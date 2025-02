Budou chytré brýle běžnou součástí našeho života?

Chytré brýle jsou velmi zajímavou skupinou chytrých nositelností. Mají v sobě ukrytý velký potenciál. Bude to ale stačit k jejich masovému rozšíření mezi běžné uživatele?

Žijeme v době překotného technologického rozvoje. I přesto se v oblastech jako je používání osobního počítače nebo různých chytrých nositelností zase tak moc nezměnilo. Počítač vypadá několik desítek let pořád stejně. Hlavními periferiemi je monitor, klávesnice a myš. V chytrých nositelnostech se o změnách spíše mluví, než že by se děly. Asi téměř všichni nosíme chytrý telefon a chytré hodinky. Začínají se objevovat dokonce i chytré prsteny. Díky své ceně a malému množství funkcí, jsou však pro mnoho lidí nezajímavé.

Segment, který má potenciál něco změnit jsou chytré brýle. Giganti jako Meta, Apple, Microsoft nebo Google v nich mají zainvestované miliardy dolarů. Na letošním veletrhu CES, se objevilo mnoho modelů od různých menších výrobců. Pojďme si to celé rozebrat.

Jednoduše se dá říct, že chytré brýle jsou takové, které obsahují nějakou elektroniku a umí více, než jen korigovat zrak nebo upravovat světlo vstupující do očí. Nejjednodušší chytré brýle obsahují pouze reproduktory a mikrofony a slouží nám třeba k vyřizování telefonních hovorů. Bohužel ale fyziku nejde ošálit a kvalita zvuku je kvůli malým rozměrům reproduktorů a větší vzdálenosti od uší omezená.

S tématem chytrých brýlí hodně souvisí i rozšířená, virtuální a smíšená realita. Rozšířená realita doplňuje digitální objekty do reálného světa. Používá se pro hry, vzdělávání nebo navigaci. V dnešní době si ji můžeme vyzkoušet v chytrých telefonech anebo právě v chytrých brýlích. Naopak virtuální realita vytváří plně digitální prostředí, které uživatele zcela pohltí. Využití najde v hrách, různých simulacích anebo rehabilitaci pacientů po mrtvici. V tomto segmentu dominuje třeba Meta Quest nebo Apple Vision Pro. Smíšená realita kombinuje jak virtuální, tak rozšířenou realitu. Vkládá digitální objekty do reálného světa a umožňuje s nimi interagovat. Využití najde třeba v průmyslu nebo vzdělávání. Na tento segment se zaměřují třeba brýle Microsoft HoloLens.

Právě díky výše zmíněným technologiím dává celý segment chytrých brýlí doopravdy smysl. Pojďme si nyní rozebrat základní druhy chytrých brýlí. Je ale potřeba zmínit, že jednotlivé typy se často překrývají, a proto je to dělení spíše orientační.

Prvním typem jsou brýle pro streamování obsahu. Ty jsou vybaveny kamerami, reproduktory a mikrofony. Umožňují nám velmi snadno zachytit nějaký obsah, aniž bychom museli vytahovat telefon. Typickým zástupcem jsou první chytré brýle, které vznikly ve spolupráci se společností Meta Ray-Ban Stories.

Další typ nám umožňuje interakci s různými AI asistenty. Tyto brýle jsou pouze vybaveny reproduktory a mikrofony. Kromě toho nabízí možnost vyřizování telefonních hovorů. Na tento segment se zaměřují brýle Amazon Echo Frames, které umožňují komunikaci s asistentkou Alexa. Prolnutím této a předchozí kategorie jsou třeba brýle Meta Ray-Ban. Kromě streamování obsahu na sociální sítě umožňují i komunikaci s Meta AI.

Zajímavým segmentem jsou brýle, které se zaměřují pouze na poslech hudby. Například Chamelo Music Shield mají zabudované reproduktory a mikrofony, takže umožňují také vyřizování telefonních hovorů. Zajímavostí je možnost změny zatmavení skel. Díky tomu se dají tyto brýle nosit velmi univerzálně. Můžeme si je vzít ve slunném letním dni a stejně dobře je mít nasazené v místnosti.

