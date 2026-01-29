Zatímco Češi čtou o „čínské hrozbě“, Němci tam ivestují miliardy. Kdo je tady mimo?

V Česku je to jednoduché: když se řekne „Čína“, mainstream má v šuplíku tři reflexy. (1) Krizová ekonomika - deflace, „už to jde ke dnu“ (2) Bezpečnostní hrozba - data do Číny a rizika (3) Kamerový stát - monitoring

Ekonomika? iDNES a další česká média píší o čínské krizi a problémech, které „svírají“ ekonomiku.
Bezpečnost? ČT24 a NÚKIB varují před posíláním dat do Číny a před riziky spojenými s čínskými technologiemi.
A když se to potřebuje „zjednodušit“ do jedné emoce, máme k dispozici velké univerzální slovo: hrozba.

Všimněte si jedné věci: tahle česká mediální Čína má vždycky stejnou funkci. Neinformuje. Formátuje publikum. Vytváří v hlavě Čecha obraz, kde je racionální jedině tohle: držet odstup, nic nezkoušet, nic nebudovat, nic neriskovat. A kdyby náhodou někdo řekl „pojďme být pragmatičtí“, okamžitě se mu na čelo přilepí nálepka!

Jenže pak přijde realita a nikoliv ta z komentářů.

Německo otočilo volant - ne v debatě, ale v penězích

Reuters 27. ledna 2026 publikoval kompilaci dat (IW, Bundesbank), která ukazují: německé investice v Číně v roce 2025 (leden–listopad) přesáhly 7 miliard eur a jsou o 55,5 % vyšší než v roce 2024.

Tohle je přesně ten typ informace, který české „sinologické divadlo“ nesnáší. Protože se špatně moralizuje nad grafem, kde jsou miliardy a podpisy.

A všimněte si motivace, kterou Reuters popisuje: firmy posilují lokální řetězce a výrobu „v Číně pro Čínu“, aby snížily riziko tarifů a obchodních restrikcí.

Jinými slovy: Němci neřeší, jaké stanovisko se hezky sdílí. Řeší, kde bude průmysl a technologie a jak snížit rizika v rozkolísaném světě.

Teď otázka, která v Česku pálí:

Jak je možné, že zatímco český čtenář je krmen obrazem Číny jako „neinvestovatelné krize“, německý kapitál v Číně zrychluje?

Odpověď je nepříjemná, ale očistná: protože náš mediální obraz Číny je selektivní a politicky chybný. Je to obraz možná vhodný pro malou část publika - ale zcela jistě ne pro prosperitu.

Sinologické divadlo pro pamětníky vs. lidé, kteří umí dělat byznys

Česko má zvláštní talent: vychovávat armádu komentátorů a potom se divit, že nevychovává armádu realizátorů.

My nepotřebujeme další „experty na hodnoty“, kteří v Číně nebyli deset let a jejich největším výkonem je citace jejich dojmů v médiích. My potřebujeme lidi, kteří umí:

  • technické normy GB a GB/T, certifikace, shodu a kvalitu,
  • obchodní smlouvy, IP, arbitráž, praktickou compliance,
  • dodavatelské řetězce a logistiku – klidně i v deltě Perlové řeky,
  • projektovou práci s čínským partnerem bez prostředníků a bez hysterických gest.

Tohle je rozdíl mezi státem, který žije, a státem, který komentuje.

A teď pointa pro nás: buď budeme u toho, nebo budeme jen koukat

Česko je malá otevřená ekonomika. Když se rozhodneme, že Čína je „tabu“, tak se nestane, že „Čína zmizí“. Stane se jen to, že:

  • standardy a technologie se nastaví bez nás,
  • marže zůstanou jinde,
  • a my budeme dál dělat levné díly do cizích výrobků.

Takže co má udělat vláda, pokud nechce, aby se „Česká republika“ změnila v hezké muzeum s nízkými důchody a upadajícím zdravotním systémem?

  1. Přestat hrát postojové divadlo a napsat tvrdou ekonomickou strategii pro Čínu: cíle, sektory, timeline.
  2. Měřit úspěch kontrakty, ne morálními prohlášeními.
  3. Investovat do lidí: technici + čínština + projekty.
  4. Podpořit dlouhodobou přítomnost českých firem v Číně (ne „mise pro fotku“).

A teď ta punchline, kterou si můžeme opakovat pokaždé, když zas uvidíme článek, který nás má jen vystrašit:

Přestaňme se ptát, jestli je Čína hrozba.

Ptejme se, proč jsme se stali tak slabými, že nás děsí i realita - zatímco Němci tu samou realitu kupují za miliardy.

Autor: Miroslav Jakab | čtvrtek 29.1.2026 11:30 | karma článku: 11,26 | přečteno: 104x

Miroslav Jakab

  • Počet článků 25
  • Celková karma 19,27
  • Průměrná čtenost 333x
Vystudovaný matematik, věnující se celý život logistice. Mezi moje celoživotní koníčky patří historie (zejména čínská), čínština a čajová kultura.

