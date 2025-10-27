Opiové války neskončily: Proč Západ ztrácí důvěru Číny i světa

Ne, Čína nikdy nedostala omluvu. A možná ji ani nechce. Ale stále čeká na něco mnohem zásadnějšího – na uznání.

Na uznání, že to, co se dělo mezi roky 1839 a 1949, nebylo „běžnou koloniální érou“, ale cílenou destrukcí jedné civilizace ze strany těch, kdo místo respektu nabízeli děla a místo rovnosti vnucovali opium.

Dva kanóny v Kantonu. Začátek všeho

První opiová válka nevznikla kvůli volnému trhu. Vznikla, protože Čína řekla „ne“ drogám. Británie, která v Indii produkovala obrovské množství opia, potřebovala trh – a Čína s jejími miliony obyvatel a velkým bohatstvím byla ideální. Když císař zakázal obchod s opiem, Británie zareagovala kanónem.

Aby bylo jasno – tehdy nešlo jen o konflikt dvou říší. Šlo o zásadní asymetrii. Čína nabídla čaj, porcelán, hedvábí – hodnoty a zboží. Západ na oplátku přinesl závislost, smlouvy podepsané pod nátlakem, a cizí vojska přímo v srdci Číny.

Dokonce i John Quincy Adams, známý odpůrce otroctví, tehdy obhajoval britskou intervenci jako válku za lidskou svobodu – což ukazuje, jak hluboko byly tehdejší mocnosti přesvědčeny o své civilizační misi, i když šlo o obchod s drogami. Nicméně převážná část americké veřejnosti a reformních kruhů naopak válku odsuzovala. Viděli v ní nemorální tažení za prodej drog. I na Západě se tak ozývaly silné hlasy, které věděly, že jsme pod rouškou civilizační mise překročili čáru.

Nankingská smlouva: Systém nerovnosti a Boxerské povstání

Smlouva z Nankingu (1842) a navazující dohody přinesly nejen ztrátu Hongkongu, ale nastolily systém právní nerovnosti: exteritorialitu, minimální cla a ztrátu svrchovanosti. Cizinci žili v čínských městech podle vlastních zákonů. Do tohoto systému se rychle připojily další mocnosti: Francie (získala Kanton), USA, Německo (Qingdao) a Rusko. Čína, kdysi centrum Asie, se stala tržištěm bez pravidel a zónou cizího pronikání.

Právě proti tomuto systému, jehož symbolem se staly nápisy u vstupů do parků: „Vstup psům a Číňanům zakázán“, se na přelomu 19. a 20. století vzbouřili studenti, rolníci a řemeslníci. Západ odpověděl invazí Osmi států. Nejenže povstání rozdrtil, ale také vymohl na císařovně vdově „pokutu“ v hodnotě více než 30 000 tun stříbra. Čína platila až do 30. let.

Mimochodem – slavný americký spisovatel Mark Twain tehdy napsal: „Já jsem s boxery. Je mi líto, že nebyli úspěšní. Vyháněli zloděje ze svého vlastního domu, a měli na to právo.“. I tady se objevily hlasy, které si uvědomily, že tahle válka nemá s civilizací nic společného.

Sto let ponížení. A pak co?

Rok 1949 ukončil tuto kapitolu. Čína se sjednotila a prohlásila: „Už nikdy více.“ Ale odpověď Západu? Mlčení. Žádné uznání zločinů. Žádná sebereflexe. Místo toho přišla studená válka a nový rámec: „komunistická hrozba“.

Západní narativ plynule přešel od koloniální nadřazenosti k ideologické. A přestože se svět proměnil, některé postoje zůstaly stejné. Dodnes se s oblibou píše o „asertivní Číně“, „autoritarismu“ nebo „hrozbě“ – ale málokdy se připomene, čím si tahle země prošla a jakou roli v tom hrál Západ.

A co Tai-wan?

Západ často ukazuje na čínský Tai-wan jako na „baštu svobody“ a „protipól Číny“. Ale málokdy si připustí, že pro čínskou paměť je Tai-wan symbolem neuzavřeného století ponížení. Poslední cihla v zdi cizí okupace. Ostrov, který byl odtržen v roce 1895 Japonci a nikdy plně nevrácen.

Zatímco USA vidí Tai-wan jako figurku na šachovnici – Čína jej vnímá jako emocionálně. Ne kvůli ideologii, ale kvůli historii. A každé zahraniční gesto, které tento kontext ignoruje, působí v Pekingu jako otevřená rána. Je to stejné, jako kdyby někdo tančil na hrobu.

Celá situace je navíc okořeněna faktem, že Západ formálně uznává pouze jednu Čínu, reprezentovanou vládou v Pekingu.

