Proč moudrým býti, když to není nutné
Denně čelili predátorům, drsným životním podmínkám, tlupám nepřátel, museli ulovit kořist, zajistit sobě a svému rodu obživu a ochranu. Jsme potomky těch nejsilnějších. Těch, co přežili.
Dnes sílu nepotřebujeme. Máme traktory, a ne že ne. Máme stroje, nástroje, přístroje. Stačí zatáhnout za páčku či zmáčknout knoflík. Kosti nám slábnou, svaly atrofují. Protože přežijí a dál se množí i ti, co by kdysi zhynuli a vyhynuli.
Nepotřebujeme ani vnímavost a bystré smysly. Nepotřebujeme vlastní autentickou zkušenost a vlastní poznatky získané svým pozorováním a vyhodnocováním pozorovaného. Kdysi se naši předkové řídili především vlastním individuálním poznáním a vlastními zkušenostmi. Dnes naprostou většinu toho, co „víme“ o světě, jsme sami nevyzkoumali a neodpozorovali. Poznatky přejímáme a věříme těm obecně sdíleným. Posmíváme se lidem, kteří jsou skeptičtí ke zprostředkované zkušenosti, kterou my považujeme za danou a samozřejmou, přestože jsme se o ni sami na vlastní kůži nepřesvědčili. Sami jsme si neohmatali, neočichali, neochutnali. Ale máme rozum a dřívější dostupné zkušenosti druhých porovnáváme, přemýšlíme o nich, snažíme se vyhodnocovat a ověřovat jejich platnost.
Ale to už také přestává být užitečné. A tak hloupneme. Protože si to můžeme dovolit. Myslí za nás chytré krabičky. Tam najdeme návod na to, jak vypracovat žádost o dotaci, a seznam příkazů a zákazů, podle nichž se máme chovat. A když se chováme, nic se nám nemůže stát.
Jsme slabí, protože nepotřebujeme být silní. Jsme důvěřiví ke zdrojům, protože nepotřebujeme mít vlastní zkušenost. Jsme hloupí, protože si to můžeme dovolit, rozum k přežití nepotřebujeme. Mít dispozice, které nutně nepotřebujeme, nás jen zatěžuje. Proto je odhazujeme. A jako jsme odhodili svaly, odhazujeme nyní i mozek.
Na co by nám bilo mišlení. To jen unavuje a spočebovává energyji. Blbí svjet bude šťasný svjet. Tím vobjevime smisl žyvota. A tim smislem je … o čem jsme to? Brchlá zum klis kaso čouhlu. Játybo olpytví.
Ladislav Jakl
