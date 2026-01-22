USA, Čína, Rusko... Svět se nezměnil. Jen se vrátila druhá velmoc - a ČR se musí probudit
Nevrátila se tanky. Vrátila se výkonem. Desítky let zvedala produktivitu, budovala infrastrukturu, standardizovala, škálovala. A dnes v řadě oblastí udává tempo.
Jeden budíček, který nejde okecat: Čína má zhruba 48 000 km vysokorychlostních tratí. Celá EU měla v roce 2023 8 556 km. To není názor. To je realita.
A teď k nám: malý průmyslový stát v multipolárním světě má jen dvě volby.
- Buď jedná pragmaticky se všemi a hlídá si vlastní užitek.
- Nebo se stane pasivním nástrojem v cizích plánech.
Česko nemá důvod rušit vztahy se Západem a to ani, nebo spíše hlavně s USA. Ale má povinnost přestat s jednostrannou závislostí. A to nejdůležitější: má povinnost otevřít plnohodnotnou spolupráci s Čínou - ne na úrovni póz a fotek, ale v tom, co rozhoduje: výzkum, vývoj, investice, průmyslové projekty.
Tohle není ideologie. To je ekonomická sebezáchova.
Náš problém není Čína. Náš problém jsme my.
Česko dnes neumí s Čínou pracovat. Ne proto, že by to nešlo. Ale protože nemáme lidi.
Máme řečníky. Máme moralisty. Máme „odborníky přes dojmy“.
Ale nemáme dost lidí, kteří umí:
- připravit technický projekt s čínským partnerem tak, aby se nezasekl na nedorozumění,
- vyjednat investici tak, aby z ní bylo know-how a schopnost, ne jen montáž,
- a hlavně: mluvit s Čínou čínsky.
Bez čínštiny nečtete realitu. Čtete překlad. A kdo je závislý na překladu, je závislý i na tom, kdo překládá a jak.
Řešení je prosté: vychovat si technické experty, kteří mluví čínsky
Ne další generaci „vykladačů pravdy“.
Generaci lidí na práci.
Navrhuji zřídit na technických univerzitách obor/specializaci „Technologie + Čína“ jako strategickou kapacitu státu.
Tři pilíře. Bez romantiky:
- Tvrdá technika: strojařina, elektro, energetika, automatizace, IT, materiály, logistika.
- Čínština a angličtina jako pracovní nástroj: systematicky, dlouhodobě, tak aby absolvent četl technickou dokumentaci a vyjednával bez prostředníků.
- Praxe: reálné projekty, stáže, společný vývoj – prototypy, testování, implementace. Ne povídání o „kultuře“.
Výsledek je jasný: technici, kteří umí anglicky i čínsky, a umí dělat projekty. To je pro ČR zlato.
Proč na tom záleží
Protože v multipolárním světě vyhrává ten, kdo má kapacitu.
- Kdo má lidi, řídí podmínky.
- Kdo je nemá, jen podepisuje a pak se diví.
ČR může být v CEE unikátní uzel spolupráce s Čínou. Ne řečmi. Schopností.
A tím si reálně posílí ekonomickou suverenitu.
Závěr
Druhá velmoc je zpátky. To je fakt.
Otázka není, jestli se nám to líbí. Otázka je, jestli se přizpůsobíme.
Buď si vybudujeme vlastní kapacitu a budeme hrát pragmaticky.
Nebo zůstaneme diváci v evropském skanzenu, kde o naší budoucnosti rozhodují jiní.
Miroslav Jakab
Čína Není Problém: EU si Zničila Průmysl Drahými Účty, Ne Zaplavováním.
Poslední dobou se v Evropě rozjelo nové zaklínadlo: „Čínská nadvýroba zaplavuje naše trhy, musíme se bránit.“
Miroslav Jakab
„We need railways, not lectures“ aneb Proč si Afrika vybírá Čínu.
K napsání tohoto textu mě přiměla série komentářů pod mým minulým blogem (https://blog.idnes.cz/jakab/opiove-valky-neskoncily-proc-zapad-ztraci-duveru-ciny-i-sveta.Bg25100830/diskuse).
Miroslav Jakab
AI: Nejvyšší forma propagandy? A proč musí Evropa jednat.
Dnes? Dnes je to algoritmus. A brzy i váš bankéř, váš učitel, váš politický analytik. Umělá inteligence (AI) se stala tím, čím byly kdysi tiskárny biblí nebo gotické katedrály – nástrojem formování reality.
Miroslav Jakab
Opiové války neskončily: Proč Západ ztrácí důvěru Číny i světa
Ne, Čína nikdy nedostala omluvu. A možná ji ani nechce. Ale stále čeká na něco mnohem zásadnějšího – na uznání.
Miroslav Jakab
Brusel ideologie, USA pragmatismus. Zastavíme pád průmyslu?
Zatímco svět se mění, Evropa uvízla v minulosti. Tváří se jako centrum světa, ale skutečný vývoj probíhá jinde – v USA, v Asii, a především v Číně. Evropa dnes už není lídrem. Je brzdičem. A v tom spočívá naše česká příležitost.
|Další články autora
Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?
Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si,...
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti
Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna...
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou díky mrazům stále dobré
Podmínky ve skiareálech v Libereckém kraji jsou stále velmi dobré. Střediska navíc využívají mrazy...
Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal
Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho...
Policie obvinila sedm lidí a šest firem z ovlivňování zakázek v Pardubicích
Policie obvinila sedm lidí a šest firem v souvislosti s veřejnými zakázkami pardubického...
V Novém Městě startuje biatlonový svátek, očekávaný rodák z Vysočiny však chybí
Ode dneška až do neděle je Nové Město na Moravě opět centrem světového biatlonu. Pojedenácté v...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
- Počet článků 24
- Celková karma 16,23
- Průměrná čtenost 331x