Taiwanec v čele Senátu, Trump nepodporuje nezávislost Taiwanu a EU ztrácí stopu
Máme za sebou týden vskutku bohatý na události.
Německý kancléř Friedrich Merz přišel s dalším ze své řady ultimát. Tentokrát pohrozil zablokováním příštího rozpočtu Evropské unie, pokud se všechny členské státy nezavážou k financování Ukrajiny. Nakolik jeho výhrůžkám ještě přikládají váhu samotní Němci, lze jen odhadovat. Jisté je, že podle listopadového průzkumu ARD je s jeho politickou prací spokojeno pouhých 12 % občanů, zatímco 85 % je nespokojeno. V dubnu letošního roku se Merz dokonce umístil na posledním místě žebříčku popularity světových lídrů sledovaných agenturou Morning Consult. Na pozici, kterou svého času proslavil i náš Petr Fiala.
Zatímco Merz opětovně vyhrožoval svým evropským partnerům, Donald Trump se v čínském Shenzhen setkal s prezidenty Xi Jinping a Vladimirem Putinem, které oba veřejně a opakovaně označil za své přátele. Podle oficiálního čínského záznamu Trump při této příležitosti rovněž prohlásil, že Spojené státy nepodporují nezávislost Taiwanu. Přesné znění jeho slov zatím americká strana nepotvrdila ani nevyvrátila. Nic to ovšem nemění na skutečnosti, že Spojené státy od roku 1979 diplomaticky neuznávají Taiwan jako samostatný stát a jeho formální nezávislost dlouhodobě nepodporují. Prezident Trump se ostatně již letos vyjádřil, že rozhodně nestojí o to, aby někdo vyhlásil nezávislost a následně očekával, že Američané pojedou bojovat válku 9 500 mil od svých břehů.
A aby toho nebylo málo, 19. listopadu byl do čela našeho Senátu již popáté zvolen Miloš Vystrčil. Ten se proslavil zejména díky tomu, že se během svého vystoupení v taiwanském parlamentu slavnostně prohlásil za Taiwance.
Pokud k tomu dodáme, že ČR neuznává Taiwan jako samostatný stát a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky to má výslovně uvedeno na svých oficiálních stránkách, pak to jen přidává argument k diskuzi do jaké míry je instituce Senátu občanům ČR ku prospěchu – ale to už je jiná debata.
Celé to hezky ilustruje celkovou situaci a pozici EU ve světě i ČR v EU. Zatímco představitelé tří světových mocností jednají o … - to se z části dozvíme až časem, ale alespoň jednají, zatímco v Evropě se rozdávají ultimáta a u nás se pokračuje v politice symbolických gest.
Evropou mezitím otřásají rozsáhlé a často násilné demonstrace. Od Francie přes Německo a Itálii až po Španělsko a Portugalsko protestují lidé proti rostoucím životním nákladům, nedostupnému bydlení a zhoršujícím se životním vyhlídkám. Z nějakého důvodu to však není hlavním tématem v EU, ale ani u nás.
Dle publicity a demonstrací je náš problém skutečně existenčního významu to, zda budeme Českou televizi a Český rozhlas financovat povinným poplatkem, který už s faktickým sledováním televize či poslechem rozhlasu nemá nic společného, nebo prostřednictvím státního rozpočtu. Platit budeme pochopitelně v obou případech. Druhá varianta má ovšem jednu pozoruhodnou komplikaci - doprovází ji návrh umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat také hospodaření obou institucí.
Světové mocnosti tedy řeší budoucnost světa, evropské obyvatelstvo své životní podmínky a evropská i česká politická reprezentace budí dojem, že se právě probudila z hodně dlouhého spánku a ještě se nestihla plně zorientovat.
Nicméně je třeba uznat, že každý zjevně řeší problémy odpovídající svému skutečnému významu a možnostem.
Miroslav Jakab
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