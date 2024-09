Koaliční tance: útěk od odpovědnosti

Piráti odcházejí z vlády. Dalo se to čekat. Vláda je u veřejnosti velice nepopulární, určitě uvnitř koaličních stran (kromě ODS) už dlouho probíhá debata.

Debata o tom, jestli výnosy z vládního angažmá pro danou stranu vůbec převažují nad náklady, které bude muset dotyčná strana zaplatit za rok ve volbách.

A v ODS určitě také už dlouho probíhá debata, nakolik je pro ně koaliční pouto koulí na noze, zvláště v případě Pirátů, kteří k udržení většiny nejsou zapotřebí. Neúspěšné vládnutí je zkrátka třeba na někoho shodit, a rychle utíkat co nejdále od terče veřejného hněvu.

Čekalo se jen na záminku. Tou se stala kauza „digitalizace“. (Digitus znamená latinsky prst, můžeme jen hádat, o který asi jde.) Co je to vůbec za projekt? Jistěže má administrace státní správy a její kontakt s veřejností fungovat co nejvýkonněji, nejefektivněji a nejspolehlivěji. A jistěže je k tomu třeba průběžně neustále modernizovat zpracování všech úkonů, a to ku prospěchu úřadů i uživatelů. Ale zde se technologická modernizace stala ideologickým symbolem a politickou modlou. Asi jako svého času sovětská elektrifikace. Proces digitalizace se ze samozřejmého postupného zlepšování funkce úřadů stal zosobněním „Velkého skoku vpřed“ po čínském vzoru, zosobněním ideologického pokrokářství.

V tomto pojetí musel tenhle projet selhat. Sledoval totiž od začátku primárně jiné cíle než zlepšit fungování úřadů. Měl se stát módní fasádou nové doby. Proto odpovědnost za jeho selhání nenese jen realizátor, tedy Bartošovo ministerstvo, ale celá vláda za to, že vůbec akceptovala megalomanské budovatelské plány Pirátů.

Jen na okraj k tomu ministerstvu: opravdu musí ministerstvo sídlit v paláci na Staroměstském náměstí? Musejí mít úředníci výhled na sochu Jana Husa a Mariánský sloup? A není za těmi nejdražšími okny ve Střední Evropě nějaký sklad nepoužívané IT techniky (protože po dlouhá letá opravdu skandálně byl).

Možná je třeba dodat ještě jednu věc: a bylo by vůbec dobře, kdyby se tento projekt byl povedl? Není on vlastně jen botou mezi dveřmi pro ještě intenzívnější buzeraci stavebníků, pro průběžné zatěžování žadatelů o stavební povolení dalšími a dalšími ničivými podmínkami? Nepotřebuje české stavební řízení spíše razantní oproštění od drastických podmínek, které každý stavebník už dnes musí plnit?

Na celé frašce kolem odloučení pirátského škuneru od vládni flotily je nejzábavnější reakce několika pirátských funkcionářů. Že prý stejně nemá cenu v téhle koalici být, protože se Pirátům v jejím rámci nepodařilo prosadit své priority, jako je manželství „pro všechny“, legalizace marihuany a podpora bydlení. Fakt v době potravinové drahoty, znehodnocení úspor, zabrzděného ekonomického růstu, rozmáhající se nouze i u střední třídy či drastického zdražování energií má mít stát jako svou prioritu první dvě výstřednosti? Na to že čekají naši důchodci, zaměstnanci, české rodiny, obyčejní spotřebitelé?

A ona podpora bydlení? No, bydlení je prostě drahou věcí (pokud nemáme namysli ubytovny). A je jasné, že mnoho lidí si na své bydlení ještě nevydělalo dost peněz. Co s tím? Vezmou se peníze lidem, co už si peníze už vydělali, a dají se těm, co si je nevydělali. Jiný recept Piráti odjakživa nemají. Nebo snad ještě: rovnou vzít byty vlastníkům a dát je nevlastníkům. To je také jeden z pirátských plánů.

Do voleb zbývá rok. Vypadá to, že bude z pozice vládních stran naplněn přesvědčováním voličů: za ekonomický a společenský rozvrat nemůžeme my, to někteří naši koaliční partneři. Zbaští to voliči?

psáno pro IVK