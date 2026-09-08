Co když je chyba v demokracii samotné?
Zkusme se tedy podívat, jak vlastně ta naše demokracie funguje.
Politik, který chce být zvolen, si musí zajistit dostatečnou podporu ve volbách. A pokud se podíváme na výsledky voleb za posledních zhruba dvacet let, recept je celkem jasný: slíbit pokud možno všechno, co si jeho cílová skupina přeje.
Je přitom skoro jedno, zda jde o obranu, důchody v šedesáti nebo třeba boj s klimatem, který jednou znamená strach, že zmrzneme, a podruhé, že se upečeme. Často navíc v průběhu let slyšíme výrazně protichůdná tvrzení od stejných politiků, minimálně od stejných politických stran.
A slibem problém nekončí.
Politik může slíbit a potom nesplnit.
Může slíbit a splnit na dluh.
Může splnit jen populární část.
Nebo může skutečně nějakou reformu oznámit či dokonce zahájit, ale při prvním větším odporu opozice nebo veřejnosti ji zase rychle zrušit.
Politická odpovědnost za nepopulární – nikoliv nutně chybné – rozhodnutí přichází okamžitě. Odpovědnost za škodu velmi často nepřijde nikdy.
U nás je to ještě umocněno poměrným volebním systémem, který vytváří změť koalic a poskytuje další pohodlný únik z odpovědnosti.
To není chyba několika špatných politiků. To je evidentně vlastnost systému.
Místo abychom si přiznali, že to nefunguje, a zkusili změnit samotný mechanismus, pořád dokola děláme totéž – a pokaždé čekáme jiný výsledek.
Přitom jiná cesta leží přímo před námi.
Není to americký model s obrovskou kriminalitou a sociální nerovností.
Je to Čína.
Čínský politik neuspěje proto, že občanům před volbami něco slíbil. Je hodnocen podle výkonu. Podle toho, co spravoval, co vytvořil, jak se jeho region rozvíjel a zda splnil stanovené cíle.
A výsledky vidíme.
Za dobu, která uplynula od roku 1989, Čína vybudovala průmysl, infrastrukturu, vysokorychlostní železnice, technologické firmy, vědu, robotizaci a dnes masivně rozvíjí umělou inteligenci.
Současně krok za krokem zlepšuje sociální zabezpečení.
Ano, český sociální systém je dnes stále štědřejší než čínský. Jenže podstatnější než dnešní stav je směr.
V Evropě stále častěji řešíme, co už nebude možné financovat, zatímco dluhy dál rostou. V Číně se nejprve vytváří bohatství a produktivita a teprve s nimi se rozšiřují sociální jistoty.
Robotizace, automatizace a AI tento rozdíl ještě zvětší.
A jak reaguje EU – a bohužel i Česko?
Čína je označována za riziko. A pokud již udržujeme s Čínou normálnější vztahy, evropské vlády se soustředí hlavně na získávání čínských investic, zatímco jejich vlastní firmy zavírají výrobu v Evropě a přesouvají do Číny nejen produkci, ale stále častěji i vývoj a výzkum.
Možná bychom měli dělat něco úplně jiného.
Ne jen lákat čínské investice, ale budovat s Čínou dlouhodobé přátelské vztahy a hlubokou vědeckou, technologickou, univerzitní a hlavně kulturní spolupráci.
A zejména konečně upravit náš vlastní politický systém tak, aby odměňoval výsledek, ne planý slib.
Miroslav Jakab
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Miroslav Jakab
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