Zatímco se všichni dívají na roboty, my přehlížíme mnohem větší šanci

Víte, co Česku chybí, aby se stalo lídrem v gigainvesticích? Lidé, kteří je dovedou dokončit. Všichni mluví o gigainvesticích, ale málokdo o tom, kdo je vlastně dotáhne do konce.

Česku chybí klíčová profese, bez které se žádný velký projekt neobejde.

Logistika velkých projektů. Projektová logistika.

Téma, které v České republice v podstatě neexistuje.

A přitom – bez ní se nepostaví vůbec nic.

Tak trochu neviditelná disciplína

Když řeknete „projektová logistika“, většina lidí si představí převoz nějakého obrovského zařízení přes půlku světa. Kamion s policejním doprovodem, lodní kolos s turbínou, možná vrtulník.

Jenže to je jen ta viditelná, mediálně vděčná část. Ve skutečnosti je přeprava nadrozměrného nákladu jen zlomek celku. Skutečná projektová logistika je o koordinaci tisíců položek z různých zemí, často s protichůdnými požadavky. Všechno musí navazovat na stavbu, výrobu, počasí, rozhodnutí investorů i lokální podmínky.

Je to jako hrát šachy na třípatrové šachovnici, kde se pravidla mění každou hodinu – a váš tah může ovlivnit i celkové přežití projektu.

A teď otázka: učí se to v Česku? Ne. Ani v Polsku. Ani v Maďarsku. Ani na Slovensku.

Jedno z nejdůležitějších povolání, které si nikdo nevybírá

Věci se mají tak: projektová logistika se v regionu střední a východní Evropy vůbec systematicky neučí. Přitom se tu staví víc než kdy dřív. Jsme montovna, ale zároveň logistické srdce Evropy. Máme silniční síť, průmysl, exportní firmy – ale nemáme lidi, kteří by řídili logistiku projektů.

A tady není řeč o běžných dispečerech, ale o odbornících, kteří rozumí projektům v energetice, chemii, infrastruktuře. Kteří umí komunikovat s inženýry, s celníky, s přístavy, s místními úřady. A zvládnou rozhodnout i ve chvíli, kdy je půlnoc, loď se blíží k překladišti a zároveň někdo mění plán stavby.

Tohle je práce budoucnosti. A nikdo ji u nás zatím nevychovává.

A teď si představme, že bychom s tím začali

Představme si studijní obor zaměřený na projektovou logistiku. V češtině i angličtině. S výukou světových jazyků, orientací na praxi a propojením s firmami, které v oboru už dnes působí.

Vznikne obor, který v Evropě nemá obdoby .

. Do Česka začnou jezdit studenti z Polska, Rumunska, Srbska, ale i z Asie.

Vytvoří se komunita, která tu zůstane navázaná i po škole – ať už budou pracovat pro nadnárodní EPC firmy nebo špičkové speditéry.

A pokud se do toho zapojí i výuka umělé inteligence v projektové logistice, bude Česko najednou na čele něčeho, co je dnes prakticky neobsazené – a co bude za 5–10 let jedním z klíčových oborů globální ekonomiky.

Z regionu montoven mozkem projektů?

Nemusíme snít o tom, že doženeme Silicon Valley. Ale můžeme být hlavou evropských projektů. Zemí, odkud budou pocházet lidé, kteří umí rozplánovat, sladit a zvládnout i ty nejsložitější investice – ať už v Evropě, Asii nebo Africe.

Projektová logistika je ideální disciplína pro zemi, která nemá moře ani ropu, ale má hlavy, školy a zázemí.

Je to služba s vysokou přidanou hodnotou, přenositelná, globálně žádaná – a navíc i vnitřně využitelná, protože i u nás se bude stavět.

Tak proč to ještě nemáme?

To je přesně ta otázka. Proč neexistuje obor, který byl potřebný už včera? Proč žádná česká univerzita nezvedla ruku a neřekla: pojďme být první?

Odpověď neznáme. Ale příležitost tu pořád je.

A když ji nevyužijeme, využije ji někdo jiný.

Až budete číst o dalších gigainvesticích v Česku – vzpomeňte si na to.

Až budete přemýšlet, kde má Česko šanci být nejlepší – vzpomeňte si taky.

Protože tahle šance je opravdová. A je naše.