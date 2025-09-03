Berkshire Hathaway: skvělý investiční konglomerát stvořený špatným investičním rozhodnutím
Berkshire Hathaway je celosvětově známá investiční holdingová společnost. Její hlavní činnost spočívá ve vlastnictví mnoha desítek společností v různých oborech jako pojišťovnictví, doprava, spotřební sektor nebo energetika. Získaný kapitál následně investuje do akcií jiných společností případně si jej ponechává jako likvidní bezpečností polštář uložený v krátkodobých amerických dluhopisech. Architekty tohoto podnikatelského systému jsou legendární věštec z Omahy Warren Buffett a jeho nejlepší dnes již zesnulý přítel Charlie Munger.
Trocha historie Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway je původně textilní společnost, která vznikla roku 1955 sloučením společností Berkshire Fine Spinning Associates a Hathaway Manufacturing Company. Hlavní sídlo nově vzniklé společnosti se nacházelo ve městě New Bedford, měla 14 továren a 12 000 zaměstnanců.
Warren Buffett se o Berkshire začal zajímat v roce 1962, kdy nakupoval její akcie s jednoduchým záměrem. Tehdy mu nešlo o dlouhodobý potenciál společnosti, jeho chování se podobalo spíše jednání spekulanta. Akcie Berkshire byly v té době levné v porovnání s vnitřní hodnotou aktiv společnosti. Buffett si všiml určitého vzorce v chování tehdejšího vedení. Protože se textilnímu průmyslu v té době příliš nedařilo, vedení společnosti postupně zavíralo a odprodávalo své továrny. Následně takto získaný kapitál použily ke zpětnému odkupu akcií. Cena, kterou nabízely vlastníkům akcií byla o něco vyšší než ta veřejně nabízená. A právě na tento okamžik Warren čekal i se svým podílem.
Když o dva roky později tato nabídka od vedení společnosti skutečně přišla, vedla ale místo ke slušnému výdělku k první velké chybě, kterou Warren učinil. Toto jsou jeho vlastní slova. Sám Warren Buffett označil své jednání v tuto chvíli za velkou chybu. Několikrát na tomto vlastním příkladu vysvětloval, proč do světa peněz nepatří emoce. Warren se s tehdejším vedením dohodl na ceně za akcii ve výši 11,5 USD. Když mu ale nakonec dorazila písemná nabídka, byla cena snížena na částku 11,375 USD. Místo aby se Warren spokojil se slušným ziskem, byl natolik rozlícený, že začal postupně skupovat další akcie společnosti. Díky tomu nakonec získal ve společnosti kontrolní podíl a v roce 1965 docílil odvolání tehdejšího prezidenta. Oficiálně se předsedou představenstva a generálním ředitelem stal až v roce 1970.
Konec textilní výroby Berkshire Hathaway
V době, kdy Warren Buffett převzal Berkshire Hathaway se textilnímu průmyslu obecně ve Spojených státech amerických dlouhodobě nedařilo. Hlavní příčinou byly vysoké výrobní náklady a levná konkurence z Asie. Warren si již v roce 1965 dobře uvědomoval, že hlavní business Berkshire nemá budoucnost. Jeho rozhodnutí převzít společnost však nebylo řízeno racionálním úsudkem a tyto problémy byly jen logickým důsledkem. Již tehdy choval Warren náklonost k lidem. To byl také hlavní důvod, proč tak dlouho otálel s ukončením textilní výroby. Jak sám jednou prohlásil, byl to mrtvý kůň, kterého nadále krmil. Berkshire tehdy patřila k největším zaměstnavatelům v regionu a Warren nechtěl tolik zaměstnanců připravit o práci. Textilní výroba společnosti byla postupně ukončována. K jejímu definitivnímu zrušení došlo v roce 1985, tedy dvacet let poté, co Warren společnost převzal.
Významné akvizice Berkshire Hathaway
Jelikož Warren od začátku dobře věděl, že textilní výroba je dlouhodobě neudržitelná, hledal možnosti, jak společnost restrukturalizovat. Jako svoje hlavní želízko v ohni si vybral pojišťovny. V roce 1967 koupil stoprocentní podíl v pojišťovně National Indemnity Company, která se zaměřovala převážně na sektor taxi služeb nebo nákladní lodní dopravy. Akvizici v hodnotě 8,6 milionu dolarů tehdy financoval převážně z vlastních zdrojů společnosti. Byl to přelomový okamžik, který odstartoval přeměnu Berkshire Hathaway v obří investiční konglomerát. Důvod, proč Warrenovi tolik učarovaly právě pojišťovny je „float“. Jedná se o kapitál z přijatých pojistných prémií, který může společnost investovat a výnosy z vlastně cizích peněz si ponechat.
