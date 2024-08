Aktuální střípky z nereálného světa

Rusko si s USA navzájem vyměňují vězně. V diskusích na toto téma jsem zachytil zajímavý nápad: že by západní země měly dělat na svém území preventivní odchyt Rusů, aby jich pak bylo dost na různé takové výměny.

Realitou se už dávno stalo mnoho jiných nápadů, jejichž uskutečnění se dříve dálo být nemožným. Třeba se podaří v život uvést i tuto myšlenku. Po celé Zeměkouli by probíhaly odchyty (možná mimo nějakou sezónu hájení) a nalovený materiál by se pak směňoval na burzách. Nejdřív za lidi odchytnuté konkurencí, poté za jakoukoli jinou adekvátní protihodnotu. To by mohlo podpořit stagnující zahraniční obchod.

Když chlap zmlátí ženu v reálném životě, dostane se mu minimálně opovržení. V horším případě takového čeká trestní řízení a poté i rozsudek. Když chlap zmlátí ženu v Paříži v boxerské soutěži na olympiádě, místo flastru se může dočkat i medaile. Pak by se s takovou medailí mohl radovat třeba na pražském pochodu pýchy společně s podobně něžnými osůbkami.

Od českých hranic se od tohoto víkendu dostanete k polskému Baltu už za pět hodin. To je asi tak polovina času, co tahle cesta zabrala ještě nedávno. Ono to vůbec vypadá, že v Polsku se za posledních 35 let postavilo v průmětu za týden tolik dálnic, jako u nás za pět let. Možná je to tím, že Polsko je chudé na „ekologické“ aktivistické vyděrače. Co kdybychom k nim několik exemplářů tohoto skvělého českého artiklu vyvezli? Aby se Poláci taky hezky pobavili.

Ač je to ještě mladý chlapec, přece už je Miroslav Kalousek ministrem financí jen emeritním už řadu let. A z tohoto nadhledu se pustil do aktuálního šéfa tohoto resortu Stanjury, že prý současný pan ministr lže, jak když tiskne. Spor se týká rezignace na opakované vládní sliby, jak že bude razantně snižovat schodek. Že si ten Snajura nedá říct. Pořád mává nějakými čísly, na která ho každý nachytá. Měl si vzít příklad z jiného ze svých předchůdců, z Bohuslava Sobotky. Ten na kritiku neplnění předvolebních slibů rovnou naférovku odvětil, že ony sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce.

Bulváry aplaudují českému hrdinovi, který láme pivní rekordy, například v pití piva vestoje na hlavě. Přitom stát na hlavě je mnohem jednodušší než stát na jedné ruce. Tak jsem ale mnohokrát pivo na čas pil já - a bulváry mlčely. Aha, ony v tu dobu žádné nebyly. Ale já to stejně nedělal kvůli nim. Na jedné ruce místo na hlavě jsem stál kvůli tomu, abych jednou i v 65 letech mohl mít na temeni husté vlasy.

Proti tomu je digitalizace stavebních řízení pouhou prkotinou. Nebo ne? Prý se celý pokrokový projekt ministra Bartoše nějak zasekl. Že by to pan ministr nezvládl? Ale kdepak. On dobře ví, co dělá. Podle Pirátů toho bylo postaveno ažaž. Co byste pořád chtěli stavět?! Už to slovo „stavět“ vůbec není dynamické, nijak nejde s dobou, je prostě takové statické. Zákaz staveb všeho druhu by ale u nedostatečně uvědomělé veřejnosti neprošel, tak se to hodí na ony jedničky a nuly. No, spíše člověka napadne, že slovo digitalizace původně pochází od slova prst. Možná by i někdo věděl, který a jak v téhle souvislosti použít…

