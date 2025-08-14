Co dělat, až nás vypnou
Člověk by řekl, že je to správné v době, kdy v Evropě vybuchují vlaky, metra, autobusy, útočí se noži a mačetami, kdy do bukolické selanky pronikly miliony mladých mužů z kulturně a etnicky zcela jiných končin. Některá místa už nelze bránit, ta už je nutno brát si zpět.
Jenže o lepší kontrole vnější schengenské hranice nebo popřípadě o znovuzavedení hraničního režimu mezi členskými zeměmi Schengenu tady nikdo moc nemluví. Ani o nastolení pořádku v ulicích metropolí. Mluví se o stihačkách, bombardérech, raketách, křižnících, dělech a tancích. No, některé národy si libují v písních, jiné zase v tancích.
Tyhle bojové přesmyčky se zatím dějí spíše v hlavách, na politické scéně a ve společenském klimatu. Ale brzy se promítnou i do veřejných nákladů a následně také do míry bojechtivosti nově nadupaných a nově zaplacených lidí v maskáčích, holínkách a helmách. Kvůli bezpečí v ulicích to není. Je to prý kvůli globálním rizikům. Sice nemáme s nikým žádný spor na naši vojáci dosud stříleli převážně na domorodce kdesi v dalekých pouštích a horách, ale společensky bonifikovaný postoj je ten, že užuž nás chce někdo napadnout a je třeba být připraven, možná i k preventivnímu úderu.
To celé se halí do dojemných slov plných starosti o bezpečí občanů. Pak se ale začalo od konce. Kdyby opravdu vážně měl stát starost o bezpečí civilistů, kdyby opravdu situaci vyhodnotil tak, že našim rodinám bezprostředně hrozí válečné utrpení, bylo by to dávno vidět.
První starostí by bylo budování krytů, podzemních nemocnic, únikových zón, lidem by se rozdávaly ochranné pomůcky a evakuační plány, na školách a pracovištích by probíhala cvičení civilní obrany. Nic z toho se ale neděje. Je to vše jen „jako“. Jako kdyby nikdo nevěřil že našim lidem něco reálně hrozí, a jako kdyby tu někdo spoléhal na to, že globální spory se dnes vedou někde v počítači.
Proto se mi nechce šmahem odsuzovat na první pohled trochu hysterickou iniciativu ministerstva vnitra, které začalo rozesílat lidem manuál, jak se chovat při krizi, kdy nepůjde proud, nepoteče voda a vypadne zásobování. To už mělo být dávno. Havárie, požáry, přírodní pohromy, úniky chemických látek, výbuchy v rizikových technologických firmách, to už tady přece bylo a určitě opět bude. A jestli se k těmto rizikům údajně přidává i riziko přímého vojenského ohrožení, pak mají lidé dostat základní informace o tom, jak se lépe chránit. Ale ne v nějaké jednorázové huráakci, ale dlouhodobě, postupně, od škol, od médií, od obcí, od státní správy.
Takže co se mi šmahem nechce odsuzovat, nemohu šmahem ani kdovíjak chválit. Ona iniciativa totiž smrdí. Smrdí strachem z výpadků proudu kvůli šílenému boji s podnebím. Není to vojenské ohrožení, na co si máme zvykat. Má to být trvalý stav nejistoty, že na elektrický proud už nebude spolehnutí, protože musíme bojovat s kysličníkem uhličitým.
No, ať už je to sodovkový plyn nebo nějaká vzdálená velmoc, vždy je dobré pěstovat obraz nepřítele, když chcete utahovat šrouby.
Psáno pro IVK
Ladislav Jakl
Tajemství jako ohrožený druh
Vyrůstal jsem jako nejmladší ze čtyř bratrů. Táta byl voják – a máma? Polka, za války zavátá do Čech, přičemž o jejím hrůzplném mládí nevěděl nikdo nic. Na osobní otázky odpovídávala mnohahodinovým mlčením.
Ladislav Jakl
Bruselské právo
Ročně zemře ročně v Evropě na následky podchlazení v průměru 363.500 lidí. Uvádí to řada otevřených zdrojů. Jde o zemřelé, kde chlad byl hlavní nebo jednou z hlavních příčin smrti.
Ladislav Jakl
Léto se zeptalo sládků: co jste dělali na jaře? Připravovali jsme pro tebe letní piva!
Nejlepším nápojem pro sychravý podzim je co? Správně. Pivo. A pro tuhou zimu? Pro změnu pivo. A co se hodí pít za svěžího jara? No přece pivo. Zato v horkém létě, tak to by chtělo pivo. Zdá se vám to jednotvárné?
Ladislav Jakl
Liberalizovat konzervativismus? Raději konzervovat liberalismus!
„Dog eats dog“. Nebo také „revoluce požírá své děti“. Ať už tenhle fenomén nazveme jakkoli, vždy to chce u každého dalšího dílu tohohle bijáku nakoupit popkorn, sednout si do první řady – a bavit se.
Ladislav Jakl
Bacha zleva
Jihoafrický prezident momentálně pobývá na návštěvě USA. Kdysi v JAR vypukly velké krvavé rasové nepokoje. Spouštěcí moment byl zdánlivě bizarní.
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala...
Je to sebevražedná mise, ale jsme ochotni jít do konfliktu s EU, slíbil Turek
Být v příští vládě po parlamentních volbách je podle europoslance za Motoristy sobě Filipa Turka...
Přívalová povodeň v Indii zabila 56 lidí, další desítky hledají záchranáři
Nejméně 56 mrtvých si vyžádala přívalová povodeň, která ve čtvrtek zasáhla horskou oblast indické...
Teplotní rekordy padly na 15 místech v Česku. Nejvíce naměřili přes 36°Celsia
Teplotní rekordy ve čtvrtek v Česku padly na 15 ze 169 míst, kde se měří přes 30 let. Nejtepleji...
Po čelním střetu vozidel na Kladensku zemřel řidič dodávky
Při nehodě nákladního auta a dodávky v katastru obce Hořešovičky na Kladensku ve čtvrtek večer...
- Počet článků 505
- Celková karma 24,67
- Průměrná čtenost 3691x