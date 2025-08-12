Hedvábná stezka vědění: Cesta od montovny k mozkovně
Dnes, v době krize důvěry na Západě, znovu ožívá – ale vede jinudy, než by si mnozí přáli.
Po mnoha letech života a práce v Číně se mi změnil úhel vnímání: Evropa se točí v kruhu regulací, Čína investuje a propojuje. Nová Hedvábná stezka, která by mohla spojit výzkum, výuku, AI a kulturu, se zhmotňuje – směrem na východ.
Západní unavenost vs. východní tah na branku
Evropa ztrácí étos. Univerzity tlumí ideologie, věda se ždímá granty, projekty ztroskotávají na byrokratických požadavcích. Paradoxně v Evropě je AI kvůli regulacím spíš brzda než hybatelem. Start‑upy migrují jinam.
Karlova univerzita se propadla v žebříčku Nature Index na 389. místo, s meziročním poklesem – 7,1 %. ( 2025 Research Leaders: Leading institutions | Nature Index -pozn.: Nature Index sleduje výzkumné výstupy v prestižních STEM publikacích.) Čísla nemlží – mluví jasně.
Čína jako nový střed vědění
Ze 10 nejvýše hodnocených institucí světa podle Nature Indexu je 7 čínských – včetně Čínské akademie věd, Pekingské univerzity, Fudan University. Ty posílily výkonnost o desítky procent; Harvard nebo MIT stagnují či klesají.
Info.cz může relativizovat význam žebříčku jako „neúplného“ ( INFO.CZ | Akademická perverze: Čínské univerzity převálcovaly Oxford i Cambridge. Proč to nevadí?), ale přesně tento postoj ilustruje neochotu Západu přiznat realitu: civilizační osa se už nepřesouvá. Ona se přesunula. Realita je vidět například na projektu „Tech & Ethics“ organizovaném Swissnex a Fudan University, kde se švýcarští vědci setkávali s čínskými kolegy a diskutovali o AI etice, praktických aplikacích a vládní podpoře.
České možnosti – ne jako příjemci, ale jako partneři
Česko má co nabídnout: kreativitu, flexibilní IT servis, adaptabilitu. Pokud přijmeme pasivní roli „mostu“, zůstáváme pouze spojkou. Místo toho můžeme být aktivními partnery:
– Vytvořit česko‑čínský výzkumný fond pro AI, který by podporoval společné projekty, účast českých týmů v čínských laboratorních modelech a výměny.
– Založit Center for Chinese Studies na prestižní univerzitě, které by spojilo čínskou kulturu, ekonomiku a technologii v jednom interdisciplinárním institutu.
– Spustit pilotní program výuky čínštiny v pěti gymnáziích, spojený s AI workshopy a výměnnými pobyty v Suzhou či Shanghai Science Parku.
To není o závislosti – jde o měkkou sílu, co přináší hodnotu, empatii a smysl budoucí prosperity.
Civilizační mapa: kde je nový střed?
- 19. století bylo Londýnem.
- 20. století New Yorkem.
- 21. století? Gravitační střed inteligence se přesune z Bostonu a Silicon Valley do Hangzhou a Shenzhenu.
Česko může být logicky zasazeným, kulturně otevřeným hráčem téhle nové mapy.
Moje osobní obrat vnímání
Když jsem přijel do Číny, hledal jsem efektivitu a snažil se aplikovat Západní vzorce, které přece tak skvěle fungují.
Ó jak jsem se mýlil!
Jak řekl Konfucius:
„Když kráčím s třemi lidmi, vždy se mezi nimi najde někdo, od koho se mohu učit. Vezmu si dobré stránky k napodobení, a ty špatné jako poučení, čemu se vyhnout.“
Teprve když jsem byl ochoten se zastavit a naslouchat, našel jsem něco hlubšího než Západní efektivitu, která je však ve svém důsledku často chaotická a kontraproduktivní. V Číně jsem našel úctu ke znalostem, strategické plánování, schopnost využít vědu a nejmodernější technologii jako nástroj civilizační soudržnosti.
