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Rozhodne tento týden o osudu Evropy? Šefčovič jede do Pekingu.

Miroslav Jakab
Ve čtvrtek a v pátek bude Maroš Šefčovič jednat v Pekingu. Půjde o druhé kolo obchodních a investičních konzultací EU-Čína a řešit se má obchod, investice, exportní kontroly i další sporné otázky.

Teprve podle výsledku uvidíme, co vlastně EU chystá a co nám dovolí.

Jenže jedna věc je podle mě jasná už dnes.

Roky nám bylo vysvětlováno, že problémem je Čína. Musíme se od ní odpoutat, omezit její vliv, investice i technologie a hlavně snížit „závislost“.

A jak to dopadlo?

Čína mezitím zbohatla, technologicky postoupila a z někdejší levné výrobny se stala průmyslovou a technologickou velmocí. Její systém dokáže plánovat na desetiletí, stavět infrastrukturu, podporovat průmysl a cíleně přesouvat ekonomiku k technologiím s vysokou přidanou hodnotou.

Evropa mezitím ztratila dynamiku, konkurenceschopnost a relativní ekonomickou váhu.

Před Čínou nás léta varovali a varují i dnes. Mezitím Čína zbohatla a Evropa relativně zchudla. Kdo tedy zvolil špatnou strategii?

Ještě absurdnější je pak naše chápání závislosti.

Čínský obchod je „závislost“. Čínské investice jsou „vliv“. Čínské technologie jsou „hrozba“.

Ale politická, energetická a bezpečnostní závislost na USA byla a je považována za normální.

Proč se bojíme, že nás Čína ovládne dobrovolným (!) obchodem, ale považujeme za normální, když nás USA ovládají politikou, energetickou a bezpečnostní závislostí?

Možná nikdy nešlo o závislost.

Možná šlo jen o to, na kom smíme být závislí.

Právě jednání Šefčoviče v Pekingu ukáže, zda EU konečně začíná chápat změnu světa, nebo zda bude dál bojovat proti zemi, která ji mezitím technologicky a průmyslově stále více předbíhá.

Pokud se EU k Číně jasně neobrátí čelem a nezačne s ní budovat skutečně pozitivní a pragmatické vztahy, pak podle mě Evropu nečeká nic dobrého.

Protože Čína EU ke svému rozvoji potřebuje stále méně.

Otázkou je, jak dlouho si ještě EU může namlouvat, že Čínu nepotřebuje ona.

Autor: Miroslav Jakab | úterý 6.10.2026 16:26 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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Miroslav Jakab

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Vystudovaný matematik, věnující se celý život logistice. Mezi moje celoživotní koníčky patří historie (zejména čínská), čínština a čajová kultura.

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