USA, Čína, Rusko... Svět se nezměnil. Jen se vrátila druhá velmoc - a ČR se musí probudit

Od pádu železné opony se nezměnily zákony světa. Mocnosti tu byly vždy. Změnila se jen jedna věc – ale tak velká, že překreslila celé hřiště: vrátila se druhá velmoc.

Nevrátila se tanky. Vrátila se výkonem. Desítky let zvedala produktivitu, budovala infrastrukturu, standardizovala, škálovala. A dnes v řadě oblastí udává tempo.

Jeden budíček, který nejde okecat: Čína má zhruba 48 000 km vysokorychlostních tratí. Celá EU měla v roce 2023 8 556 km. To není názor. To je realita.

A teď k nám: malý průmyslový stát v multipolárním světě má jen dvě volby.

  1. Buď jedná pragmaticky se všemi a hlídá si vlastní užitek.
  2. Nebo se stane pasivním nástrojem v cizích plánech.

Česko nemá důvod rušit vztahy se Západem a to ani, nebo spíše hlavně s USA. Ale má povinnost přestat s jednostrannou závislostí. A to nejdůležitější: má povinnost otevřít plnohodnotnou spolupráci s Čínou - ne na úrovni póz a fotek, ale v tom, co rozhoduje: výzkum, vývoj, investice, průmyslové projekty.

Tohle není ideologie. To je ekonomická sebezáchova.

Náš problém není Čína. Náš problém jsme my.

Česko dnes neumí s Čínou pracovat. Ne proto, že by to nešlo. Ale protože nemáme lidi.

Máme řečníky. Máme moralisty. Máme „odborníky přes dojmy“.
Ale nemáme dost lidí, kteří umí:

  • připravit technický projekt s čínským partnerem tak, aby se nezasekl na nedorozumění,
  • vyjednat investici tak, aby z ní bylo know-how a schopnost, ne jen montáž,
  • a hlavně: mluvit s Čínou čínsky.

Bez čínštiny nečtete realitu. Čtete překlad. A kdo je závislý na překladu, je závislý i na tom, kdo překládá a jak.

Řešení je prosté: vychovat si technické experty, kteří mluví čínsky

Ne další generaci „vykladačů pravdy“.
Generaci lidí na práci.

Navrhuji zřídit na technických univerzitách obor/specializaci „Technologie + Čína“ jako strategickou kapacitu státu.

Tři pilíře. Bez romantiky:

  1. Tvrdá technika: strojařina, elektro, energetika, automatizace, IT, materiály, logistika.
  2. Čínština a angličtina jako pracovní nástroj: systematicky, dlouhodobě, tak aby absolvent četl technickou dokumentaci a vyjednával bez prostředníků.
  3. Praxe: reálné projekty, stáže, společný vývoj – prototypy, testování, implementace. Ne povídání o „kultuře“.

Výsledek je jasný: technici, kteří umí anglicky i čínsky, a umí dělat projekty. To je pro ČR zlato.

Proč na tom záleží

Protože v multipolárním světě vyhrává ten, kdo má kapacitu.

  • Kdo má lidi, řídí podmínky.
  • Kdo je nemá, jen podepisuje a pak se diví.

ČR může být v CEE unikátní uzel spolupráce s Čínou. Ne řečmi. Schopností.
A tím si reálně posílí ekonomickou suverenitu.

Závěr

Druhá velmoc je zpátky. To je fakt.
Otázka není, jestli se nám to líbí. Otázka je, jestli se přizpůsobíme.

Buď si vybudujeme vlastní kapacitu a budeme hrát pragmaticky.
Nebo zůstaneme diváci v evropském skanzenu, kde o naší budoucnosti rozhodují jiní.

Autor: Miroslav Jakab | čtvrtek 22.1.2026 9:46 | karma článku: 8,53 | přečteno: 87x

Miroslav Jakab

  • Počet článků 24
  • Celková karma 16,23
  • Průměrná čtenost 331x
Vystudovaný matematik, věnující se celý život logistice. Mezi moje celoživotní koníčky patří historie (zejména čínská), čínština a čajová kultura.