Warren v akvizicích společností pokračoval až do dnešních dní. Díky tomu se počet dceřiných společností, jež Berkshire ovládá většinově nebo zcela vyšplhal na více než 180 firem z různých oborů. Mezi nejznámější akvírované společnosti patří pojišťovna GEICO, železniční dopravce BNSF Railway, výrobce baterií Duracell či výrobce chemikálií Lubrizol. Portfolio dceřiných společností Berkshire Hathaway je tedy opravdu silně diverzifikované.
Akciové portfolio Berkshire Hathaway
Warren Buffett je známý především jako investor. Akciové portfolio, které vytvořil pomocí kapitálu generovaného dceřinými společnostmi Berkshire Hathaway je pravděpodobně hlavní důvod proč se celý tento investiční konglomerát tak proslavil. Dnešní akciové portfolio Berkshire Hathaway má tržní kapitalizaci více než čtvrt bilionu amerických dolarů a obsahuje kolem čtyřiceti titulů.
Jak jsem již zmínil výše, Warren Buffett má rád pojišťovny, protože generují „float“. Má tedy možnost investovat cizí peníze a výnos si nechat. Princip přerozdělování kapitálu uvnitř celého holdingu je samozřejmě mnohem složitější. Pojišťovny musí mít jisté likvidní rezervy pro případ nutnosti náhlé výplaty škod. Z toho důvodu také Berkshire Hathaway drží tak velké množství hotovosti.
Warren Buffett má nejraději velké stabilní společnosti s dlouhou historií ziskovosti i v nepříznivých dobách. Preferuje známé a silné značky se silným povědomím mezi zákazníky. Úplně nejraději vidí, pokud má společnost nějakou konkurenční výhodu, kterou je těžké okopírovat. Nejspíš tedy není překvapením, že pouhých pět společností, které tyto podmínky splňují tvoří až sedmdesát procent kapitalizace celého portfolia Berkshire. Na prvním místě je Apple s podílem asi 25 %. Následuje Bank of America, American Express, Coca Cola a Chevron.
Hotovostní pozice Berkshire Hathaway
Kromě rozsáhlého akciového portfolia drží Berkshire Hathaway také velké množství hotovosti. Aktuálně, tedy v roce 2025 se celkový objem hotovosti pohybuje kolem 347 miliard amerických dolarů. Velkou většinu této částky má uloženou v krátkodobých amerických státních dluhopisech.
Hotovost Berkshire Hathaway pochází ze zisků dceřiných společností, „floatu“ pojišťoven a případně prodejů nebo výnosů akcií z portfolia. Celý tento objem hotovosti má několik účelů. Jelikož Warren Buffett je spíše konzervativní investor, tak zkrátka raději čeká na dobrou investiční příležitost, než aby investoval za každou cenu. Velká hotovostní pozice Warrenovi umožňuje rychle nakoupit dobré akcie za výhodné ceny, pokud je potřeba.
Dalším účelem hotovosti je jednoduše vytvoření jistého bezpečnostního polštáře pro případ nějaké nenadálé finanční krize. V neposlední řadě je součástí celkového balíku hotovosti vlastněného Berkshire také kapitálová rezerva pojišťoven. S touto částkou však nemůže Warren jen tak volně nakládat dle své libosti. Reálně má tedy z celkového objemu hotovosti k dispozici zhruba polovinu.
Mnoho lidí Warrenovi často takto velké množství hotovosti vyčítá. Někteří tvrdí, že Buffett zkrátka neví, do čeho investovat. V minulosti se však již několikrát potvrdila správnost Warrenova úsudku ohledně držení velkého množství hotovosti. Ukázalo se to například v době finanční krize roku 2008. Byla to právě Berkshire, která i v takto náročném období měla dostatek kapitálu na investice a tím v podstatě i záchranu mnoha společností. Vzpomeňme například banky Goldman Sachs nebo Bank of America.
Na druhou stranu, je třeba dodat že současný objem hotovosti Berkshire Hathaway je i z historického hlediska opravdu rekordní. Sám Buffett tvrdí, že trhy jsou dle jeho názoru opravdu na maximech a nevidí žádnou investiční příležitost. Takové tvrzení asi není dobré brát úplně na lehkou váhu. Věštec z Omahy již několikrát prokázal správnost svého úhlu pohledu.
Závěr prvního dílu
V prvním díle článku o investičním holdingu Berkshire Hathaway jsem shrnul převážně historii, akciové portfolio a hotovostní pozici celé společnosti. Příště se zaměřím na aktuální téma a tím je odchod Warrena Buffetta z vedení společnosti po šedesáti letech tvrdé práce. Mužem, který ho nahradí je Greg Abel a právě on bude hlavním tématem příštího dílu.
Jakub Březa
