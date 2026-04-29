My máme evropské ceny. Čína má moderní život za normální peníze.

Když Čína vyráběla levné hračky, Západ se jí smál. Když stavěla továrny, vysvětlovalo se, že jen kopíruje.

Když začala vyrábět elektromobily, baterie, solární panely, rychlovlaky, AI modely, moderní spotřebiče a městskou infrastrukturu v měřítku, které Evropa neumí ani naplánovat, slovník se náhle změnil.

K „levné, zaostávající a kopírující“ Číně se přidalo „bezpečnostní riziko“.

Evropská unie proto zavádí cla, lokální obsah, „Buy European“ pravidla a ochranu evropských firem, které v otevřené soutěži často prostě nestačí.

V české debatě má Čína pořád podobu levné montovny, ušmudlaného dělníka a kopírování západních výrobků – a nyní i bezpečnostního rizika.

Ale jaká ta Čína doopravdy je?

Čínské mzdy už nejsou směšně nízké

Ano, česká průměrná mzda je pořád vyšší než čínský celostátní průměr. Jenže starý obraz Číny jako země extrémně levné práce se rychle rozpadá.

Ve vybraných moderních odvětvích vypadají čínské mzdy po přepočtu do korun takto( Salaries and Wages in China - 2026 Guide for Employers | INS Global):

OdvětvíČína v KčČR 2025
IT / technologie54 900–76 250 Kč89 311 Kč
Finance48 800–67 100 Kč80 082 Kč
Výroba a průmyslové inženýrství30 500–45 750 Kč48 002 Kč
Zdravotnictví a biotechnologie36 600–54 900 Kč53 583 Kč
Logistika a dodavatelské řetězce27 450–39 650 Kč45 416 Kč

To už není obraz země, kde se moderní ekonomika opírá jen o levné ruce. Čínské mzdy v moderních sektorech se českým mzdám přibližují.

Jenže teď přichází druhá část otázky: co tam vlastně stojí běžný život?

Běžný život je často levnější

ZbožíČínaČR
Rajčatacca 24 Kč/kgakce 45–65 Kč/kg
Zelícca 8 Kč/kgběžně 21–22 Kč/kg
Vejcecca 14 Kč / 10 ksakce cca 50 Kč / 10 ks
Rýžecca 20 Kč/kgakce 31–50 Kč/kg

Tady se český stereotyp začíná hroutit. Čína už není jen země nižších mezd. Je to země, kde se v řadě položek běžného života platí výrazně méně.

A nejde jen o potraviny.

Moderní domácnost? V Číně masové zboží

PoložkaČínaČR
Pračka se sušičkoucca 5 790 Kčcca 11 999 Kč
Velká lednice 636 lcca 5 940 Kčcca 27 990 Kč
65" Mini LED TVcca 9 840–11 580 Kčcca 18 999 Kč

Tohle je možná ještě důležitější než ceny potravin.

V Evropě se z moderních technologií často stává drahá položka. V Číně se stejná věc dostává do běžné domácnosti mnohem rychleji a mnohem levněji.

Nájem: bolestivý kontrast

MěstoNájem cca 80 m²Český protějšek
Šanghajcca 24 000–34 000 KčPraha 31 040 Kč
Chengducca 4 600–8 500 KčBrno 25 600 Kč
Kunmingcca 4 000–7 300 KčPlzeň / Olomouc cca 20 000 Kč

Šanghaj není Praha. Šanghaj je globální megaměsto. Přesto se běžný 80m² byt mimo nejdražší expat segment může pohybovat v pásmu Prahy a pod ním.

A potom přijde Chengdu a Kunming. Moderní čínská města, kde nájem může být proti Brnu, Plzni nebo Olomouci několikanásobně nižší.

Takže otázka nezní, zda je Čína „chudá“. Otázka zní, proč český nájemník platí evropské ceny za provinční kapacitu.

Doprava: tady je rozdíl civilizační

Městská doprava:

MěstoKrátká jízda
Praha36–39 Kč
Brno20 Kč
Šanghajcca 9 Kč
Chengducca 6 Kč

A nejde o rozhrkané autobusy. Jde o moderní metro ve městech, jejichž rozsah si Praha ani Brno neumějí představit.

Meziměstská doprava je ještě tvrdší:

RelaceČeský časČínský čas
Praha–Brno / Šanghaj–Hangzhoucca 2,5 hcca 1 h
Praha–Olomouc / Šanghaj–Nanjingcca 2,2 hcca 1 h
Praha–Ostrava / Peking–Jinancca 3,2 hcca 1,5–2 h

Česko má dopravu, která spojuje města.
Čína má dopravu, která mění geografii.

A ještě univerzity

Pokud někdo pořád opakuje, že Čína jen kopíruje, měl by se podívat na univerzitní žebříčky.

ŽebříčekČína v top 50Pouze EU v top 50
QS 202684
THE 202675

Čína už nemá jednu výkladní skříň. Má univerzitní špičku, která v některých žebříčcích početně překonává celou Evropskou unii.

A to ani nemluvíme o tim, že Česko v první padesátce světových univerzit nemá žádnou školu.

Závěr

Starý český obraz Číny se rozpadá.

