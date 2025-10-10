Berkshire Hathaway: Greg Abel a budoucnost impéria bez Buffetta – 2. část
V minulém díle jsem rozebral historii společnosti Berkshire Hathaway. Zaměřil jsem se na konkrétní detaily a okolnosti, které doprovázely vznik tohoto investičního korporátu. Zmínil jsem také slavné akciové portfolio společnosti, nebo obří hotovostní pozici, jejíž držení je Warrenu Buffettovi často vyčítáno. Dnes se podíváme na aktuální téma, které na krátkou chvíli mírně vychýlilo směr akcií Berkshire na jih. Je jím odchod Warrena Buffetta z vedení korporátu po šedesáti letech tvrdé práce. Muž, který ho nahradí je Greg Abel. A právě on bude hlavním námětem dnešního článku.
Greg Abel – tichý pracant, který miluje svoji rodinu a hokej
Greg Edward Abel se narodil 1. června 1962 v kanadském Edmontonu, provincii Alberta. Jeho strýc Sidney Gerald Abel byl dlouholetou hvězdou NHL. Hokej byl jedním z prvků, který od útlého dětství formoval Gregovu povahu. Sám několikrát poznamenal, že právě sport vedl k jeho soutěživé povaze a tvrdé pracovní morálce, díky níž si ho Warren Buffett všimnul. Greg se snaží pečlivě udržovat informace o své rodině v tajnosti. Média jeho přání respektují. Mnoho se tedy o jeho rodinném životě neví.
Greg vyrostl v dobře fungující rodině, která kladla důraz na vzdělání, dobré sousedské vztahy a sport. Mnoho let žije Des Moines v Iowě v USA a dle slov jeho sousedů a kolegů dodnes zastává principy ve kterých byl vychován. S manželkou Andreou vychovávají jednoho syna a zároveň má Greg ještě tři dospělé děti z předchozího manželství. I když je Greg díky své profesi velmi zaměstnaný, stále si nachází čas také na setkávání se sousedy anebo dobrovolnickou práci ve svém domovském městě. Pravidelně pomáhá s organizací sportovních turnajů, nebo se účastní charitativních akcí. Jeho sousedé, si ho nejvíce pamatují jako skvělého manžela, milujícího otce a skromného a pracovitého muže.
Jak se Greg Abel dostal až na trůn celého impéria Berkshire Hathaway?
Greg Abel získal v roce 1984 bakalářský titul v oboru účetnictví na University of Alberta. Po škole získal kvalifikaci CPA, stal se tedy kvalifikovaným veřejným účetním. Jeho prvním zaměstnavatelem se stala společnost PricewaterhouseCoopers v San Francisku, kde pracoval jako auditor a účetní. Zde také získal své první zkušenosti s finanční analýzou a řízením firemních financí. Opravdový vliv na jeho profesní budoucnost měl rok 1992, kdy přechází do CalEnergy, tehdy malé americké společnosti zaměřené na geotermální elektrárny. Greg se zde z oblasti financí a investičních projektů rychle posunul do vedoucích pozic.
V roce 1999 oznámila CalEnergy akvizici velké regionální energetické společnosti z Iowy MidAmerican Energy Holdings. Po fúzi celá skupina začala používat jméno MidAmerican Energy. Greg Abel se stal jejím provozním ředitelem, zodpovědným za každodenní chod firmy, provozní efektivitu a integraci obou společností. Později v témže roce oznámila Berkshire Hathaway nákup 75% podílu v MidAmerican Energy za zhruba 2 miliardy USD. Právě při jednáních, která probíhala při této příležitosti si Warren všiml Gregova klidného analytického stylu, tvrdé pracovní morálky a schopnosti řídit komplexní provoz.
Další velký kariérní posun nastal pro Grega v roce 2008. Tehdy odešel z vedení MidAmerican Energy David Sokol a Greg Abel se stal jeho nástupcem. Pod Gregovým vedením firma masivně investuje do obnovitelných zdrojů a stává se lídrem v oblasti větrné a solární energie. Další významný krok přišel v roce 2014. Tehdy se po Warrenově souhlasu MidAmerican Energy přejmenovala na Berkshire Hathaway Energy. Důvodem bylo hlavně posílení značky, ukázka propojení s mateřskou firmou a zvýšení důvěryhodnosti při velkých investicích.
