My máme evropské ceny. Čína má moderní život za normální peníze.
Když začala vyrábět elektromobily, baterie, solární panely, rychlovlaky, AI modely, moderní spotřebiče a městskou infrastrukturu v měřítku, které Evropa neumí ani naplánovat, slovník se náhle změnil.
K „levné, zaostávající a kopírující“ Číně se přidalo „bezpečnostní riziko“.
Evropská unie proto zavádí cla, lokální obsah, „Buy European“ pravidla a ochranu evropských firem, které v otevřené soutěži často prostě nestačí.
V české debatě má Čína pořád podobu levné montovny, ušmudlaného dělníka a kopírování západních výrobků – a nyní i bezpečnostního rizika.
Ale jaká ta Čína doopravdy je?
Čínské mzdy už nejsou směšně nízké
Ano, česká průměrná mzda je pořád vyšší než čínský celostátní průměr. Jenže starý obraz Číny jako země extrémně levné práce se rychle rozpadá.
Ve vybraných moderních odvětvích vypadají čínské mzdy po přepočtu do korun takto( Salaries and Wages in China - 2026 Guide for Employers | INS Global):
|Odvětví
|Čína v Kč
|ČR 2025
|IT / technologie
|54 900–76 250 Kč
|89 311 Kč
|Finance
|48 800–67 100 Kč
|80 082 Kč
|Výroba a průmyslové inženýrství
|30 500–45 750 Kč
|48 002 Kč
|Zdravotnictví a biotechnologie
|36 600–54 900 Kč
|53 583 Kč
|Logistika a dodavatelské řetězce
|27 450–39 650 Kč
|45 416 Kč
To už není obraz země, kde se moderní ekonomika opírá jen o levné ruce. Čínské mzdy v moderních sektorech se českým mzdám přibližují.
Jenže teď přichází druhá část otázky: co tam vlastně stojí běžný život?
Běžný život je často levnější
|Zboží
|Čína
|ČR
|Rajčata
|cca 24 Kč/kg
|akce 45–65 Kč/kg
|Zelí
|cca 8 Kč/kg
|běžně 21–22 Kč/kg
|Vejce
|cca 14 Kč / 10 ks
|akce cca 50 Kč / 10 ks
|Rýže
|cca 20 Kč/kg
|akce 31–50 Kč/kg
Tady se český stereotyp začíná hroutit. Čína už není jen země nižších mezd. Je to země, kde se v řadě položek běžného života platí výrazně méně.
A nejde jen o potraviny.
Moderní domácnost? V Číně masové zboží
|Položka
|Čína
|ČR
|Pračka se sušičkou
|cca 5 790 Kč
|cca 11 999 Kč
|Velká lednice 636 l
|cca 5 940 Kč
|cca 27 990 Kč
|65" Mini LED TV
|cca 9 840–11 580 Kč
|cca 18 999 Kč
Tohle je možná ještě důležitější než ceny potravin.
V Evropě se z moderních technologií často stává drahá položka. V Číně se stejná věc dostává do běžné domácnosti mnohem rychleji a mnohem levněji.
Nájem: bolestivý kontrast
|Město
|Nájem cca 80 m²
|Český protějšek
|Šanghaj
|cca 24 000–34 000 Kč
|Praha 31 040 Kč
|Chengdu
|cca 4 600–8 500 Kč
|Brno 25 600 Kč
|Kunming
|cca 4 000–7 300 Kč
|Plzeň / Olomouc cca 20 000 Kč
Šanghaj není Praha. Šanghaj je globální megaměsto. Přesto se běžný 80m² byt mimo nejdražší expat segment může pohybovat v pásmu Prahy a pod ním.
A potom přijde Chengdu a Kunming. Moderní čínská města, kde nájem může být proti Brnu, Plzni nebo Olomouci několikanásobně nižší.
Takže otázka nezní, zda je Čína „chudá“. Otázka zní, proč český nájemník platí evropské ceny za provinční kapacitu.
Doprava: tady je rozdíl civilizační
Městská doprava:
|Město
|Krátká jízda
|Praha
|36–39 Kč
|Brno
|20 Kč
|Šanghaj
|cca 9 Kč
|Chengdu
|cca 6 Kč
A nejde o rozhrkané autobusy. Jde o moderní metro ve městech, jejichž rozsah si Praha ani Brno neumějí představit.
Meziměstská doprava je ještě tvrdší:
|Relace
|Český čas
|Čínský čas
|Praha–Brno / Šanghaj–Hangzhou
|cca 2,5 h
|cca 1 h
|Praha–Olomouc / Šanghaj–Nanjing
|cca 2,2 h
|cca 1 h
|Praha–Ostrava / Peking–Jinan
|cca 3,2 h
|cca 1,5–2 h
Česko má dopravu, která spojuje města.
Čína má dopravu, která mění geografii.
A ještě univerzity
Pokud někdo pořád opakuje, že Čína jen kopíruje, měl by se podívat na univerzitní žebříčky.
|Žebříček
|Čína v top 50
|Pouze EU v top 50
|QS 2026
|8
|4
|THE 2026
|7
|5
Čína už nemá jednu výkladní skříň. Má univerzitní špičku, která v některých žebříčcích početně překonává celou Evropskou unii.
A to ani nemluvíme o tim, že Česko v první padesátce světových univerzit nemá žádnou školu.
Závěr
Starý český obraz Číny se rozpadá.
Čína už není levná montovna. V moderních odvětvích se její mzdy blíží evropské úrovni. V běžném životě má často nižší ceny. Moderní spotřebiče jsou tam levnější. Nájem často výrazně dostupnější. Městská doprava je levná a rozsáhlá. Rychlovlaky mění vzdálenosti. Univerzity vstoupily do světové špičky.
Pro Česko z toho plyne jednoduchý závěr: pokud chceme budoucnost, musíme s Čínou spolupracovat ve vědě, výzkumu, technologiích a průmyslu.
Ne jako montovna. Ne jako subdodavatel firmám ze zemí na Západ od nás. Ale jako země, která se konečně přestane tvářit, že ideologická věrnost Západu nahradí infrastrukturu, vzdělání a průmyslovou výkonnost.
BASF, Volkswagen, BMW či Airbus už dávno pochopily, že Čína není jen trh a investují tam miliardy EUR do vývojových, výrobních a technologických center.
Pokud si Česko nepospíší, dopadne jako země, která stála stranou, zatímco ostatní se učili tam, kde se dnes staví budoucnost.
Pokud nezačneme spolupracovat s Čínou, neochráníme český průmysl.
Jen si koupíme dražší zaostávání.
Miroslav Jakab
