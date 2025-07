Nehrozí nám Čína. Hrozí nám vlastní systém.

Evropa říká, že se musí bránit Číně. Že je hrozbou. Jenže když se podíváme blíž, nevypadá to jako hrozba. Vypadá to jako zrcadlo.

Neukazuje nic jiného než to, co si nechceme přiznat: že my už to prostě neumíme.

Neumíme rozhodnout, neumíme udělat a neumíme dokončit. A když to někdo zvládne, lekne se toho půlka kontinentu.

Čína dnes funguje. Ne teoreticky, ne v analýzách – ale v reálném světě. Když se rozhodne postavit novou trať, vznikne. Když má být zavedena změna, zavede se. Někdo ji navrhne, někdo ji podepíše, a někdo za ni ručí. Rychle, bez výmluv. Bez výborů, summitů a zpoždění na neurčito. To není zázrak, to je systém.

Evropa mezitím mluví. O krizích, o hodnotách, o výzvách. Každé rozhodnutí se rozmělňuje ve stočlenné debatě, každý návrh musí projít deseti schvalovacími kolečky. Nikdo za nic neručí. A když už se něco odhlasuje, za pár měsíců se to stejně zpochybní – nebo zruší, protože přijdou nové volby. Výsledek? Místo činů máme tiskovky. Místo výstavby máme výjimky. Místo strategie máme dočasný kompromis.

Nejviditelnější je to na příkladu, kterým se EU ráda chlubí – Green Deal. Velká slova, smělá čísla, obří očekávání. A pak? Zmatek, odpor, ústupky. Místo přechodu na nové technologie – regulace, které dusí vlastní průmysl. Místo investic – dotace, které nikdo neumí využít. Místo sítě – byrokracie. Evropa se netrápí tím, že to nejde. Trápí ji, že to nejde tak, jak je nastavená. A změnit se? To je nepředstavitelné.

Čína mezitím jedná. Buduje solární parky, továrny na baterie, vysokorychlostní tratě, logistické koridory. Ne proto, aby to vypadalo dobře na konferenci. Ale protože ví, že tohle je budoucnost. Nepotřebuje PR, má výsledky.

A tady jsme u podstaty věci: Čína není hrozbou. Hrozbou je to, že ukazuje, jak se to dá dělat lépe. Rychleji. Levněji. Smysluplněji. A bez toho, aby se všechno ztratilo ve výmluvách, že „to v našem systému nejde“.

Takže co vlastně brání Evropě? Čína ne. Bráníme si sami. Bráníme si změnami zákonů, nečinností, strachem ze zodpovědnosti. Bráníme si tím, že jsme se naučili říkat „nejde to“ dřív, než se to vůbec zkusí.

Možná je na čase přestat se bát Číny – a začít se učit. Protože budoucnost se už staví. Jen ne u nás.

A čím déle budeme přešlapovat, tím víc budeme ztrácet. Svět kolem nás se mění – rychle, hluboce, nevratně. Kdo dnes váhá, zítra nemusí mít kam jít. Čína nezpomaluje. Amerika mění kurz. Indie roste. A Evropa? Zůstane-li stát, nestane se obětí vnější hrozby, ale vlastního ustrnutí.

Tento svět není pro ty, kdo čekají na ideální podmínky. Je pro ty, kdo dokážou jednat. Budoucnost nebude čekat, až se EU dohodne. Už běží. A kdo se teď nepohne, zůstane pozadu.