V roce 2018 se Greg opět dále profesně posunul. Stal se viceprezidentem Berkshire Hathaway pro nepojišťovací operace. Díky tomu získává dohled nad obrovskou částí konglomerátu, nad železnicemi, maloobchodem, průmyslem nebo energetikou. Tím se Greg dostal do vrcholného vedení Berkshire Hathaway.
Naprostým vrcholem se stal rok 2021, kdy Warren Buffet veřejně ohlásil, že Greg Abel je jeho nástupcem na pozici generálního ředitele Berkshire Hathaway. V květnu roku 2025 nakonec po šedesáti letech ve vedení Berkshire Hathaway Warren Buffet oficiálně oznámil svůj odchod z vedení společnosti. Na jeho pozici ho samozřejmě nahradí Greg. Tím se uzavřela dvacet pět let trvající cesta profesní spolupráce začínající na pozici provozního ředitele energetické firmy a končící vedením investičního impéria.
Greg Abel a Ajit Jain – dva princové, z nichž jen jeden může být králem
Když v roce 2018 jmenoval Warren Buffett Grega Abela viceprezidentem Berkshire Hathaway pro nepojišťovací operace a Ajita Jaina viceprezidentem Berkshire pro pojišťovnictví dal jasně najevo, že existují dva muži číslo dvě. Warren si obou nesmírně váží a s oběma spolupracuje prakticky stejně dlouho. Avšak každý z nich má trochu jiné povahové vlastnosti a profesní zkušenosti a schopnosti. Ajit Jain je pojišťovací génius, posedlý čísly. Povahově je spíše uzavřený a na veřejnosti téměř nevystupuje. Letos je mu sedmdesát dva let, je tedy o devět let starší než Greg Abel.
Jak už jsem zmínil výše, Greg je mladší než Ajit a má před sebou tedy delší časový horizont. Dále je Greg velmi univerzální manager s širokým a záběrem a zkušenostmi. Oproti Ajitovi je také více komunikativní a častěji se ukazuje na veřejnosti. Proto bude lépe působit jako nová tvář Berkshire Hathaway. Oba tito muži jsou špičkoví manageři a odborníci ve svých profesích. Nástupcem Warrena se ale mohl stát jen jeden a Greg se na tuto roli zkrátka hodí více. Ajit však zůstává i nadále velmi důležitou postavou ve společnosti.
Jaký je Greg Abel vlastně vedoucí?
Greg Abel je typ lídra, který se drží v pozadí a nechává mluvit výsledky. Jeho styl je pragmatický a věcný, rozhoduje na základě dat a provozní reality, nikoli podle emocí či krátkodobých trendů. Věří v decentralizaci, vybírá schopné manažery, dává jim důvěru a prostor, a do každodenního chodu firem zasahuje jen minimálně. To je v dokonalém souladu s kulturou Berkshire Hathaway, kde autonomie dceřiných společností patří k základním principům.
Zároveň je Abel dlouhodobý stratég. Už v energetice prosazoval masivní investice do obnovitelných zdrojů dávno předtím, než se staly módním tématem, a vždy kladl důraz na stabilní cash flow a udržitelnost. Nepotřebuje osobní publicitu ani kult osobnosti, jeho síla spočívá v tiché integritě, loajalitě a schopnosti řídit složité celky bez zbytečného hluku. Právě proto o něm Buffett řekl, že „má DNA Berkshire“.
Největší výzvy, které čekají na Grega Abela
Greg Abel přebírá Berkshire Hathaway v době, kdy je konglomerát silný a stabilní, ale zároveň stojí před zásadními otázkami. Tou první je správa investičního portfolia. Buffett zanechává firmu s obrovskou koncentrací v několika málo akciích, zejména v Applu. Abel, který dosud nemá vlastní investiční stopu, bude muset ukázat, zda dokáže portfolio udržet, nebo ho postupně diverzifikovat. S tím úzce souvisí i jeho nová role hlavního alokátora kapitálu, disciplína, v níž byl Buffett nepřekonatelný. Rozhodování, kdy koupit firmu, kdy akcie a kdy držet hotovost, bude pro Abela úplně novou zkouškou.
