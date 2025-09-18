Divadlo vždy o krok napřed
Později jsem se dověděl, to byla zdejší zlatá éra, spojená se špičkovým režisérem Janem Grossmanem, já jsem si tehdy prostě myslel, že takhle má správně divadlo vypadat normálně. Netušil jsem, jak bylo tehdy to chebské výjimečné, o sáhy před ostatními divadly, a jak se na jeho představení běžně jezdilo z Prahy.
S chebským divadlem mám spojené i listopadové dny roku 1989. Poté, co jsem se 17. 11. účastnil památné pražské demonstrace, jsem prožil snad nejhektičtější dny života, ale už o týden později, v pátek 24. listopadu, kdy jsem se zúčastnil v Obecním domě další z mnoha „revolučních“ akcí, setkání umělců, kde se řešily už jen čistě profesní záležitosti a byly tam položeny základy pozdějšího Ochranného svazu autorského, jsem pochopil, že to hlavní se nyní odehrává už mimo metropoli.
Naložil jsem velikou tašku balíky letáků, pro jistotu je zaházel sklenicemi od okurek (protože mimo Prahu zdaleka nebylo dobojováno), a vyrazil vlakem do Chebu. Coby doupě převratového kvasu tam tehdy fungovalo Déčko – místní divadelní klub. Tam se už v pátek 24. v noci vše peklo. Druhý dne jsem vystoupil v hlavní budově divadla na veřejném setkání a v neděli už na velkém shromáždění na náměstí Krále Jiřího, organizovaném také lidmi z divadla. Divadlo bylo základnou pro veškeré dění v chebských polistopadových týdnech. Opět bylo o sáhy vepředu.
Uplynulo necelých 36 let, a chebské divadlo je už zase vepředu a před ostatními. Pokrokově zařadilo představení pro děti od pěti let „Mami, tati, co je sex?“ Tam se dětem, dosud bloudícím v temnotách, konečně otevřely oči při procházce vulvovou loukou a penisovým lesem. Pětiletá dítka konečně prozřela při didaktickém sdělení, že penis je stejně citlivý jako anál, mohla si zavýskat při pištění loutek, jak tenhle penis stojí a tamten nestojí, že někdo má jen jedno varle a někdo dvě. Vše názorné, doslovné, návodné a dosud skryté odhalující.
V každé době představovat pokrok a být vepředu před ostatními holt vyžaduje něco jiného. V chebském divadle dneška to znamená, že si rodiče ze svých daní zaplatí to, že jim někdo przní jejich děti. A příslušníci naší generace lkají, o co vše jsme byli v dětství připraveni. Jak jsme bez toho mohli žít a dospívat? Jak se mí spolužáci vůbec mohli později vdávat a ženit a mít děti? Bez takové zásadní pomoci?
Můžeme se jen ptát, v čem bude chebské divadlo vepředu v příštích desetiletích. Pokrok přece něco obnáší, a co bylo vepředu včera, zítra už stačit nebude. Ale nemám strach. Nápadití umělci jistě zase něco vymyslí.
psáno pro IVK
Ladislav Jakl
Proč moudrým býti, když to není nutné
Jsme tuze slabí. Můžeme si to dovolit. Nemusíme denně bojovat o přežití. Naši dávní předkové museli.
Ladislav Jakl
Volby: Přehnaná očekávání
Zklamání bývá nejčastěji plodem rozporu mezi očekáváním a skutečností a jak z toho nutně plyne, že za ono zklamání velmi často může nikoli haněná realita, ale spíše nesprávné očekávání.
Ladislav Jakl
Utopie a dystopie jsou vlastně totéž
Žánry mívají své označení. Mnohdy už zapomínáme, co které označení vlastně znamená. Futuristickým literárním a filmovým příběhům jsme si zvykli říkat sci-fi, tedy vědecko-fantastické.
Ladislav Jakl
Medaile, nebo vězení?
Výroky mohou platit i neplatit současně. Protože svět je dialektický Za stejný výrok někomu dříve spílali, teď se k němu sami hlásí.
Ladislav Jakl
Hesla k obědu? Divná dieta
Onoho dne jsem musel vstávat brzy. Čekalo mě tisíc kilometrů za volantem. Z Gdańska do Chebu. Psal se patnáctý srpen roku 1980.
|Další články autora
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Nemůžeme marnit talenty, gymnázia měla mít větší kapacity, říká lídr Přísahy Zimola
Bude to velký návrat na celostátní politickou scénu, nebo po volbách dál zůstane u té komunální...
Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala
„Česko prosperuje,“ burcoval ve čtvrtek v Praze ve Slovanském domě voliče před říjnovými volbami...
Zítko dostal tři roky vězení. Lhal o očkování proti koronaviru, vysvětlil soud
Chomutovský soud ve čtvrtek potrestal třemi lety vězení aktivistu Pavla Zítka za šíření poplašné...
Trump s bitcoinem po severokorejsku. Před Kapitolem vztyčili jeho zlatou sochu
Před sídlem amerického Kongresu někdo ve středu vztyčil zhruba 3,6 metru vysokou pozlacenou sochu...
Obchodník
LIDEX CZ s.r.o.
nabízený plat: 40 000 - 80 000 Kč
- Počet článků 511
- Celková karma 25,88
- Průměrná čtenost 3653x