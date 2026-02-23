ČR: konec montovny. Teď je čas udělat z Česka technologického tygra!
Nevytvářel technologickou kapacitu, jen moralizoval, kádroval a hrál si na světové svědomí – zatímco jsme dál šroubovali výrobky u kterých cizí firmy „optimalizovaly“ náklady smotnováním u nás.
Montovna je pohodlná, dokud svět jede na levnou práci a „nějak to dopadne“. Jenže tohle období končí. A my jsme si mezitím zvykli na nejhorší možnou roli: čekat, až nám někdo zvenku přinese projekt.
To není strategie. To je závislost.
Mezitím se ale technologický svět přeskupil. Továrnou nápadů, škálování, rychlosti a průmyslové aplikace je dnes Čína. V kritických technologiích má náskok, který se v Evropě dál zmenšovat nebude tím, že budeme psát rezoluce. ASPI ve své syntéze ukazuje, že Čína drží dlouhodobý lead ve většině sledovaných kritických technologií.
K tomu si přidej objem investic do výzkumu a vývoje - ideálně v paritě kupní síly - a meziroční růst.
A v průmyslu? Čína je dnes největší trh i výrobní základna pro robotizaci; IFR popisuje, že má více než polovinu světových instalací průmyslových robotů (v nových instalacích).
Tohle nejsou „narativy“. To je infrastruktura moci v 21. století.
Proč jsme zaspali?
Předchozí politická garnitura udělala dvě věci zároveň:
- Vyhlásila morální válku světu, který se řídí průmyslem, a
- nepostavila doma nic, co by z ČR dělalo technologické centrum.
Výsledek? Dveře zavřené, odbyt nejistý, domácí zakázky rozdrobené, vývoj podfinancovaný, talenty odchází. A montovny? Ty tu zůstaly — jenže už nejsou výhodou. Jsou kotvou.
Jediný realistický přerod: „Stát jako zákazník“
České firmy nepotřebují další powerpoint o inovacích. Potřebují odbyt. A vzhledem ke stavu českého soukromého kapitálu to umí udělat jen někdo, kdo utrácí ve velkém: stát a státní firmy.
Chceme transformaci? Tak začněme mluvit takto:
„Kdo v ČR postaví bateriové úložiště s účinností X a s českým vývojem Y, tomu stát garantuje odběr služby výkonové rovnováhy pro dráhy / síť / kritickou infrastrukturu.“
Ne dotace. Kontrakt.
To je jazyk, kterému rozumí průmysl. A přesně tímhle se buduje nový „tygr“: stát udělá trh, firmy doručí produkt, export pak přijde sám.
Double-play: Čína má motor, my máme EU hřiště
ČR je v EU. To není překážka. To je páka.
Čína dnes potřebuje tři věci, které jí ČR může nabídnout:
- EU testování, certifikace, homologace, normy, compliance
- průmyslové zázemí v srdci Evropy
- rychlý a pragmatický partner, který nekáže, neponižuje a „nevyváží hodnoty“
A ČR potřebuje od Číny to, co se nedá „dohnat konferencí“:
- hotové technologické ekosystémy (EV, baterie, PV, automatizace, AI-aplikace)
- škálování a výrobní rychlost
- tvrdou praxi, ne akademickou pohádku
Takže co přesně dělat? Ne deset let „diskutovat“, ale spustit program.
Co má vláda udělat teď
1) Založit „EU-China Tech Bridge“ jako státní prioritu
Jeden jasný rámec: ČR = evropská brána pro čínské technologie, Čína = motor pro český průmyslový upgrade.
Žádné moralizování. Diplomacie má otevírat dveře byznysu. Tečka.
2) Udělat z ČR evropské centrum certifikace a testování
Ne montovna. Laboratoř a testbed.
EV komponenty, baterie, nabíjecí infrastruktura, PV, měniče, úložiště, průmyslová automatizace.
Tím, že budeme centrum certifikace my, získáme absolutní kontrolu nad tím, co do naší sítě pustíme. Nebudeme pasivně kupovat černou skříňku, budeme ten, kdo ji otevírá a dává jí razítko.
