EU bojuje s Čínou za záchranu průmyslu. Ten se jí zatím stěhuje právě do Číny!
Na čínská elektroauta uvalila dodatečná cla až 35,3 procenta. V červenci 2026 přidala na čínské pneumatiky antidumpingová cla až 45,3 procenta. Evropská komise otevřeně prohlašuje, že současné obchodní vztahy s Čínou jsou „neudržitelné“ a že evropský průmysl je třeba před čínskou konkurencí více chránit.
Potud evropská politika.
Má to jeden drobný problém.
Samotný evropský průmysl nechává Brusel jeho boji a investuje právě v Číně. A už tam nestěhuje jen výrobu. Stěhuje tam i vývoj.
Podívejme se, co říkají fakta:
|Firma
|Evropa
|Čína
|Německé firmy
|Vysoké náklady na energii, práci a regulaci
|investice v Číně v roce 2025 přes €7 mld., meziročně +55,5 %.
|BASF
|Ludwigshafen pod 30 000 FTE, poprvé od 1954
|Zhanjiangu nový obří komplex za €8,7 mld.
|Volkswagen
|Restrukturalizace německých závodů, snižování kapacit a další desetitisíce pracovních míst.
|V Hefei: největší komplexní R&D centrum mimo Německo. Vývoj je o 30 % rychlejší.
|BMW
|-
|V Shenyangu 10 mld. CNY do baterií, Neue Klasse, největší R&D síť mimo Německo.
|Airbus
|Investuje dál I v Evropě.
|V Tianjinu v roce 2025 otevřel druhou finální montážní linku A320.
|Sanofi
|-
|Nový závod v Pekingu za přibližně €1 mld.
Německé investice v Číně dosáhly v roce 2025 čtyřletého maxima. A v květnu 2026 uvedlo 61 % německých firem v Číně, že chce během dalších dvou let investice ještě zvýšit.
A Volkswagen už nehovoří o levné čínské montovně. V Hefei vytvořil své nejkomplexnější R&D centrum mimo Německo. Nové platformy tam mohou být poprvé v historii koncernu kompletně vyvinuty, otestovány a připraveny pro výrobu mimo Německo.
Tohle už není outsourcing levné práce. Tohle je přesun části průmyslové budoucnosti.
Kde tedy EU dělá chybu?
Možná si spletla ochranu průmyslu s vytvářením podmínek, aby průmysl vůbec chtěl v Evropě zůstat.
Evropská komise sama přiznává, že průmyslová elektřina v EU byla zhruba dvakrát dražší než v Číně. Draghiho zpráva uváděla ceny elektřiny pro evropský průmysl dva- až třikrát vyšší než v USA a Číně.
Pak ovšem místo levnější energie, jednoduššího podnikání a rychlejšího povolování přicházejí další strategie, regulace, dotace a cla.
A firmy počítají.
Zatímco BASF v Ludwigshafenu škrtá pracovní místa a restrukturalizuje výrobu, v čínském Zhanjiangu právě otevřel nový komplex za €8,7 miliardy. Jeho šéf při otevření řekl, že Zhanjiang ukazuje, jak vypadá budoucnost chemie.
EU tedy bojuje s Čínou za záchranu evropského průmyslu zatímco část tohoto průmyslu doma omezuje kapacity a nové miliardy, výrobu a stále častěji i vývoj směřuje právě do Číny, aby zůstal konkurenceschopný.
To už začíná připomínat dokonale dotažený bruselský paradox.
A Česko?
Tady je situace možná ještě horší.
Náš model posledních třiceti let byl jednoduchý:
levnější práce → subdodávky → německé firmy → export.
ČNB sama upozorňuje na mimořádnou závislost českého exportu na Německu. Téměř 75 % českého exportu vytvářejí firmy pod zahraniční kontrolou a domácí přidaná hodnota ve vývozu zpracovatelského průmyslu činí jen kolem 54 %.
Jenže co se stane, když Němci přejdou z modelu:
německý vývoj → český subdodavatel → svět
na:
čínský vývoj → čínský subdodavatel → čínská továrna → svět?
Volkswagen už tímto směrem vykročil.
A my?
Současná vláda alespoň proti silně ideologické politice Fialovy vlády otočila kormidlo. Mluví o pragmatické zahraniční politice, českých ekonomických zájmech a začala obnovovat normální vztahy s Čínou.
To je zlepšení.
Ale zoufale málo.
A také je fér vidět, odkud vlastně vycházíme.
Ještě v roce 2025 dostala za Fialovy vlády AcaMedia, organizace stojící za projektem Sinopsis, z Úřadu vlády 1,76 milionu korun na projekt nazvaný „Posilování odolnosti proti totalitním vlivům: ČLR, TCHAJ-WAN a globální bezpečnost“.
Nová vláda už tento konkrétní dotační směr alespoň částečně přibrzdila: na program Podpora paměťových agend nebyly pro rok 2026 ve státním rozpočtu přiděleny žádné prostředky.
Jenže čtyři roky určité politiky nezmizí jedním rozhodnutím vlády.
Na Univerzitě Palackého například od července 2025 do června 2026 fungoval Global Taiwan Chair financovaný tchajwanským ministerstvem zahraničí. Katedra asijských studií má další program podporovaný tchajwanským ministerstvem školství, Taiwan Corner a rozsáhlé akademické vazby a výměny s Tchaj-wanem.
Na spolupráci s Tchaj-wanem samozřejmě není samo o sobě nic špatného.