Globální Jih ví. A pamatuje si taky

Když dnes Evropané hovoří s Afrikou nebo Latinskou Amerikou o „hodnotách“ a „pravidlech“, často narážejí na cynický úsměv. Ten úsměv říká: „Vy nám mluvíte o morálce? Vy, kteří jste nás drancovali?“

Čína přichází jinak. Nehovoří o demokracii. Nepoučuje, ale na rozdíl od Západu respektuje lokální kulturu a pravidla. Nabízí silnice, elektrárny, nemocnice. A především nabízí porozumění, protože ze sdílené zkušenosti poroby a pokoření vyrostlo autentické porozumění a respekt k právu každého národa zvolit si vlastní cestu rozvoje. A to vytváří důvěru. Nejsou to slova, ale sdílená zkušenost, co tvoří mosty.

Závěr: Uznání namísto přednášky

Západ možná nikdy nenajde politickou vůli k omluvě, a Čína to možná ani nežádá. Ale žádá uznání.

Uznat, co se stalo, není obtížné: Uznat, že jsme Čínu neničili kvůli civilizaci, ale kvůli ziskům. Uznat, že jí to právem nebylo jedno, a že si to pamatuje.

Jde o to, aby se tato pravda dostala do učebnic, projevů politiků a mediálního rámce. Dokud budeme o Číně mluvit jen jako o „hrozbě“, a ne jako o zemi, které Západ z nemorálních důvodů zcela vědomě způsobil největší kolektivní trauma moderních dějin, budeme dál jen dráždit, místo abychom chápali.

A právě kvůli tomuto mlčení ztrácí Západ důvěru. Nejen v očích Číny, ale v očích celého Globálního Jihu. Je čas se konečně postavit pravdě, nebo se smířit s osudem morálně zdiskreditovaného pozorovatele.

Autor: Miroslav Jakab | pondělí 27.10.2025 11:06 | karma článku: 7,55 | přečteno: 68x

Další články autora

Miroslav Jakab

Brusel ideologie, USA pragmatismus. Zastavíme pád průmyslu?

Zatímco svět se mění, Evropa uvízla v minulosti. Tváří se jako centrum světa, ale skutečný vývoj probíhá jinde – v USA, v Asii, a především v Číně. Evropa dnes už není lídrem. Je brzdičem. A v tom spočívá naše česká příležitost.

24.10.2025 v 14:47 | Karma: 17,83 | Přečteno: 271x | Diskuse | Ekonomika

Miroslav Jakab

Čína očima člověka, který v ní žil

Průměrný Čech v Číně nikdy nebyl. Svůj názor si tak vytváří převážně na základě zpráv z médií. A jaké ty zprávy jsou? Většinou negativní.

15.9.2025 v 14:44 | Karma: 27,89 | Přečteno: 631x | Diskuse | Společnost

Miroslav Jakab

Soudce Ti: Starodávný učenec a politik se vrací

Čína ho znala dávno. Západ si ho ‚všiml‘, až když nizozemský diplomat přeložil čínský román o něm. Kdo byl soudce Ti (Di Renjie) a jak se stal popkulturní ikonou dneška?

4.9.2025 v 16:42 | Karma: 17,43 | Přečteno: 279x | Diskuse | Společnost

Miroslav Jakab

Když se i Indie s Pákistánem spojí. Proč Západu uniká realita?

V Evropě jsme si zvykli vnímat svět černobíle. Kdo není s námi, je nepřítel. Kdo se neklaní západním „hodnotám“, je tyran. Ale v Tianjinu někdo tuhle černobílou masku strhl. A pod ní nebyla pravda - ale propaganda.

2.9.2025 v 10:27 | Karma: 9,66 | Přečteno: 98x | Diskuse | Společnost

Miroslav Jakab

Hedvábná stezka vědění: Cesta od montovny k mozkovně

O Hedvábné stezce se dnes často mluví jako o vlacích, přístavech a geopolitice – ale ta pravá nikdy nebyla jen obchodní trasou. Byla cestou vědění, jazyků, umění i civilizačního respektu.

12.8.2025 v 10:19 | Karma: 11,06 | Přečteno: 143x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

22. října 2025  14:28

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

21. října 2025  12:05

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

22. října 2025

Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

24. října 2025  10:35

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

20. října 2025  16:07

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...

Muž neměl v bratislavské restauraci na zaplacení, tak v ní nahlásil bombu

27. října 2025  13:41

Slovenská policie obvinila osmačtyřicetiletého muže, že na tísňovou linku nahlásil uložení bomby v...

Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se

27. října 2025  13:36

Americký prezident Donald Trump oznámil, že podstoupil vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI)...

Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud

27. října 2025  13:28

Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž...

Ministerstvo pro místní rozvoj přežije. ANO už ho slučovat nechce

27. října 2025  13:20

Před volbami hnutí ANO rozvíjelo plány, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj, respektive že bude...

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Miroslav Jakab

  • Počet článků 20
  • Celková karma 14,88
  • Průměrná čtenost 336x
Vystudovaný matematik, věnující se celý život logistice. Mezi moje celoživotní koníčky patří historie (zejména čínská), čínština a čajová kultura.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.