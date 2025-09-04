Proč moudrým býti, když to není nutné

Jsme tuze slabí. Můžeme si to dovolit. Nemusíme denně bojovat o přežití. Naši dávní předkové museli.

Denně čelili predátorům, drsným životním podmínkám, tlupám nepřátel, museli ulovit kořist, zajistit sobě a svému rodu obživu a ochranu. Jsme potomky těch nejsilnějších. Těch, co přežili.

Dnes sílu nepotřebujeme. Máme traktory, a ne že ne. Máme stroje, nástroje, přístroje. Stačí zatáhnout za páčku či zmáčknout knoflík. Kosti nám slábnou, svaly atrofují. Protože přežijí a dál se množí i ti, co by kdysi zhynuli a vyhynuli.

Nepotřebujeme ani vnímavost a bystré smysly. Nepotřebujeme vlastní autentickou zkušenost a vlastní poznatky získané svým pozorováním a vyhodnocováním pozorovaného. Kdysi se naši předkové řídili především vlastním individuálním poznáním a vlastními zkušenostmi. Dnes naprostou většinu toho, co „víme“ o světě, jsme sami nevyzkoumali a neodpozorovali. Poznatky přejímáme a věříme těm obecně sdíleným. Posmíváme se lidem, kteří jsou skeptičtí ke zprostředkované zkušenosti, kterou my považujeme za danou a samozřejmou, přestože jsme se o ni sami na vlastní kůži nepřesvědčili. Sami jsme si neohmatali, neočichali, neochutnali. Ale máme rozum a dřívější dostupné zkušenosti druhých porovnáváme, přemýšlíme o nich, snažíme se vyhodnocovat a ověřovat jejich platnost.

Ale to už také přestává být užitečné. A tak hloupneme. Protože si to můžeme dovolit. Myslí za nás chytré krabičky. Tam najdeme návod na to, jak vypracovat žádost o dotaci, a seznam příkazů a zákazů, podle nichž se máme chovat. A když se chováme, nic se nám nemůže stát.

Jsme slabí, protože nepotřebujeme být silní. Jsme důvěřiví ke zdrojům, protože nepotřebujeme mít vlastní zkušenost. Jsme hloupí, protože si to můžeme dovolit, rozum k přežití nepotřebujeme. Mít dispozice, které nutně nepotřebujeme, nás jen zatěžuje. Proto je odhazujeme. A jako jsme odhodili svaly, odhazujeme nyní i mozek.

Na co by nám bilo mišlení. To jen unavuje a spočebovává energyji. Blbí svjet bude šťasný svjet. Tím vobjevime smisl žyvota. A tim smislem je … o čem jsme to? Brchlá zum klis kaso čouhlu. Játybo olpytví.

Autor: Ladislav Jakl | čtvrtek 4.9.2025 10:40 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Další články autora

Ladislav Jakl

Volby: Přehnaná očekávání

Zklamání bývá nejčastěji plodem rozporu mezi očekáváním a skutečností a jak z toho nutně plyne, že za ono zklamání velmi často může nikoli haněná realita, ale spíše nesprávné očekávání.

30.8.2025 v 8:17 | Karma: 27,38 | Přečteno: 466x | Diskuse | Ostatní

Ladislav Jakl

Utopie a dystopie jsou vlastně totéž

Žánry mívají své označení. Mnohdy už zapomínáme, co které označení vlastně znamená. Futuristickým literárním a filmovým příběhům jsme si zvykli říkat sci-fi, tedy vědecko-fantastické.

28.8.2025 v 13:43 | Karma: 21,34 | Přečteno: 310x | Diskuse | Ostatní

Ladislav Jakl

Medaile, nebo vězení?

Výroky mohou platit i neplatit současně. Protože svět je dialektický Za stejný výrok někomu dříve spílali, teď se k němu sami hlásí.

21.8.2025 v 19:19 | Karma: 31,16 | Přečteno: 496x | Diskuse | Ostatní

Ladislav Jakl

Hesla k obědu? Divná dieta

Onoho dne jsem musel vstávat brzy. Čekalo mě tisíc kilometrů za volantem. Z Gdańska do Chebu. Psal se patnáctý srpen roku 1980.

15.8.2025 v 12:53 | Karma: 25,40 | Přečteno: 534x | Diskuse | Ostatní

Ladislav Jakl

Co dělat, až nás vypnou

Země Evropské unie ovládlo militaristické třeštění. A ovládlo i českou spolčenost. Mír je sprosté slovo, diplomacie je forma appeasementu, každá koruna zbrojařům je dobrá koruna.

14.8.2025 v 20:43 | Karma: 27,38 | Přečteno: 405x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 17 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  4.9 10:50

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

4. září 2025  10:46,  aktualizováno  11:06

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...

Metoda Markovič je tu. Straku promítnou na festivalu, Hojer míří na obrazovky

4. září 2025  11:03

Očekávanou novou sérii Metody Markovič s podtitulem Straka nabídne v předpremiéře ke zhlédnutí svým...

České dráhy prozradily, kam Pavel vyrazil na dovolenou. Vezly mu motorku

4. září 2025  10:57

Prezident Petr Pavel po návratu z návštěvy Slovinska odjel na dovolenou. Hrad konkrétní místo...

Rusko a Čína budují armády, aby přetvořily globální řád, řekl v Praze šéf NATO

4. září 2025  10:41,  aktualizováno  10:53

Na Pražském obranným summitu vystoupil generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ladislav Jakl

  • Počet článků 510
  • Celková karma 27,56
  • Průměrná čtenost 3659x
Novinář, muzikant, politický analytik a pivovarnický expert. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.