Zajímavý je ale evropský dvojí metr.
Když šlo o Katalánsko, Evropská komise označila otázku nezávislosti za vnitřní věc Španělska, odmítla jednostranné odtržení a požadovala „jednotu a stabilitu, nikoli rozdělování a fragmentaci“.
Když se ale podobná témata týkají Číny, evropská i česká politická scéna je najednou ochotna věnovat jim mimořádnou pozornost, veřejné peníze, konference, akademické projekty a politickou podporu.
Územní celistvost je tedy zřejmě zásada. Jen ne vždy a ne pro každého.
A teď ta podstatnější otázka:
Kde je srovnatelně soustavná snaha České republiky budovat vztahy s pevninskou Čínou právě tam, kde se rozhoduje o naší ekonomické budoucnosti - ve výzkumu, vývoji, technologiích a společné výrobě?
Tady totiž nestačí pouze přestat dělat část toho, co dělala Fialova vláda.
Český ekonomický model se vyčerpal.
levnější práce → subdodávky → německé firmy → export
přestává stačit právě ve chvíli, kdy samotné německé firmy přesouvají stále více vývoje, dodavatelů a budoucích investic do Číny.
Volkswagen už tímto směrem vykročil. BASF také. BMW také.
A právě proto by změna české politiky vůči Číně neměla skončit u lepšího tónu a několika návštěv.
Měla by pokračovat pokusem o úplně nový ekonomický model:
český výzkum + čínský výzkum → společný vývoj → společná výroba → český, čínský i světový trh.
Zatímco Německo posílá do Číny Volkswagen, BASF a miliardy eur, my jsme v posledních letech věnovali neobyčejné množství politické energie tomu, abychom Čínu poučovali.
Možná nastal čas obrátit pořadí.
Nejdřív se podívat, proč tam největší evropské firmy dobrovolně posílají kapitál, výrobu a už i vývoj.
A potom si položit otázku, zda bychom se místo permanentního hodnotového školení druhých neměli něco naučit sami.
Protože nejvýmluvnější hodnocení čínského ekonomického modelu nepíše čínská vláda.
Píší ho evropské firmy svými investicemi.
Zdroje:
Reuters, 27. 1. 2026 – German firms’ China investments hit four-year high
German Chamber/AHK, květen 2026 – 61 % firem plánuje zvýšit investice v Číně
Volkswagen, listopad 2025 – kompletní vývoj v Hefei a zkrácení vývoje o 30 %
BASF, březen 2026 – Zhanjiang, investice €8,7 mld.
BASF, červenec 2026 – restrukturalizace a Ludwigshafen pod 30 000 FTE
BMW – Neue Klasse, baterie za 10 mld. RMB a největší R&D síť mimo Německo
European Commission, leden 2026 – cla 7,8–35,3 % na čínské BEV
ČNB – závislost českého exportu na Německu a 54% domácí přidaná hodnota
Forum 2000, květen 2026 – konference v Tchaj-peji ve spolupráci s tchajwanským MZV
European Commission – oficiální stanovisko ke Katalánsku
Miroslav Jakab
Čína ví, kam jde. My hlavně víme, kdy budou volby...
Čína plánuje na deset, patnáct, dvacet let. My na příští volby. A pak se divíme, že nás předbíhá. Není to tím, že by Číňané byli kouzelníci.
Miroslav Jakab
My máme evropské ceny. Čína má moderní život za normální peníze.
Když Čína vyráběla levné hračky, Západ se jí smál. Když stavěla továrny, vysvětlovalo se, že jen kopíruje.
Miroslav Jakab
České divadlo pokračuje: Vystrčil znovu míří na Taiwan!
V české debatě se z Taiwanu udělala póza. Jednou je to „ostrůvek demokracie“, podruhé morální klacek na Čínu, potřetí levná kulisa pro politiky, kteří si chtějí doma připadat světově.
Miroslav Jakab
Co kdyby svět opravdu vedla Čína?
Dnes se mluví o „rozpadu mezinárodního řádu“ a o tom, že staré jistoty končí. Jenže většina těchto debat je ve skutečnosti jen dlouhé lamentování nad koncem starých dobrých časů Západních pravidel platných pro všechny.
Miroslav Jakab
ČR: konec montovny. Teď je čas udělat z Česka technologického tygra!
Český „montovnový“ model dojel na doraz. Ne proto, že by Češi neuměli. Ale protože stát poslední roky dělal přesný opak toho, co dělají země, které chtějí zbohatnout.
|Další články autora
Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?
Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Skauti ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu, vzniká i archiv
Skauti dnes ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu. Prostory na takzvaném druhém segmentu na...
Pilsen Busking Fest ode dneška nabízí v centru Plzně pouliční umělce z 18 zemí
Ode dneška žije po čtyři dny centrum Plzně festivalem pouličního umění Pilsen Busking Fest. Jeho...
Hnutí ANO jde do komunálních voleb v Liberci s cílem vyhrát je
Hnutí ANO chce komunální volby v Liberci vyhrát. Jejich lídr Tomáš Rec za ideální stav považuje...
Letošní horké léto přilákalo na brněnská koupaliště nadprůměrné počty lidí
Vysoké letní teploty přilákaly na některá brněnská koupaliště nadprůměrné množství návštěvníků,...
Prodej rodinného domu v obci Horní Dvořiště - část Horní Geršlák
Horní Dvořiště - Český Heršlák, okres Český Krumlov
3 750 000 Kč
- Počet článků 32
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 386x