Další velkou výzvou je udržení firemní kultury. Berkshire funguje na decentralizovaném modelu, kdy desítky dceřiných firem řídí vlastní manažeři s velkou autonomií. Buffettova osobní autorita tento systém držela pohromadě, Abel ale bude muset dokázat, že důvěru manažerů a jejich loajalitu si udrží i bez Buffettovy charismatické přítomnosti. Stejně důležitá bude i komunikace s akcionáři a veřejností. Buffett byl nejen investorem, ale i učitelem, jeho dopisy a vystoupení na valných hromadách se staly legendárními. Abel je spíše tichý a pragmatický manažer, a proto bude muset najít vlastní způsob, jak si získat důvěru investorů.
V neposlední řadě stojí před Abelem i makroekonomické a sektorové výzvy. Berkshire sedí na hotovosti přesahující 150 miliard dolarů a Abel bude muset rozhodnout, jak ji využít v prostředí vysokých valuací a geopolitických nejistot. Zároveň se bude muset vypořádat s tlakem na transformaci energetiky. Berkshire Hathaway Energy, jeho domovská divize, je jedním z největších hráčů v USA a Abel bude muset balancovat mezi ziskovostí a rostoucími požadavky na dekarbonizaci a udržitelnost.
Co se s Gregem Abelem v Berkshire změní a co zůstane stejné?
Pod Gregem Abelem se Berkshire Hathaway nepochybně v některých ohledech promění. Nejvíce to bude patrné ve stylu vedení a komunikace. Zatímco Buffett byl charismatický učitel, jehož výroční dopisy a vystoupení na valných hromadách se staly legendárními, Abel je spíše tichý, pragmatický manažer. To znamená méně bonmotů a osobního kouzla, ale více věcnosti a důrazu na provozní realitu. Změnit se může i investiční přístup: Abel nemá Buffettovu historii velkých akciových sázek, a proto se očekává, že se bude více opírat o tým a investiční komisi. Díky svému původu v energetice může také posílit roli Berkshire Hathaway Energy a obecně investice do infrastruktury a obnovitelných zdrojů. A konečně, Abel nebude globální ikonou jako Buffett, spíše zůstane „manažerem v zákulisí“, což může změnit vnímání Berkshire mezi investory i veřejností.
Na druhou stranu, základní DNA Berkshire zůstane nedotčena. Abel je pevně zakořeněný v kultuře decentralizace, kdy dceřiné firmy mají velkou autonomii a vedení se soustředí na výběr správných lidí, nikoli na mikromanagement. Stejně tak zůstane zachován dlouhodobý investiční horizont, Berkshire nebude honit krátkodobé zisky ani módní trendy, ale bude dál stavět na stabilních byznysech s předvídatelným cash flow. Kapitálová disciplína, která je pro Berkshire typická, se nezmění: nakupovat firmy s jasnou perspektivou, za rozumnou cenu, a držet je „navždy“. A co je možná nejdůležitější, Abel přebírá i hodnoty integrity a férovosti, které Buffett považoval za základní pilíř celé skupiny. Jinými slovy: čeká nás evoluce, nikoli revoluce.
Závěr
Předání vedení Berkshire Hathaway Gregu Abelovi symbolizuje plynulý přechod do nové éry, která stojí na stejných hodnotách, ale s novou tváří v čele. Abel není druhý Buffett a ani se jím nesnaží být, jeho síla spočívá v tichém pragmatismu, důrazu na dlouhodobost a schopnosti řídit složité celky bez zbytečného hluku. To, co Buffett vybudoval, Abel nepřetvoří revolučně, ale bude rozvíjet evolučně: zachová decentralizaci, kapitálovou disciplínu i kulturu integrity, a zároveň přinese vlastní důraz na energetiku a infrastrukturu. Berkshire tak vstupuje do období, kdy už nebude stát na charismatu jednoho muže, ale na systému, který Buffett vybudoval a Abel nyní povede dál.
V příštím díle se blíže zaměřím na Buffettův investiční styl. Rozeberu důvody, které vedou k rozhodnutí nakoupit akcie dané společnosti anebo ji naopak převzít celou. Podívám se i na historii zpětných odkupů akcií Berkshire.