Přehodnotil jsem povědomí o modernosti: není to být prvním, ale vědět, kam kráčíš – a mít odvahu se učit od druhých.
Závěr: Civilizační stezka není jednostranná. Je čas ji spoluvytvářet.
Tato nová Hedvábná stezka už dávno běží – tichá, ale ne neviditelná. Vede přes jazykové výměny, společné výzkumné projekty, kulturní diplomacii a dialog mezi systémy. Není to jen fyzická trasa, ale civilizační pole, kde se formuje budoucnost vědění.
Co z toho získá Čína?
Partnera, který není pasivním příjemcem, ale tvořivým spoluhráčem. Česká flexibilita, kulturní komplexnost a schopnost hledat nové cesty mohou obohatit čínský model o další vrstvy. Nejde o závislost – jde o vzájemné doplnění. O prostor, kde se učíme jeden od druhého.
A co Česko?
Šanci přestat být montovnou, kam se outsourcuje levná práce, a konečně vykročit cestou, o níž se desítky let jen mluvilo – cestou moderních technologií, jazykové kompetence, strategické kultury a hlubšího smyslu. Získáme přístup k novému civilizačnímu středu, kde se znalosti nepřešlapují v kruhu, ale směřují kupředu.
Západ nám dal modernitu, ale Východ nám může připomenout, jak s ní naložit. Je na čase přestat vybírat mezi dvěma systémy – a začít tvořit třetí pól: propojený, otevřený, suverénní.
Jak řekl Lao Zi:
„Tisíc mil dlouhá cesta začíná pod tvou nohou.“
Stezka už vede. Stačí vykročit.
Miroslav Jakab
Když civilizace volá a někteří neslyší: Z Číny až k Sámovi
Když se někdo odmítne změnit, dějiny jdou dál bez něj. Od čínské říše Beiwei přes Avary až k Sámovi – a možná dnes znovu, v době nástupu umělé inteligence.
Miroslav Jakab
Evropa reguluje. Zbytek světa tvoří budoucnost!
Umělá inteligence už není budoucnost – je přítomnost. Ale zatímco v USA a Číně mění ekonomiku, školství i společenské struktury, Evropa se zabývá regulacemi. Co když tím sama sobě zavírá dveře k budoucnosti?
Miroslav Jakab
Nehrozí nám Čína. Hrozí nám vlastní systém.
Evropa říká, že se musí bránit Číně. Že je hrozbou. Jenže když se podíváme blíž, nevypadá to jako hrozba. Vypadá to jako zrcadlo.
Miroslav Jakab
Evropské firmy utíkají do Číny: Proč by EU měla kopírovat čínskou ‚rychlost‘?
Evropa je kontinentem hluboké historie, myšlenkových proudů a technických tradic. Čína je civilizací s tisíciletou kontinuitou, která se v posledních dekádách stala synonymem efektivity, inovací a strategického uvažování.
Miroslav Jakab
Zatímco se všichni dívají na roboty, my přehlížíme mnohem větší šanci
Víte, co Česku chybí, aby se stalo lídrem v gigainvesticích? Lidé, kteří je dovedou dokončit. Všichni mluví o gigainvesticích, ale málokdo o tom, kdo je vlastně dotáhne do konce.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Česko zpraží úmorné vedro. Bude až 37 stupňů, varují meteorologové
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před silnými vedry, která zasáhnou Česko od...
Muž při hádce v tramvaji máchal nožíkem a šroubovákem. Policisté ho zaklekli
Slovní konflikt dvou cestujících v pražské tramvaji nepříjemně vyeskaloval až do bodu, kdy jeden z...
Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl
Populární americká zpěvačka Taylor Swift oznámila své již 12. studiové album. Ponese název The Life...
Dceru nechala zemřít chladem, viní policie matku. V domě byli i zanedbaní psi
Čtyřiašedesátiletá žena z Královéhradecka patrně zanedbala péči o svou hluchoněmou, mentálně...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 15
- Celková karma 18,78
- Průměrná čtenost 348x