandidovat, což může ukazovat na skutečnou cestu ke změně.

Generální ředitel však také zamítl návrhy akcionářů na přehodnocení aktivit společnosti v Izraeli s o hledem na geopolitická rizika. Jen pro upřesnění uvádím, že Intel má v této zemi jednu z největších provozoven. Dále zamítl návrh na vydávání podrobných zpráv o charitativních příspěvcích společnosti. Poslední návrh, který Lip-Bu smetl ze stolu se týkal možnosti akcionářů jednat písemným souhlasem bez formálních schůzí.

Analytici a komentátoři zatím zůstávají ohledně působení Lip-Bu Tana optimističtí. Převážně zdůrazňují jeho bohaté zkušenosti v polovodičovém byznysu. Zároveň se ale shodují, že taková změna bude trvat velmi dlouho a rozhodně nebude lehká. Největšími konkurenty společnosti Intel jsou TSMC v oblasti výroby polovodičů, AMD v segmentu grafických karet a procesorů a také NVIDIA převážně v oblasti AI. To rozhodně nejsou malí hráči a oproti Intelu mají veliký náskok. Nezbývá než čekat, jak to celé dopadne. Za sebe přeji novému generálnímu řediteli mnoho úspěchů. Byl bych nerad svědkem konce Intelu podobně jako to bylo třeba u slavné Nokie.