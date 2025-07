Bruselské právo

Ročně zemře ročně v Evropě na následky podchlazení v průměru 363.500 lidí. Uvádí to řada otevřených zdrojů. Jde o zemřelé, kde chlad byl hlavní nebo jednou z hlavních příčin smrti.

Česká televize ale přišla se zprávou, že podle vědeckých studií přijdou v Evropě ročně na následky veder o život stovky lidí a že to je argument pro boj proti vypouštění kysličníku uhličitého lidskou činností.

Ročně zemře v EU asi pět – šest milionů lidí (při epidemii víc po nich míň). A tady nám z oficiálního média vážně někdo tvrdí, že stovky milionů lidí mají povinně zchudnout, aby prý neumíraly stovky lidí vedrem.

Že by hned vystartovali placení opravovači fám, dezinformací a dezinterpretací? Kdepak. Ti mají přece úplně jinou práci. Třeba Novinky.cz, web deníku Právo, mají rubriku Řetězák. Tam ze 100 % „uvádějí na pravou míru“ pouze a jedině výroky kritizující EU, dnešní českou vládu a mainstreamové tematické ikony. Nikdy ne obráceně. Stejné to je s jejich rubrikou Kontext, kde „opravují“ názory v diskusích pod články. Nejen fakta, ale opravdu i názory. A vždy jen a výhradně z pozic vládnoucí euroideologie.

No co by se člověk divil. Angažovaná žurnalistika se vrátila. A na Novinkách zejména. Společnou kandidátku SPD s hostujícími kandidáty programově podobných stran nazývají slepencem. Že tak opozice říkala koalici, kde vedle sebe ve vládě seděli nominální konzervativci od Lidovců a ODS vedle ultraliberálů ze STAN a Pirátů, to bylo nutno brát jako termín hanlivý, politický a komentátorský. Novinky však tento obrat používají ve zpravodajství, dokonce v titulcích. Prostě se mstí za uraženou vládu jako její tiskový orgán. A že si ten termín vybrali aktivisté Novinek kvůli tomu, že jde o hostování na kandidátkách a nikoli o oficiální koalici? Pak bych se jich zeptal, jestli někdy byli u voleb a viděli nějaký volební lístek. Hostování členů jiných uskupení na kandidátkách není ničím novým, je to běžné už 35 let a svazákům z Novinek a Seznamu to nikdy nevadilo.

Prostě angažovaná žurnalistika. Což se pozná i podle toho, jak tenhle pokračovatel někdejšího Rudého práva uveřejnil za posledního půl roku více posměšných karikatur amerického prezidenta než svého času právě Rudé právo a Dikobraz dohromady stihli za rok.

Možná by se Novinky a Právo měly přejmenovat.