Je dobré zmínit i brýle, které jsou běžně zařazovány do kategorie rozšířené reality. Ve skutečnosti je jejich hlavním účelem vytvoření virtuálního displeje, na který streamujeme obsah třeba z herní konzole. Nejedná se tedy o rozšířenou realitu v pravém smyslu slova. Například Viture Pro XR dokážou vytvořit virtuální displej o úhlopříčce až 135 palců.

Výše uvedené typy chytrých brýlí jsou vesměs dosti jednoúčelová zařízení. Budoucnost ale vypadá jinak. Velkým průkopníkem v této oblasti je zakladatel společnosti Meta Mark Zuckerberg. Proinvestoval desítky miliard dolarů do projektu brýlí Meta Orion. Jedná se o brýle pro rozšířenou realitu v pravém slova smyslu. Dokážou promítat různé objekty do reálného světa a k tomu spolupracují s Meta AI stejně jako Meta Ray-Ban. Přidanou hodnotu mají právě díky obrazové složce.

Meta pro tyto brýle vyvíjí vlastní verze aplikací jako třeba Messenger. Orion má velmi dobře posloužit právě i pro komunikaci. Vizí Zuckerberga je, že brýle dokážou nahradit chytré telefony. Společnost Meta by se tímto krokem ráda zbavila závislosti na mobilních platformách. V současné době jsou však brýle stále ve fázi vývoje. Některé zdroje uvádějí, že letos bychom se mohli dočkat produkční verze.

Poslední skupinou, která stojí trochu stranou jsou VR headsety. Na rozdíl od lehkých chytrých brýlí, které od těch obyčejných mnohdy nerozeznáme se jedná o rozměrná zařízení. Možná proto neslaví mezi uživateli takový úspěch. Když například Apple přišel se svými Vision Pro očekávala se malá revoluce. Ta se ale nekonala. Uživatele nejspíš odradila vysoká cena a dále pak neochota nosit něco takového celý den na hlavě. Celkově je možná trochu překvapivé, že lidé o segment virtuální reality nemají v běžném životě příliš velký zájem.

Budoucnost VR headsetů je spíše ve specializovaných oblastech. V kombinaci s různými ovladači s haptickou odezvou slouží skvěle třeba pro hraní nebo různé simulace v souvislosti s učením. Tato technologie umožňuje daleko lepší přípravu než běžné výukové metody. Nedávno jsem viděl využití VR headsetů při rehabilitaci pacientů po mrtvici. Tito lidé mají možnost místo obyčejného cvičení vstoupit do virtuální reality. Díky tomu dochází k daleko lepší stimulaci mozku a celý proces je účinnější.

Potenciál chytrých brýlí je obrovský. Nabízí se využití v průmyslu. Například při nějakých složitých opravách, na něž je potřeba velmi zkušený technik. Ten místo toho, aby cestoval přes půlku světa instruuje méně zkušeného technika pomocí rozšířené reality v chytrých brýlích. Podobně se tato zařízení mohou uplatnit ve školství nebo zdravotnictví.

Hlavní otázkou tohoto článku ale není využití chytrých brýlí v nějakých specializovaných oblastech. Tam už si své místo našli. Cílem technologických gigantů je, aby se chytré brýle staly běžnou součástí našich životů. Pokud se naplní vize společnosti Meta a budou jimi skutečně nahrazeny chytré telefony, půjde o malou revoluci. Za poslední roky však takových vynálezů byla spousta. Nakonec jsme ale stejně zůstali u monitoru, klávesnice, myši, chytré placky v kapse a hodinek na ruce.

Ve finále stejně rozhodneme my uživatelé, zde budeme chtít něco takového používat. Stačí pár drobností, jako třeba nepříjemný tlak na hlavě, bolest očí nebo aby to prostě občas nefungovalo a je rozhodnuto. Technologické společnosti s tímto vstoupily na nikdy neorané pole. Mají proinvestovány desítky miliard dolarů s nejistým výsledkem. Budoucnost ukáže, jestli to byla sázka na dobrého koně.