Soudce Ti: Starodávný učenec a politik se vrací
1. Zlatý věk Říše středu a muž jménem Ti
Sedmé století v Číně nebylo jen obdobím střetu, ale i rozkvětu. Po krátké, ale důležité vládě dynastie Sui, která stihla sjednotit zemi a dokončit Velký kanál, nastupují Tangové (618).
První císař Gaozu uklidní zemi, sníží daně, vyčistí právní džungli a – mimochodem – v roce 626 dobrovolně předá trůn svému druhému synovi - císaři Taizong. Taizong si sice ke koruně „pomohl“ kratším rodinným masakrem, po němž jeho otec uznal, že dožít na penzi ve zdraví má přeci jen své výhody, následně zakládá jeden z nejotevřenějších režimů v historii. Za dynastie Tchang se do čela dostávají obyčejní lidé, ženy i cizinci, pokud jsou schopní. A právě počátkem tohoto období se roku 630 narodil Di Renjie, dnes u nás známý jako soudce Ti.
Pocházel z rodiny úředníků, která mu umožnila vzdělání i cestu k císařským zkouškám. Vynikal nejen bystrostí, ale i integritou a touhou po spravedlnosti. Di Renjie byl v každém směru mužem své doby. Učený, spravedlivý, s nekompromisním smyslem pro čest. A také podle některých legend milencem samotné císařovny Wu Zetian – jediné ženy, která se kdy oficiálně posadila na čínský trůn jako císař – i když to je zřejmě jen moderní fabulace.
V historických záznamech se Di Renjie objevuje jako mimořádně schopný úředník, který během jednoho roku rozsoudil 17 000 případů – a nikdo si nestěžoval. Vždy se držel zákona, ale nikdy nebyl otrokem formy. Když císař Gaozong porušil zákon tím, že chtěl popravit dva vojáky za poražení stromů u hrobky svého otce, byl to právě Ti, kdo se mu postavil. To chce odvahu, protože panovníci nebývají nadšení, když jim někdo brání v „spravedlivém hněvu“. Di Renjie však necouvl a uspěl.
Jeho kariéra je směs pádu a návratů. Nejvyšších výšin i nejhlubších pádů se však dočkal v době panování Wu Zetian. Di Renjie byl obviněn tajnou policií a uvězněn. Spoléhal však na svou neobyčejnou chytrost a strategické myšlení, které mu umožnilo uniknout i z této politické pasti. Dle legendy poté co byl Di Renjie obviněn z velezrady, se ocitl ve vězení, kde byl podroben tvrdému mučení a psychologickému nátlaku. Nicméně, místo aby se podvolil a přiznal se k něčemu, co nespáchal, údajně napsal dopis na kus hedvábí a ukryl ho do oděvů, které byly určeny k praní. Tento dopis se nakonec dostal k císařovně Wu Zetian, která si uvědomila, že Di Renjie byl obviněn neprávem a že se stal obětí politických intrik. I když mnohem pravděpodobnější je výrazně prozaičtější verze, že když se císařovna dozvěděla o Di Renjieho obvinění, vyslala za ním tajného vyslance. Posléze ho bez velkého vysvětlování propustila a očistila jeho jméno.
Di Renjie také reformuje poměry v provinciích, vrací rolníky zbytečně nahnané za hradby zpět na pole, tlumí svévolné požadavky armády, doporučuje schopné lidi (někteří pak sehráli klíčovou roli při návratu Tangů k moci) a celkově dělá přesně to, co si pod pojmem „čistý úředník“ představuje čínská tradice: pevným rituálem drží společnost pohromadě a brání právo před výstřelky moci.
Jeho vztah s Wu Zetian je obestřen závojem tajemství. Císařovna si vybírala pomocníky a důvěrníky na základě jejich schopností. Ačkoli se ona a Di Renjie názorově často rozcházeli a vedli vášnivé spory, císařovna měla k Di Renjiemu velkou důvěru a uznávala jeho inteligenci a loajalitu. Některé prameny naznačují, že mezi nimi bylo víc než jen profesionální respekt. Že by skutečně byli milenci je spíše nepravděpodobné, ale faktem je, že jejich vztah byl natolik silný, že císařovna Wu Zetian mu dokonce dovolila oslovovat ji křestním jménem, což bylo v té době nesmírně neobvyklé a znamenalo to obrovskou poctu.
Umírá roku 700 – a císařovna podle kronik pláče: „Jižní palác je prázdný.“ Jeho hrob dodnes najdete u Chrámu Bílého koně v Luoyangu.
2. Od archivních svitků k evropské detektivce
Pro západního čtenáře by příběh soudce Ti možná zůstal navždy zakonzervován v čínských kronikách, románech a televizních seriálech, kdyby se o více než tisíc let později neobjevil muž jménem Robert van Gulik.