Čína už není levná montovna. V moderních odvětvích se její mzdy blíží evropské úrovni. V běžném životě má často nižší ceny. Moderní spotřebiče jsou tam levnější. Nájem často výrazně dostupnější. Městská doprava je levná a rozsáhlá. Rychlovlaky mění vzdálenosti. Univerzity vstoupily do světové špičky.

Pro Česko z toho plyne jednoduchý závěr: pokud chceme budoucnost, musíme s Čínou spolupracovat ve vědě, výzkumu, technologiích a průmyslu.

Ne jako montovna. Ne jako subdodavatel firmám ze zemí na Západ od nás. Ale jako země, která se konečně přestane tvářit, že ideologická věrnost Západu nahradí infrastrukturu, vzdělání a průmyslovou výkonnost.

BASF, Volkswagen, BMW či Airbus už dávno pochopily, že Čína není jen trh a investují tam miliardy EUR do vývojových, výrobních a technologických center.

Pokud si Česko nepospíší, dopadne jako země, která stála stranou, zatímco ostatní se učili tam, kde se dnes staví budoucnost.

Pokud nezačneme spolupracovat s Čínou, neochráníme český průmysl.

Jen si koupíme dražší zaostávání.

Autor: Miroslav Jakab | středa 29.4.2026 11:17 | karma článku: 8,70 | přečteno: 76x

Miroslav Jakab

České divadlo pokračuje: Vystrčil znovu míří na Taiwan!

V české debatě se z Taiwanu udělala póza. Jednou je to „ostrůvek demokracie“, podruhé morální klacek na Čínu, potřetí levná kulisa pro politiky, kteří si chtějí doma připadat světově.

21.4.2026 v 10:31 | Karma: 32,43 | Přečteno: 849x | Diskuse | Společnost

Miroslav Jakab

Co kdyby svět opravdu vedla Čína?

Dnes se mluví o „rozpadu mezinárodního řádu“ a o tom, že staré jistoty končí. Jenže většina těchto debat je ve skutečnosti jen dlouhé lamentování nad koncem starých dobrých časů Západních pravidel platných pro všechny.

24.3.2026 v 16:29 | Karma: 15,00 | Přečteno: 340x | Diskuse | Společnost

Miroslav Jakab

ČR: konec montovny. Teď je čas udělat z Česka technologického tygra!

Český „montovnový“ model dojel na doraz. Ne proto, že by Češi neuměli. Ale protože stát poslední roky dělal přesný opak toho, co dělají země, které chtějí zbohatnout.

23.2.2026 v 13:50 | Karma: 14,03 | Přečteno: 270x | Diskuse | Společnost

Miroslav Jakab

Čínský Nový rok není „Silvestr“.

U nás je Nový rok jedna noc, ohňostroj, „od zítřka jsem nový člověk“... a třetího ledna už člověk zase jí rohlík v autě. V Číně je to jiné. Svátek jara je největší společenská událost roku - a hlavně je to cyklus, ne okamžik.

9.2.2026 v 10:46 | Karma: 14,15 | Přečteno: 190x | Diskuse | Společnost

Miroslav Jakab

Zatímco Češi čtou o „čínské hrozbě“, Němci tam ivestují miliardy. Kdo je tady mimo?

V Česku je to jednoduché: když se řekne „Čína“, mainstream má v šuplíku tři reflexy. (1) Krizová ekonomika - deflace, „už to jde ke dnu“ (2) Bezpečnostní hrozba - data do Číny a rizika (3) Kamerový stát - monitoring

29.1.2026 v 11:30 | Karma: 26,32 | Přečteno: 497x | Diskuse | Ekonomika
Další články autora

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...
27. dubna 2026  10:22

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

To máme dělat opilcům bodyguardy? brání strážníci kolegy potrestané za smrt muže

Městský soud v Brně potrestal dva strážníky (na snímku zleva Radek Holubář a...
29. dubna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Dál jako příslušníci brněnské městské policie zůstávají na svých pozicích Tomáš Hulák a Radek...

Drony v Ústí n. L. umí vyhledávat osoby, skenovat terén nebo odhalit únik tepla

ilustrační snímek
29. dubna 2026  10:03,  aktualizováno  10:03

Městští policisté v Ústí nad Labem i městská technologická společnost Metropolnet už mají k...

Pod naloženou tatrou se utrhla krajnice, pak ještě porazila strom

Pod naloženou tatrou se na okraji Zábřehu utrhla krajnice, vůz poté vyjel ze...
29. dubna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Velmi špatný pracovní den měl v úterý řidič nákladní tatry, který projížděl Zábřehem na Šumpersku....

Meteorologové varují před mrazy, teploty spadnou až k minus šesti. Jak ochránit jahody?

Jahodárna Prostějov pořádá organizované samosběry jahod. Každý sběrač dostane...
29. dubna 2026  11:40

Česko čekají další mrazivé noci. Do střední Evropy pronikne od severovýchodu studený vzduch, který...

Miroslav Jakab

  • Počet článků 30
  • Celková karma 16,86
  • Průměrná čtenost 357x
Vystudovaný matematik, věnující se celý život logistice. Mezi moje celoživotní koníčky patří historie (zejména čínská), čínština a čajová kultura.

