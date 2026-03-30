Křížová výprava válka v Zálivu?
Pokud jste na té správné straně a pokorně prosíte, musí to pomoci. No, vlastně nemusí. Americký ministr války Pete Hegseth vyzval během modlitby v Pentagonu Američany, aby se modlili za americké vojáky „na kolenou s rodinou, ve školách, v kostelech, jménem Ježíše Krista“. Naznačil tak světu, že Američané vedou v Íránu cosi jako svatou válku. Křížovou výpravu. Náboženský boj za Krista. Má to ale háček.
Na otázku jednoho novináře, jaké země v této válce nejvíce spolupracují s Washingtonem, ministr odpověděl, že Izrael. „Od prvního dne je úžasným a schopným partnerem,“ dodal. Rovněž vyzdvihl země Perského zálivu. „Jsme hrdí na to, že je bráníme, že stojíme po jejich boku,“ řekl Hegseth a jmenoval Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt či Saúdskou Arábii.
To jsou dost zvláštní spojenci v boji za Krista. Copak Izrael, jeho motivace je daleko více pragmatická než náboženská, takže asi jeho představitelé zkousnou, že tak trochu bojují za Krista. Ale co absolutistické sunnitské arabské monarchie? Ty jsou také nadšené, že bojují za Krista? I ty napůl wahhábistické? A ještě jim to někdo vehementně strká pod nos?
Ano, šíitský režim v Iránu byl vždy rivalem a konkurentem arabských monarchií. Ale že by tito Arabové kvůli tomu šli do boje ve jménu Krista? Ony tyhle dosud spojenecké země také mají své zájmy, svou veřejnost, třebaže váhu tam mají jen některé klany a rodiny. Není pro ně jednoduché přijmout, že se kvůli americko-izraelské válce staly terčem. Že americké vojenské základy v oblasti je neochránily, ale spíše působí jako hromosvod. Pokud si někdo chce uchovat jejich spojenectví, měl by našlapovat opatrně, a ne jim to ještě ztěžovat a tlačit je do náboženské interpretace války.
Opravdu je celé dobrodružství v Perském dobře domyšlené? A komunikace kolem něj také? Je jasně stanoven cíl? A metody jeho dosažení? Spíš to vypadá, že tu kdosi do čehosi šlápl..
psáno pro IVK
Ladislav Jakl
