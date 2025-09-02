Když se i Indie s Pákistánem spojí. Proč Západu uniká realita?
Na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) tam u jednoho stolu seděli zástupci Indie, Pákistánu, Ruska i Číny. Země, které dělí propastné rozdíly. Náboženské, politické, historické. A přesto se dokázaly spojit. Bez moralizování. Bez nátlaku. Bez sankcí. Jednoduše proto, že sdílejí jeden společný zájem: svět bez diktátu a bez ideologické nadvlády jedné civilizace nad ostatními.
Realpolitika místo moralizování
Když se dva tradiční rivalové – Indie a Pákistán – zapojí do jedné platformy, neznamená to, že zapomněli na své rozdíly. Znamená to, že pochopili, co je dnes důležitější: respekt a spolupráce místo zasahování a soudů.
Západ napadá každého, kdo se nechce řídit jeho pravidly. Každý, kdo neimportuje „evropské hodnoty“, je automaticky označen za autoritářský režim, hrozbu, nebo přinejmenším za podezřelého.
SCO ukazuje jinou cestu. Cestu suverenity, infrastruktury, obchodu, výzkumu – bez vývozů ideologie a bez výhrůžek.
Čína propojuje. Západ rozděluje.
Podívejme se na realitu:
- Do roku 2027 má být AI v Číně hluboce integrována do vědy, průmyslu, služeb, správy i globální spolupráce.
- Do roku 2030 se stane páteří celé ekonomiky.
- Do roku 2035 vznikne tzv. inteligentní společnost – zcela nová forma řízení státu i každodenního života.
Česká republika?
Stále plánuje digitalizaci státní správy. A to tak dobře, že musela vyhodit i odpovědného ministra!
Největší diskuse jsou o daních z nemovitostí, zdanění investičních bytů a jak společnost přijme řidiče autobusů v psychické i fyzické kondici bývalého prezidenta Bidena.
Stále řeší, jak to jen zařídit, aby stát alespoň během jejich volebního období nezkrachoval.
Doprava jako metafora
V ČR dnes rychlovlaky jezdí 160 km/h a do roku 2030 jsou v plánu vlaky o rychlosti 320 km/h.
V Číně již dnes běžně jezdí 350 km/h, Maglev v Šanghaji překračuje 430 km/h a technologie 600–1000 km/h jsou ve vývoji.
Zatímco Evropa staví zdi – Čína staví mosty.
Zatímco EU definuje „správné“ partnery podle poslušnosti, SCO definuje partnerství podle vzájemné výhodnosti.
Pokrytectví, které bije do očí
- Je „hodnotové“, když někteří čeští politici jezdí na Taiwan (přestože naše země oficiálně uznává jednu Čínu), zatímco návštěva Číny se v české politice stává „skandálem“?
- Je demokratické, když každý, kdo má jiný názor, je dnes nálepkován jako „dezolát“, „extremista“, „zrádce“?
Západní hodnoty nikdy neměly univerzálnost. Západ je však využívá jako zbraň k ovládání. Kdo se odmítne pokořit – je označen za nepřítele.
A co my?
Chceme dál žít ve světě, kde je všechno buď černé, nebo bílé?
Kde se neposlušnost trestá sankcemi a veřejné mínění se formuje nátlakem?
Kde místo skutečné diplomacie probíhá pseudomorální křížová výprava?
Blíží se volby. A je čas si vybrat.
Mezi těmi, kdo chtějí dál šířit ideologii,
a těmi, kdo chápou, že budoucnost patří těm, kdo naslouchají, propojují a budují.
Mezi těmi, kdo chtějí svět ovládat,
a těmi, kdo ho chtějí chápat.
Je to volba.
Mezi budoucností a minulostí.
Miroslav Jakab
Hedvábná stezka vědění: Cesta od montovny k mozkovně
O Hedvábné stezce se dnes často mluví jako o vlacích, přístavech a geopolitice – ale ta pravá nikdy nebyla jen obchodní trasou. Byla cestou vědění, jazyků, umění i civilizačního respektu.
Miroslav Jakab
Když civilizace volá a někteří neslyší: Z Číny až k Sámovi
Když se někdo odmítne změnit, dějiny jdou dál bez něj. Od čínské říše Beiwei přes Avary až k Sámovi – a možná dnes znovu, v době nástupu umělé inteligence.
Miroslav Jakab
Evropa reguluje. Zbytek světa tvoří budoucnost!
Umělá inteligence už není budoucnost – je přítomnost. Ale zatímco v USA a Číně mění ekonomiku, školství i společenské struktury, Evropa se zabývá regulacemi. Co když tím sama sobě zavírá dveře k budoucnosti?
Miroslav Jakab
Nehrozí nám Čína. Hrozí nám vlastní systém.
Evropa říká, že se musí bránit Číně. Že je hrozbou. Jenže když se podíváme blíž, nevypadá to jako hrozba. Vypadá to jako zrcadlo.
Miroslav Jakab
Evropské firmy utíkají do Číny: Proč by EU měla kopírovat čínskou ‚rychlost‘?
Evropa je kontinentem hluboké historie, myšlenkových proudů a technických tradic. Čína je civilizací s tisíciletou kontinuitou, která se v posledních dekádách stala synonymem efektivity, inovací a strategického uvažování.
