Medaile, nebo vězení?
A co je zajímavé? Nikdo to nepovažuje za divné. Nikdo neřekne: mýlili jsme se, omlouváme se, změnili jsme názor.
Ono se pak lépe ten názor mění dál a dál. Odvolávám, co jsem odvolal, a slibuji, co jsem slíbil. Tak třeba s těmi plynovody Nord Stream 1 a 2. Měly zajistit Německu laciný ruský plyn, aby si Němci mohli odstavit uhelné a jaderné elektrárny a získat čas, než je nějakým zázrakem stejně levně nahradí. Jenže ten plyn byl ruský. A platit peníze Rusům je zlé.
Zavřít kohoutky nestačí, to by lidé brlali, že je trápí energetická drahota, a tlačili by na znovuotevření. Je to třeba zničit. Ale to je sabotáž. Terorismus. Kriminální násilný čin. Nebo ne? Nebo je to prozíravý a hrdinský krok? Obojí současně! Ze stejných úst! Prostě: dialektika.
V Itálii zatli ukrajinského agenta. Měl řídit skupinu sabotérů, která tehdy u dánského pobřeží vykonala onen teroristický/hrdinský akt. Italové ho teď nejspíše vydají Němcům. Ale co s ním pak Němci provedou? Zavřou do basy? Nebo mu dají metál? A co takhle obojí? Protože dialektika, ne?
Ta už je v našem světě krásně zavedena a všichni dělají, jakože nic. Říkali jste před třemi lety, že na Ukrajině je třeba okamžitě přestat střílet a začít vyjednávat, neklást ultimáta a snažit se o všestranně přijatelnou a výhodnou dohodu? Pak jsme byli chcimíři, kolaboranti a dezoláti. Říkali jste to před dvěma lety? Byli jste putinovci, prorussáci a totalitní zrůdy. Říkali jste to před rokem? Byli jste svině nebo živlové patřící do kriminálu. Říkali jste to před měsícem? Byli jste všechno dohromady.
Říkáte totéž dnes? Jste nejvyšší představitelé NATO a Evropské unie. Že se má jednat? Že už neplatí: zbraní, kolik je potřeba, a tak dlouho, kolik je potřeba? Že už neplatí: protiofenzíva, vyhnání a porážka Rusů, reparace, obnovení kyjevské nadvlády nad územím s ruskou většinou? Že už neplatí: to, co se nepovedlo sankcemi, určitě se povede dalšími sankcemi? To je prostě ta dialektika.
A jaké z toho plyne ponaučení? Není důležité, CO kdo říká, ale KDO co říká. Dezolát nesmí, premiér členského státu NATO může. Ale to není vše. Mnohem důležitější, než CO se říká, je, KDY se to říká. Nemůžete říkat věci jen tak, prostě v momentu, kdy jste k nim po své úvaze dospěli. Musíte počkat, až se takový postoj stane nejdřív tolerovaným, pak přijatelným, pak podporovaným a nakonec oficiálním.
Takže co by se člověk divil. Mohou být platné i naprosté protiklady. Záleží jen na správném načasování a správném přístupu k dialektice. Basa, nebo kriminál? Obojí je správné! Vždyť to máte v té své brožuře. Nebo na komunikační kartě.
psáno pro IVK
Ladislav Jakl
Hesla k obědu? Divná dieta
Onoho dne jsem musel vstávat brzy. Čekalo mě tisíc kilometrů za volantem. Z Gdańska do Chebu. Psal se patnáctý srpen roku 1980.
Ladislav Jakl
Co dělat, až nás vypnou
Země Evropské unie ovládlo militaristické třeštění. A ovládlo i českou spolčenost. Mír je sprosté slovo, diplomacie je forma appeasementu, každá koruna zbrojařům je dobrá koruna.
Ladislav Jakl
Tajemství jako ohrožený druh
Vyrůstal jsem jako nejmladší ze čtyř bratrů. Táta byl voják – a máma? Polka, za války zavátá do Čech, přičemž o jejím hrůzplném mládí nevěděl nikdo nic. Na osobní otázky odpovídávala mnohahodinovým mlčením.
Ladislav Jakl
Bruselské právo
Ročně zemře ročně v Evropě na následky podchlazení v průměru 363.500 lidí. Uvádí to řada otevřených zdrojů. Jde o zemřelé, kde chlad byl hlavní nebo jednou z hlavních příčin smrti.
Ladislav Jakl
Léto se zeptalo sládků: co jste dělali na jaře? Připravovali jsme pro tebe letní piva!
Nejlepším nápojem pro sychravý podzim je co? Správně. Pivo. A pro tuhou zimu? Pro změnu pivo. A co se hodí pít za svěžího jara? No přece pivo. Zato v horkém létě, tak to by chtělo pivo. Zdá se vám to jednotvárné?
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Netanjahu chce jednat o konci války. Izraelská armáda už je na předměstí Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájit jednání o propuštění rukojmích a o ukončení...
Policie v Miláně obsadila po 30 letech vzpurné sociální centrum. Meloniová jásá
Italská policie ve čtvrtek obsadila sociální centrum Leoncavallo v Miláně, které aktivisté...
Policie zmrazila bitcoin, stát dražil dál. Časová osa Decroix přidala v kauze otázky
Premium Měl to být důkaz, který rozptýlí všechny pochybnosti o tom, jakou roli sehrál stát, ministerstva a...
Česko už zná svého Vinaře roku. Letošní ročník ovládly ryzlinky
Celkem 666 vzorků vín z 66 českých a moravských vinařství poválela na svých chuťových pohárcích...
Prodej bytu 1+1, Slavičín
Obchodní, Slavičín, okres Zlín
2 890 000 Kč
- Počet článků 507
- Celková karma 24,61
- Průměrná čtenost 3678x