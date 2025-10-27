Opiové války neskončily: Proč Západ ztrácí důvěru Číny i světa
Na uznání, že to, co se dělo mezi roky 1839 a 1949, nebylo „běžnou koloniální érou“, ale cílenou destrukcí jedné civilizace ze strany těch, kdo místo respektu nabízeli děla a místo rovnosti vnucovali opium.
Dva kanóny v Kantonu. Začátek všeho
První opiová válka nevznikla kvůli volnému trhu. Vznikla, protože Čína řekla „ne“ drogám. Británie, která v Indii produkovala obrovské množství opia, potřebovala trh – a Čína s jejími miliony obyvatel a velkým bohatstvím byla ideální. Když císař zakázal obchod s opiem, Británie zareagovala kanónem.
Aby bylo jasno – tehdy nešlo jen o konflikt dvou říší. Šlo o zásadní asymetrii. Čína nabídla čaj, porcelán, hedvábí – hodnoty a zboží. Západ na oplátku přinesl závislost, smlouvy podepsané pod nátlakem, a cizí vojska přímo v srdci Číny.
Dokonce i John Quincy Adams, známý odpůrce otroctví, tehdy obhajoval britskou intervenci jako válku za lidskou svobodu – což ukazuje, jak hluboko byly tehdejší mocnosti přesvědčeny o své civilizační misi, i když šlo o obchod s drogami. Nicméně převážná část americké veřejnosti a reformních kruhů naopak válku odsuzovala. Viděli v ní nemorální tažení za prodej drog. I na Západě se tak ozývaly silné hlasy, které věděly, že jsme pod rouškou civilizační mise překročili čáru.
Nankingská smlouva: Systém nerovnosti a Boxerské povstání
Smlouva z Nankingu (1842) a navazující dohody přinesly nejen ztrátu Hongkongu, ale nastolily systém právní nerovnosti: exteritorialitu, minimální cla a ztrátu svrchovanosti. Cizinci žili v čínských městech podle vlastních zákonů. Do tohoto systému se rychle připojily další mocnosti: Francie (získala Kanton), USA, Německo (Qingdao) a Rusko. Čína, kdysi centrum Asie, se stala tržištěm bez pravidel a zónou cizího pronikání.
Právě proti tomuto systému, jehož symbolem se staly nápisy u vstupů do parků: „Vstup psům a Číňanům zakázán“, se na přelomu 19. a 20. století vzbouřili studenti, rolníci a řemeslníci. Západ odpověděl invazí Osmi států. Nejenže povstání rozdrtil, ale také vymohl na císařovně vdově „pokutu“ v hodnotě více než 30 000 tun stříbra. Čína platila až do 30. let.
Mimochodem – slavný americký spisovatel Mark Twain tehdy napsal: „Já jsem s boxery. Je mi líto, že nebyli úspěšní. Vyháněli zloděje ze svého vlastního domu, a měli na to právo.“. I tady se objevily hlasy, které si uvědomily, že tahle válka nemá s civilizací nic společného.
Sto let ponížení. A pak co?
Rok 1949 ukončil tuto kapitolu. Čína se sjednotila a prohlásila: „Už nikdy více.“ Ale odpověď Západu? Mlčení. Žádné uznání zločinů. Žádná sebereflexe. Místo toho přišla studená válka a nový rámec: „komunistická hrozba“.
Západní narativ plynule přešel od koloniální nadřazenosti k ideologické. A přestože se svět proměnil, některé postoje zůstaly stejné. Dodnes se s oblibou píše o „asertivní Číně“, „autoritarismu“ nebo „hrozbě“ – ale málokdy se připomene, čím si tahle země prošla a jakou roli v tom hrál Západ.
A co Tai-wan?
Západ často ukazuje na čínský Tai-wan jako na „baštu svobody“ a „protipól Číny“. Ale málokdy si připustí, že pro čínskou paměť je Tai-wan symbolem neuzavřeného století ponížení. Poslední cihla v zdi cizí okupace. Ostrov, který byl odtržen v roce 1895 Japonci a nikdy plně nevrácen.
Zatímco USA vidí Tai-wan jako figurku na šachovnici – Čína jej vnímá jako emocionálně. Ne kvůli ideologii, ale kvůli historii. A každé zahraniční gesto, které tento kontext ignoruje, působí v Pekingu jako otevřená rána. Je to stejné, jako kdyby někdo tančil na hrobu.