Nizozemský diplomat Robert van Gulik (1910–1967) vyrůstá v Indonésii, učí se jazyky, zamiluje se do čínské kultury (hraje na qin, píše kaligrafii). V období druhé světové války byl přidělen jako diplomat do čínského válečného hlavního města Chongqing, kde se oženil s Číňankou a stal se součástí čínské společnosti nejen profesně, ale i osobně.
Byl to právě van Gulik, kdo objevil román z 18. století „Slavné případy soudce Ti“ (Di Gong An). Román ho uchvátil, a proto se rozhodl ho přeložit do angličtiny. Při překladu zjistil, že některé části jsou neúplné a chaotické, proto je doplnil. Nakonec se rozhodl nepublikovat svůj překlad, ale použít ho jako základ pro vlastní tvorbu.
Ve snaze využít tento formát jako ideální most mezi Východem a Západem, se ale van Gulik značně odchýlil od skutečnosti. Jeho soudce Ti není zasazen do prostředí ranné Tangské dynastie, ale do dynastie Ming. Zdá se, že důvody, které jej k tomu vedly byly, že kosmopolitní, cizím vlivům a náboženstvím otevřená dynastie Tang, by mohla být pro západní čtenáře obtížněji uchopitelná. Navíc Ming byl typický byrokratickým systémem, který byl v mnoha ohledech podobný tomu západnímu. Čtenáři též znali např. mingský modrobílý porcelán, zakázané město v Peking. To umožnilo van Gulikovi vytvořit realistický detektivní román s jasnými pravidly a hierarchií.
Van Gulik při psaní svých románů výrazně upravil čínský styl, aby jej zatraktivnil pro západního čtenáře. Ubral na mystice, k čemuž využil konfuciánských hodnot (i když sám Konfucius nevylučoval existenci nadpřirozena), a též změnil styl románu – tradiční čínský román většinou odhaloval pachatele hned na začátku a pak nechal čtenáře sledovat práci detektiva v jeho odhalování, včetně případného mučení.
Soudce Ti se stal detektivem, který řeší složité případy, často tři naráz, v historicky realistických kulisách hedvábí, čaje, kaligrafie a konfuciánské etiky. Rozdíl byl jen v tom, že zdejší vraždy nebyly jen o zločinu, ale i o cti, loajalitě a strukturách moci.
Van Gulikova díla měla neobvyklý úspěch. Napsal celkem 16 románů a 8 povídek, sám je ilustroval a vložil do nich nejen své právní znalosti, ale i hluboký respekt k čínské kultuře. Jeho Ti nebyl karikaturou orientálního mudrce – byl ztělesněním čínského ideálu „čistého úředníka“, který bojuje proti korupci s logikou, rozvahou a železnou morálkou.
Robertu van Gulikovi se podařilo něco neuvěřitelného. Na základě skutečných čínských reálií napsal sérii románů, které jsou populární nejen na Západě, ale které byly v 80. letech doporučeny profesorem Zhao Yihengem z Čínské akademie společenských věd k překladu do čínštiny – neboť byly „příliš čínské“ na to, aby byly přehlíženy.
3. Soudce Ti ve filmu
Čínská kinematografie se často inspiruje v bohaté čínské historii. Populární seriál o opičákovi Sunovi (Cesta na Západ) běžel v 80. letech i v české televizi (a možná, že i díky tomu, že van Gulik zpopularizoval na západě soudce Ti). U soudce Ti tomu není jinak a i on se stal námětem nesčetných filmů a seriálů. Mezi nejznámější patří televizní série: od Di Renjie duan’an chuanqi (1986) přes dnes už kultovní Shentan Di Renjie (2004–2010) až po moderní Youku/Netflix Judge Dee’s Mystery (2024). Do toho filmová „tsuiharkovská“ trilogie Detective Dee (2010, 2013, 2018) s Andym Lau/Markem Chao – akčnější, ale pořád s odkazem k ikoně „čistého úředníka“.
4. Závěr
Soudce Ti je výjimečná postava ani ne tak tím, že jeho úspěchy a sláva přetrvaly staletí. Čínská civilizace je bohatá na inteligentní a příkladné úředníky. Soudce Ti je ukázkou toho, jak tradiční hodnoty čínské civilizace, postavené na konfuciánském pojetí etiky a morálky, zaměřeném na řád a harmonii, dokáží oslovit široké publikum nejen v dnešní Číně, ale i na Západě. Role člověka toužícího po vědění a konajícího to, co je správné v zájmu společnosti, je něco, co je aktuální i dnes.
Miroslav Jakab
