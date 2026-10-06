Rozhodne tento týden o osudu Evropy? Šefčovič jede do Pekingu.
Teprve podle výsledku uvidíme, co vlastně EU chystá a co nám dovolí.
Jenže jedna věc je podle mě jasná už dnes.
Roky nám bylo vysvětlováno, že problémem je Čína. Musíme se od ní odpoutat, omezit její vliv, investice i technologie a hlavně snížit „závislost“.
A jak to dopadlo?
Čína mezitím zbohatla, technologicky postoupila a z někdejší levné výrobny se stala průmyslovou a technologickou velmocí. Její systém dokáže plánovat na desetiletí, stavět infrastrukturu, podporovat průmysl a cíleně přesouvat ekonomiku k technologiím s vysokou přidanou hodnotou.
Evropa mezitím ztratila dynamiku, konkurenceschopnost a relativní ekonomickou váhu.
Před Čínou nás léta varovali a varují i dnes. Mezitím Čína zbohatla a Evropa relativně zchudla. Kdo tedy zvolil špatnou strategii?
Ještě absurdnější je pak naše chápání závislosti.
Čínský obchod je „závislost“. Čínské investice jsou „vliv“. Čínské technologie jsou „hrozba“.
Ale politická, energetická a bezpečnostní závislost na USA byla a je považována za normální.
Proč se bojíme, že nás Čína ovládne dobrovolným (!) obchodem, ale považujeme za normální, když nás USA ovládají politikou, energetickou a bezpečnostní závislostí?
Možná nikdy nešlo o závislost.
Možná šlo jen o to, na kom smíme být závislí.
Právě jednání Šefčoviče v Pekingu ukáže, zda EU konečně začíná chápat změnu světa, nebo zda bude dál bojovat proti zemi, která ji mezitím technologicky a průmyslově stále více předbíhá.
Pokud se EU k Číně jasně neobrátí čelem a nezačne s ní budovat skutečně pozitivní a pragmatické vztahy, pak podle mě Evropu nečeká nic dobrého.
Protože Čína EU ke svému rozvoji potřebuje stále méně.
Otázkou je, jak dlouho si ještě EU může namlouvat, že Čínu nepotřebuje ona.
Miroslav Jakab
Co když je chyba v demokracii samotné?
Evropa nám namlouvá – a dnes už většina lidí i sama sobě –, že náš politický systém je vrcholem civilizace. Že zastupitelská demokracie je nejen nejlepší, ale prakticky jediný správný způsob vlády.
Miroslav Jakab
EU bojuje s Čínou za záchranu průmyslu. Ten se jí zatím stěhuje právě do Číny!
Evropská unie se pustila do dalšího spravedlivého boje. Tentokrát zachraňuje evropský průmysl před Čínou. Cla, „de-risking“, ochranná opatření, další strategie.
Miroslav Jakab
Čína ví, kam jde. My hlavně víme, kdy budou volby...
Čína plánuje na deset, patnáct, dvacet let. My na příští volby. A pak se divíme, že nás předbíhá. Není to tím, že by Číňané byli kouzelníci.
Miroslav Jakab
My máme evropské ceny. Čína má moderní život za normální peníze.
Když Čína vyráběla levné hračky, Západ se jí smál. Když stavěla továrny, vysvětlovalo se, že jen kopíruje.
Miroslav Jakab
České divadlo pokračuje: Vystrčil znovu míří na Taiwan!
V české debatě se z Taiwanu udělala póza. Jednou je to „ostrůvek demokracie“, podruhé morální klacek na Čínu, potřetí levná kulisa pro politiky, kteří si chtějí doma připadat světově.
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