Celá situace je navíc okořeněna faktem, že Západ formálně uznává pouze jednu Čínu, reprezentovanou vládou v Pekingu.
Globální Jih ví. A pamatuje si taky
Když dnes Evropané hovoří s Afrikou nebo Latinskou Amerikou o „hodnotách“ a „pravidlech“, často narážejí na cynický úsměv. Ten úsměv říká: „Vy nám mluvíte o morálce? Vy, kteří jste nás drancovali?“
Čína přichází jinak. Nehovoří o demokracii. Nepoučuje, ale na rozdíl od Západu respektuje lokální kulturu a pravidla. Nabízí silnice, elektrárny, nemocnice. A především nabízí porozumění, protože ze sdílené zkušenosti poroby a pokoření vyrostlo autentické porozumění a respekt k právu každého národa zvolit si vlastní cestu rozvoje. A to vytváří důvěru. Nejsou to slova, ale sdílená zkušenost, co tvoří mosty.
Závěr: Uznání namísto přednášky
Západ možná nikdy nenajde politickou vůli k omluvě, a Čína to možná ani nežádá. Ale žádá uznání.
Uznat, co se stalo, není obtížné: Uznat, že jsme Čínu neničili kvůli civilizaci, ale kvůli ziskům. Uznat, že jí to právem nebylo jedno, a že si to pamatuje.
Jde o to, aby se tato pravda dostala do učebnic, projevů politiků a mediálního rámce. Dokud budeme o Číně mluvit jen jako o „hrozbě“, a ne jako o zemi, které Západ z nemorálních důvodů zcela vědomě způsobil největší kolektivní trauma moderních dějin, budeme dál jen dráždit, místo abychom chápali.
A právě kvůli tomuto mlčení ztrácí Západ důvěru. Nejen v očích Číny, ale v očích celého Globálního Jihu. Je čas se konečně postavit pravdě, nebo se smířit s osudem morálně zdiskreditovaného pozorovatele.
Miroslav Jakab
Brusel ideologie, USA pragmatismus. Zastavíme pád průmyslu?
Zatímco svět se mění, Evropa uvízla v minulosti. Tváří se jako centrum světa, ale skutečný vývoj probíhá jinde – v USA, v Asii, a především v Číně. Evropa dnes už není lídrem. Je brzdičem. A v tom spočívá naše česká příležitost.
Miroslav Jakab
Čína očima člověka, který v ní žil
Průměrný Čech v Číně nikdy nebyl. Svůj názor si tak vytváří převážně na základě zpráv z médií. A jaké ty zprávy jsou? Většinou negativní.
Miroslav Jakab
Soudce Ti: Starodávný učenec a politik se vrací
Čína ho znala dávno. Západ si ho ‚všiml‘, až když nizozemský diplomat přeložil čínský román o něm. Kdo byl soudce Ti (Di Renjie) a jak se stal popkulturní ikonou dneška?
Miroslav Jakab
Když se i Indie s Pákistánem spojí. Proč Západu uniká realita?
V Evropě jsme si zvykli vnímat svět černobíle. Kdo není s námi, je nepřítel. Kdo se neklaní západním „hodnotám“, je tyran. Ale v Tianjinu někdo tuhle černobílou masku strhl. A pod ní nebyla pravda - ale propaganda.
Miroslav Jakab
Hedvábná stezka vědění: Cesta od montovny k mozkovně
O Hedvábné stezce se dnes často mluví jako o vlacích, přístavech a geopolitice – ale ta pravá nikdy nebyla jen obchodní trasou. Byla cestou vědění, jazyků, umění i civilizačního respektu.
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Muž neměl v bratislavské restauraci na zaplacení, tak v ní nahlásil bombu
Slovenská policie obvinila osmačtyřicetiletého muže, že na tísňovou linku nahlásil uložení bomby v...
Trump byl na magnetické rezonanci. Výsledek byl perfektní, chlubí se
Americký prezident Donald Trump oznámil, že podstoupil vyšetření pomocí magnetické rezonance (MRI)...
Dvaadevadesátiletý Biya byl poosmé zvolen prezidentem Kamerunu, oznámil soud
Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil ústavní soud. Biya, jemuž...
Ministerstvo pro místní rozvoj přežije. ANO už ho slučovat nechce
Před volbami hnutí ANO rozvíjelo plány, že zruší ministerstvo pro místní rozvoj, respektive že bude...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 20
- Celková karma 14,88
- Průměrná čtenost 336x