Kdo bude umět dostat technologii do EU legálně a rychle, bude sedět u stolu. A to může být ČR.
3) Spustit tři „státní nákupy budoucnosti“ (odbyt jako startér)
Tři obří poptávky, které rozhýbou trh:
- Energetika: bateriová úložiště + chytré řízení sítě (ČEZ, distribuce)
- Doprava: elektrifikace a úspory (dráhy, města)
- Průmysl: robotizace a automatizace (program pro dodavatelské řetězce)
V každém: stát nekupuje „krabice“. Stát kupuje výkon (službu, efekt, parametry). Firmy pak musí inovovat, aby dodaly.
4) Postavit „aplikovanou AI“ na českém průmyslu
Čína dodá své open source modely, které začaly využívat I americké firmy v čím dál větším měřítku. Musíme si přestat hrát na to, že vymyslíme lepší foundation model než světové špičky.
My máme něco cennějšího: reálné provozy, data z výroby, energetiky, dopravy, logistiky. Tam je produkt a export.
5) Přestat si lhát o inovacích a začít vyrábět „šampiony“
ČR nemá problém se šikovnými lidmi. Má problém se škálováním. Čína je světový mistr škály.
Když chceš „tygra“, tak musíš vytáhnout pár firem do velikosti, kdy mají:
- vlastní produkt
- vlastní exportní síť
- schopnost dodat velké kontrakty
A k tomu potřebují domácí zakázky a silné partnery.
6) Talent: technika s angličtinou + čínština = strategické aktivum
Ne pro „kulturní výměny“. Pro obchod a vývoj.
Rozjet program: stipendia, výměny, stáže, společné laboratoře. A hlavně: lidi, kteří umí dělat projekty bez překladatelů a prostředníků.
7) Logistika a lety: otevřít trubky
Bez přímých linek, bez vízového a pracovního pragmatismu se nic neděje.
Ne proto, že „turistika“. Proto, že inženýři, servis, kvalita, projekty.
Pointa (kterou si musí vláda říct nahlas)
Buď budeme dál dělat „slušné postoje“ a čekat na drobky z Německa, nebo se konečně chytíme reality:
Čína je dnes největší výrobní a technologický akcelerátor planety.
A pokud to ČR nevyužije, využije to někdo jiný v Evropě. My pak budeme jen koukat, jak se standardy a dodavatelské řetězce nastavují bez nás.
Transformace není slogan. Transformace je objednávka.
Miroslav Jakab
Čínský Nový rok není „Silvestr“.
U nás je Nový rok jedna noc, ohňostroj, „od zítřka jsem nový člověk“... a třetího ledna už člověk zase jí rohlík v autě. V Číně je to jiné. Svátek jara je největší společenská událost roku - a hlavně je to cyklus, ne okamžik.
Miroslav Jakab
Zatímco Češi čtou o „čínské hrozbě“, Němci tam ivestují miliardy. Kdo je tady mimo?
V Česku je to jednoduché: když se řekne „Čína“, mainstream má v šuplíku tři reflexy. (1) Krizová ekonomika - deflace, „už to jde ke dnu“ (2) Bezpečnostní hrozba - data do Číny a rizika (3) Kamerový stát - monitoring
Miroslav Jakab
USA, Čína, Rusko... Svět se nezměnil. Jen se vrátila druhá velmoc - a ČR se musí probudit
Od pádu železné opony se nezměnily zákony světa. Mocnosti tu byly vždy. Změnila se jen jedna věc – ale tak velká, že překreslila celé hřiště: vrátila se druhá velmoc.
Miroslav Jakab
Čína Není Problém: EU si Zničila Průmysl Drahými Účty, Ne Zaplavováním.
Poslední dobou se v Evropě rozjelo nové zaklínadlo: „Čínská nadvýroba zaplavuje naše trhy, musíme se bránit.“
Miroslav Jakab
„We need railways, not lectures“ aneb Proč si Afrika vybírá Čínu.
K napsání tohoto textu mě přiměla série komentářů pod mým minulým blogem (https://blog.idnes.cz/jakab/opiove-valky-neskoncily-proc-zapad-ztraci-duveru-ciny-i-sveta.Bg25100830/diskuse).
