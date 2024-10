Jak se liší úchylka od normy?

Stavebnictví u nás už několik let neroste. To je divné, když všude slyšíme, že prý je nedostatek bytů. Pak by se přece měla kumulovat roky neuspokojená poptávka a developerům by se tak válely peníze po zemi, když jí nejdou vstříc.

Budou volby. Už zase. Posledních 35 let jsme je chtěli vnímat jako svátek demokracie. Pořád je tak ještě někdo vnímá? A lze to vůbec?

Vzdělání: soukromé, nebo veřejné?

Co je hlavní náplní rodičovské výchovy? Odnaučit dítě to, co ho naučili ve škole. No, bohužel to není jen bonmot. Je to holý fakt.